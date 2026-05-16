La romería del Rocío, antesala del traslado a Almonte y del jubileo

La romería del Rocío de 2026, que se desarrollará la próxima semana, se prepara para ser recordado como la antesala de "un tiempo extraordinario" para la devoción rociera, marcado por el traslado de la Virgen a Almonte (Huelva) -la Venida- el próximo mes de agosto y la inminente concesión de un nuevo Año Jubilar por parte de la Santa Sede.

"Estamos a las puertas de un tiempo extraordinario que vamos a vivir en breve", ha explicado en una entrevista con EFE el presidente de la Hermandad Matriz del Rocío de Almonte -organizadora de la romería-, Santiago Padilla.

Prácticamente desde finales de julio se iniciarán las celebraciones previas a la conocida como 'La Venida" de la Virgen, un acontecimiento que ocurre cada siete años y que supone el traslado de la imagen desde su Santuario hasta la Parroquia de la Asunción de Almonte (Huelva) donde permanecerá nueve meses.

Asimismo, el presidente ha adelantado que se espera que el obispo de Huelva, Santiago Gómez, anuncie durante la romería la concesión de un nuevo Año Jubilar, lo que permitirá a todos los peregrinos que acudan a Almonte durante la estancia de la Virgen en el pueblo "ganar el jubileo cumpliendo las normas establecidas".

Una romería extraordinaria

Este horizonte dota a esta edición de romería de una atmósfera distinta, ya que su celebración, como es habitual, no supondrá un año de espera para poder ver a la imagen en procesión. Por eso, la de 2026 es "extraordinaria" y vendrá apoyada además por unas previsiones meteorológicas favorables, ha destacado Padilla.

Tras una edición anterior marcada por temperaturas extremas, Padilla ha apuntado que "parece que el tiempo va a ser más benigno que el año pasado -aunque para la próxima semana se esperan algunos días máximas que pueden rozar los 30 grados-, que fue un Rocío muy caluroso", lo que reaviva la "ilusión de encontrarnos de nuevo con todas nuestras hermandades filiales en torno a la Virgen para celebrar el Pentecostés".

Filiales cuyo número, un año más, se mantiene estable en 127, si bien la Matriz ha reforzado los derechos de las 17 hermandades agregadas. Gracias a las reformas normativas de los últimos dos años, explica Padilla, estas corporaciones podrán tener su Simpecado como punto de referencia en sus acampadas y celebrar misas de despedida oficiales.

"Son algunos de los derechos que se reconocieron a este tipo de hermandades para buscarles acomodo dentro de las normas de ordenación", subraya el presidente.

La hermandad del Rocío de Córdoba parte hacia Almonte entre imágenes de fe y emoción / Manuel Murillo

Camino ya iniciado

En cuanto al camino en el que ya se encuentran algunas corporaciones, aunque el grueso se pondrán en marcha a partir del lunes, Padilla hace un llamamiento a la responsabilidad.

Define a las hermandades como "muy disciplinadas", especialmente en la gestión de residuos, pero pide a los romeros "la máxima colaboración con las directrices y normas que se establezcan", advirtiendo que los dispositivos podrían cambiar por circunstancias sobrevenidas.

El Rocío de 2026 llega apenas una semanas después de la celebración en Buenos Aires (Argentina) del 1º Continental del Rocío en América que ha supuesto el "punto de inicio de una relación más estrecha" con la realidad rociera al otro lado del Atlántico.

El objetivo es que las entidades identificadas en diversos países americanos se integren como "asociaciones públicas de la Iglesia" bajo la categoría de hermandades de culto.

"No estamos pensando en que estas hermandades puedan llegar a ser filiales por las distancias, pero sí que todas estas entidades den culto a la Virgen en América y podamos establecer un marco de relación que no teníamos hasta ahora prácticamente", puntualiza.