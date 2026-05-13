Andalucía es la región que más empleo generará en verano, con 142.480 contratos

Andalucía liderará la creación de empleo temporal en España durante la campaña de verano de 2026 con 142.480 contratos, lo que supone un incremento del 13,2% respecto al año anterior (cuando se firmaron 125.900), según las previsiones publicadas ayer por la empresa de recursos humanos Randstad. Por provincias, el mercado laboral de Málaga liderará de largo la contratación con 36.695 contratos y un incremento del 13,7%, seguida de Sevilla (27.510) y Cádiz (23.390).

Hostelería, restauración y comercio concentrarán la mayor parte de las contrataciones y buscarán «profesionales con alta disponibilidad e incorporación inmediata, capaces de adaptarse rápidamente al puesto y, preferiblemente, con experiencia previa».

Granada con 13.965 contratos, Almería (13.060), Huelva (10.925), Córdoba (8.475) y Jaén (8.460) completan el escenario andaluz. En conjunto, todas las provincias registran una evolución positiva durante esta campaña estival, con subidas que van desde el 15% de Almería al 11,6% de Huelva, según explica Randstad.

El crecimiento medio en Andalucía se sitúa por encima de la media nacional (12,2%), y consolida su papel como uno de los «principales motores» del empleo estival, en un contexto de «aumento generalizado» de la contratación en todas las comunidades autónomas.

Un camarero atiende a unas clientas en Córdoba. / A. J. González

Andalucía, motor turístico

A nivel nacional, la campaña de verano generará 790.245 contrataciones, con una subida del 12,2% respecto al año anterior, cuando se registraron 704.435 contratos.

En este contexto, Andalucía liderará la creación de empleo, seguida de Cataluña (121.325) y Madrid (102.740). En conjunto, estas tres regiones concentrarán cerca de la mitad de las contrataciones que se realizarán en todo el país durante esta campaña. En cuanto al crecimiento porcentual, destacan comunidades como Baleares (17,2%) y Navarra (13,2%).

La empresa afirmó que la cifra de 2026 «consolida el crecimiento del mercado estacional y confirma el dinamismo del empleo durante los meses de verano». Al igual que en el conjunto del país, el sector de la hostelería y restauración concentrará la mayor parte de las contrataciones previstas en Andalucía durante la campaña de verano. A nivel nacional, este sector generará 389.330 contratos, lo que representa cerca del 49,3% del total, con un crecimiento del 24% respecto a 2025. En segundo lugar, se sitúa el sector del transporte y la logística, que generará 219.720 contratos (27,8% del total), aunque registra un descenso del 5,1%.

Este sector, exponen, se ha consolidado como una actividad básica en los últimos años, aumentando paulatinamente su peso en el número de ocupados de forma constante a lo largo de todo el año, «por lo que se ve algo menos impactado que en anteriores campañas por el aumento de actividad».

Por su parte, el comercio aportará 152.105 contratos, lo que supone el 19,2% del total, con un crecimiento del 10,6%. «Su crecimiento del 10,6 % frente a la campaña anterior refleja el dinamismo del consumo en zonas turísticas, centros comerciales y grandes superficies durante los meses estivales», añadió Randstad.

Finalmente, el sector de ocio y entretenimiento registrará 29.090 contratos, con el mayor incremento relativo (+35,1%), impulsado por eventos y actividades estivales.

Camareros, dependientes y mozos de almacén

Randstad afirma que durante la campaña de verano, las empresas necesitarán reforzar sus plantillas con rapidez para hacer frente al incremento de actividad. Por ello, buscan profesionales con alta disponibilidad e incorporación inmediata, capaces de adaptarse rápidamente al puesto y, preferiblemente, con experiencia previa.

Entre los perfiles más solicitados destacan camareros, cocineros, dependientes, mozos de almacén, repartidores y recepcionistas, así como perfiles vinculados al ocio, como animadores y personal de eventos.

Además, cada vez es más habitual que las compañías requieran competencias digitales básicas, junto con habilidades como la flexibilidad, el trabajo en equipo y la orientación al cliente.

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«El comportamiento de la contratación estival en los últimos años refleja el dinamismo del mercado laboral y su capacidad para adaptarse a un entorno económico cambiante», subraya el director general de Trabajo Temporal e Inhouse de Randstad España, Andrés Menéndez.