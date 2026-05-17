Ni discotecas en las casas ni alcohol para los caballistas: estas son las prohibiciones de Almonte en la aldea durante El Rocío

Solo podrá sonar música propia de la tradición rociera, los caballistas no podrán beber alcohol y será obligatorio reciclar. El Ayuntamiento de Almonte ya ha publicado el bando municipal que regulará la Romería de El Rocío 2026, un documento que fija las principales normas de convivencia, seguridad, tráfico, protección animal y cuidado medioambiental en la aldea durante los días de mayor afluencia de romeros y visitantes.

Algunas hermandades rocieras, como es el caso de Córdoba, Écija, Osuna o Estepona, ya han puesto rumbo a la Aldea. Ante el inicio de una de las semanas más alegres de Andaulcía, el Ayuntamiento de Almonte ha vuelto a poner sobre la mesa las prohibiciones y obligaciones de los peregrinos. Así, las medidas buscan "garantizar el orden" durante la celebración, preservar el carácter tradicional de la fiesta y evitar situaciones de riesgo en un enclave que volverá a concentrar a miles de personas, hermandades, caballos, carros y vehículos de tracción animal. Alrededor de un millón de personas se reunirán durante el fin de semana en un municipio con alrededor de 1.500 vecinos empadronados todo el año.

La hermandad del Rocío de Córdoba parte hacia Almonte entre imágenes de fe y emoción / Manuel Murillo

Uno de los apartados más destacados del bando afecta al ambiente festivo en la vía pública. El Ayuntamiento recuerda que no estarán permitidos los cantes y bailes ajenos al carácter tradicional de la Romería, así como el uso de aparatos de reproducción de sonido, difusión de voz, carteles luminosos o elementos similares. Esta limitación será especialmente estricta durante los actos oficiales, en los que no podrá emitirse música salvo la de carácter tradicional. Por lo tanto, lejos quedarán las discotecas en las casas y los ambientes festivos que poco o nada se asemejan a una velada rociera en un patio de la aldea.

El documento también ordena la actividad comercial en la aldea. Los puestos, tenderetes, quioscos, chiringuitos o cualquier otro comercio deberán contar con autorización municipal previa. Además, los espacios autorizados solo podrán vender productos vinculados a la Romería. Cualquier uso distinto al aprobado, tanto por parte de puestos como de hermandades o asentamientos, podrá ser sancionado.

Prohibido usar el móvil o beber mientras se conduce un caballo o carro

El bando dedica un bloque específico al control de equinos y vehículos de tracción animal, uno de los elementos centrales de la Romería. Los menores que conduzcan caballos o carros deberán hacerlo siempre bajo la supervisión de una persona adulta.

El Ayuntamiento recuerda que no estarán permitidos los cantes y bailes ajenos al carácter tradicional de la Romería, así como el uso de aparatos de reproducción de sonido, difusión de voz, carteles luminosos o elementos similares

Además, para evitar accidentes, queda prohibido utilizar el teléfono móvil, consumir alcohol o tomar sustancias estupefacientes mientras se conduce un caballo o un carro. Tampoco estará permitido circular al trote o al galope por la aldea, ni dar picadero a las caballerías en la vía pública fuera de los espacios habilitados para ello.

Las normas también regulan la permanencia de los animales en el entorno urbano. No podrán permanecer sueltos ni atados con cuerdas de más de un metro en vías públicas o zonas verdes. Asimismo, se prohíbe instalar cuadras con animales estabulados en la calle. Durante los actos oficiales, tampoco podrán utilizarse équidos ni vehículos de tracción animal en los itinerarios o zonas próximas a su celebración.

Corte de tráfico desde el 21 al 25 de mayo

Las restricciones de movilidad serán otro de los puntos clave de la Romería. El Ayuntamiento establece que la circulación y el estacionamiento de vehículos a motor quedarán prohibidos en toda la aldea y en los callejones de servicio durante el corte de seguridad, que estará vigente desde las 15:00 horas del 21 de mayo hasta las 15:00 horas del 25 de mayo.

En el entorno del Santuario, la limitación se prolongará unas horas más. La prohibición afectará al Paseo Marismeño, la calle Santeros, El Real, la calle Moguer y la calle Las Camaristas hasta las 22:00 horas del 25 de mayo.

Los vehículos solo podrán estacionar en las bolsas de aparcamiento habilitadas. El bando advierte, además, de que los pases de circulación no permitirán moverse libremente por la aldea, sino únicamente prestar el servicio autorizado y durante el tiempo imprescindible. Durante el corte de seguridad, ese margen será de un máximo de 40 minutos. En plena Romería no se expedirán nuevos pases, salvo los de 40 minutos gestionados a través de micharret.com.

Las restricciones también alcanzan a la carretera A-483. Entre los kilómetros 14 y 27, estará prohibida la circulación de conjuntos de vehículos de más de 7.500 kilos entre el 20 y el 26 de mayo, salvo las excepciones previstas. Además, el acceso sur de esta vía permanecerá cerrado al tráfico del 20 al 25 de mayo, excepto para vehículos de emergencia y transporte público autorizado.

El Ayuntamiento recuerda igualmente que no se podrán colocar obstáculos en la vía pública ni en los callejones de servicio. Los vehículos que incumplan las normas podrán ser denunciados y retirados al depósito municipal.

Separación de residuos y seguro obligatorio para animales y carros

El último bloque del bando se centra en la gestión de residuos y la protección del entorno. La separación en origen será obligatoria durante la Romería. En el caso del estiércol, el Ayuntamiento insiste en que no podrá mezclarse con otros residuos y deberá depositarse en las sacas habilitadas para ello.

Los envases de vidrio deberán separarse y depositarse en los contenedores verdes instalados en la aldea. Con estas medidas, el Consistorio busca reducir el impacto ambiental de una celebración que multiplica durante varios días la actividad en El Rocío.

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Como recordatorio final, el bando municipal establece que los animales y vehículos de tracción animal deberán contar con el correspondiente seguro de responsabilidad civil. Los carros que circulen por la aldea tendrán que llevar, además, la matrícula identificativa expedida por el Ayuntamiento de Almonte y un dispositivo luminoso para circular durante la noche.