Un paseo por la playa, rato en familia o la Feria de Jerez: los planes de los candidatos a la Junta en la jornada de reflexión

Tras 15 intensos días de campaña, la jornada de reflexión está dando una tregua a los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía. La carrera hacia las elecciones andaluzas les ha obligado a hacer vida en la carretera, recorriendo la comunidad andaluza en busca de votos, lanzando mensajes y haciendo promesas electorales. Este sábado 16 de mayo, lejos quedan los atriles, los micrófonos y los focos, los líderes están aprovechando para ir a la playa, desconectar entre libros o dar un paseo por la Feria de Jerez.

El líder del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, está pasando el día en Málaga, donde cerró la campaña este viernes. Por la mañana, tomó el aperitivo con sus amigos en la Playa-Balneario Nuestra Señora del Carmen, más conocida como los Baños del Carmen, y por la tarde descansará con su familia, según han explicado desde su entorno.

"Hoy es un día de serenidad, para comer con los amigos, disfrutar de Andalucía y compartir con ellos momentos bonitos", compartió en sus redes sociales.

El candidato del PP-A y actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, disfrutando de un aperitivo con sus amigos en Málafa durante la jornada de reflexión. / El Correo

Por su parte, la candidata y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha pasado la mañana de la jornada previa al 17M en el centro de Sevilla, donde ha visitado junto al ex alcalde de la ciudad y líder de la oposición municipal, Antonio Muñoz, negocios icónicos de la capital, como la Librería Botica de Lectores. Allí se ha comprado dos libros, El detalle, de Jesús Carrasco, y La mejor edad, de Luis García Montero, con la intención de dedicar la tarde a la lectura y al descanso antes de la cita con las urnas.

La propia candidata ha compartido en sus redes sociales que pasará "una tarde de lectura y descanso en casa, reponiendo fuerzas". "Familia, amigos y libros. No se me ocurre una mejor manera de pasar esta jornada de reflexión. Conversaciones que alientan, cariños que reconfortan y lecturas inspiradoras. Mañana va a ser un gran día para Andalucía", ha escrito también en su cuenta de la red social X.

La candidata del PSOE-A, María Jesús Montero, junto con el ex alcalde socialista y líder de la oposición municipal Antonio Muñoz, en la puerta de la Libería Botica de Lectores, en Sevilla. / El Correo

El candidato de Vox a la Junta, Manuel Gavira, está este sábado en Cádiz, provincia por la que concurre a estas elecciones al frente de la lista de su partido, y aprovecha para estar con su familia y dar con ella un paseo por la playa. De esta forma, tal y como ha señalado a través de sus redes sociales, "hoy toca volver a casa, abrazar a los nuestros y reponer fuerzas".

En esta línea, ha subrayado en dicho mensaje la "prioridad familiar" y "prioridad conyugal" en esta jornada de reflexión previa a los comicios autonómicos. Además, ha agradecido "a todos los que nos habéis acompañado, recibido y apoyado durante estas últimas semanas tan intensas".

El candidato de VOX, Manuel Gavira, pasa tiempo con su familia en Cádiz durante la jornada de reflexión. / El Correo

Por su parte, el líder de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta y coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, está aprovechando la jornada para pasear por el barrio sevillano de San Julián y realizar algunas compras cotidianas, según han indicado desde la confluencia que integra a otras formaciones de izquierda como Podemos y Movimiento Sumar. Por la mañana, ha desayunado en una cafetería del barrio con parte de su equipo tras dos semanas de campaña recorriendo Andalucía.

El candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo, desayunando en una cafetería del barrio sevillano de San Julián. / El Correo

Y, finalmente, el candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha desayunado a primera hora en Puerta Osario de Sevilla, tras el mitin de cierre de este viernes en la Alameda de Hércules (Sevilla). Las primeras horas del día las ha dedicado a "recoger, ordenar, limpiar y lavar ropa tras dos semanas intensas de campaña y viajes en los que ha recorrido más de 5.300 kilómetros por toda Andalucía", según han explicado desde su candidatura.

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El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García, desayunando en Sevilla tras el cierre de campaña antes de ir a Jerez. / El Correo

Por la tarde tiene previsto trasladarse hasta la Feria de Jerez, que ha coincidido en plena campaña electoral, para disfrutarla un poco con sus amigos, han explicado las mismas fuentes.