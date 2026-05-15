Más de 1.000 docentes andaluces participan en el Congreso de Innovación educativa en Sevilla

Más de un millar de docentes procedentes de toda Andalucía participan en el 4º Congreso de Innovación Educativa Código Escuela 4.0, que se ha inaugurado este viernes en el Palacio de Congresos y Exposiciones Fibes en Sevilla y continuará este sábado. Se trata de una acción formativa de doce horas de duración que girará en torno a los módulos de Programación, Pensamiento Computacional, Robótica e IA, ejes del programa Código Escuela 4.0, financiado por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. En Andalucía, el programa Código Escuela 4.0 llegará a 3.517 centros educativos sostenidos con fondos públicos y tendrá impacto en más de 1,3 millones de alumnos y 143.118 docentes.

El enfoque del congreso es eminentemente práctico y se orienta a facilitar herramientas, metodologías y experiencias transferibles al trabajo diario en el aula, ha detallado la Junta en una nota. El viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Pablo Quesada Ruiz, ha dado la bienvenida a los asistentes junto a Codex, el asistente virtual del Programa Código Escuela 4.0. Durante los dos días se han programado hasta 12 talleres que son impartidos por docentes, que explican buenas prácticas que implementar en el aula.

También hay espacio para el debate en cuatro mesas redondas, y para la inspiración, en cinco ponencias motivadoras. Estas corren a cargo de Carlos Santana, divulgador en el campo de la inteligencia artificial y el machine learning; Laura Cuesta Cano, experta en bienestar digital; Tommaso Dalla Vecchia, jefe de Desarrollo Escolar y del Profesorado en European Schoolnet; Mariano Salas, director de Transformación Digital en Google for Education España; y María Comín, directora de Educación para Europa, Oriente Medio y África en Microsoft.

Por etapas educativas

La actividad se ha estructurado por etapas educativas, de forma que hay talleres de los distintos módulos del Programa Código Escuela 4.0 enfocados a maestros de Infantil, de Primaria, y a docentes de Secundaria. Los contenidos están centrados en programación, pensamiento computacional, robótica educativa e inteligencia artificial aplicada a la educación desde una perspectiva pedagógica y adaptada a cada etapa educativa.

La formación por etapas se completa con una zona expositiva con stands de empresas y de centros educativos, que cuentan con la participación de centros como el CEIP Marie Curie, con su proyecto Naturaleza conectada (IA y realidad aumentada); el CEIP Ortiz de Zúñiga, que muestra el uso de Bee-Bots y radio escolar en Infantil; el IES Ciudad Jardín, con iniciativas de fabricación digital e impresión 3D; y el IES Vicente Aleixandre, con una propuesta Steam multidisciplinar de maquetas 3D. Están presentes las empresas que colaboran en el programa Código Escuela 4.0, como adjudicatarias de la dotación de equipamiento tecnológico, según la etapa educativa: Educación Infantil (MasOrange), Educación Primaria (Inusual) y Educación Secundaria Obligatoria (Solutia).

Además, Telefónica Educación Digital se ocupa de la actuación de capacitación y formación a los docentes andaluces, en el marco del programa. El congreso ha servido para presentar a CODEX, el asistente virtual del Programa Código Escuela 4.0 en Andalucía, que ha participado en la bienvenida y está disponible durante todo el encuentro para ofrecer información y resolver dudas sobre las actividades, contenidos y espacios del evento.

Espacio de encuentro, intercambio y preparación

El evento se ha planteado como un espacio de encuentro, intercambio y preparación para el despliegue progresivo del Programa Código Escuela 4.0 en los centros educativos andaluces. Y al mismo tiempo permite compartir experiencias reales, conocer propuestas innovadoras y reforzar el acompañamiento al profesorado de cara a la implantación del programa durante el próximo curso. En la jornada de mañana sábado, el congreso se convertirá además en el marco para la entrega de los Premios Joaquín Guichot y Antonio Domínguez Ortiz en su 34ª edición. Y la propuesta se completa con la actuación del Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler de Sevilla, encargado de la apertura y el cierre del encuentro con un número en que la tecnología y la danza se dan la mano.