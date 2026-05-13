VÍDEO | Confirmado el secreto ‘a voces’ de la campaña del PP en Andalucía: Juanma Moreno pone voz a ‘Kilómetro Sur’

¿Es usted quién canta en ‘Kilómetro Sur’? Este ha sido el runrún en los mítines y comparecencias de Juanma Moreno, candidato popular a la reelección como presidente de la Junta de Andalucía, desde que el PP-A hizo público su himno de campaña para las elecciones andaluzas del próximo domingo 17 de mayo.

Este miércoles, a dos días del cierre de la campaña, el rumor más frívolo de la contienda electoral queda ratificado. El propio Juanma Moreno ha confirmado en sus redes sociales que es él el que se ha puesto ante los micros para entonar lo que él califica como “un cariñoso homenaje a Andalucía, la mejor tierra del mundo. ¡Sigamos cumpliendo sueños orgullosos de ser andaluces!”.

Aunque muchos ya se habían aventurado a afirmar que era el propio Moreno quien cantaba, y Diario CÓRDOBA ya lo confirmó en el mitin que ofreció el candidato en Palma del Río el pasado 2 de mayo, no ha sido hasta este miércoles cuando Juanma Moreno ha dado un paso al frente y revelado un secreto a voces.

Cuenta atrás como las estrellas del pop

La publicación del nuevo vídeo vino precedida de una cuenta atrás, emulando a las grandes estrellas de la música, con la que el candidato popular animaba a la intriga: “Mañana a las 8:00h desvelamos el misterio. No hay un sitio mejor que el #KilómetroSur!”, indicaba en sus redes sociales en la noche del martes.

Juanma Moreno, candidato del PP a las elecciones de Andalucía del 17M, en un acto de campaña. / Europa Press

No es la primera vez que el candidato del PP-A se pone ante los micrófonos, ya que en su juventud formó parte de un grupo musical, y en ocasiones ha expresado que la música es su vía de escape.

Una canción en el momento más tenso de la campaña

La revelación del vídeo coincide con el momento de mayor tensión en la campaña electoral tras el uso por parte de Moreno de la tragedia ferroviaria de Adamuz para atacar a su oponente la socialista María Jesús Montero en el debate electoral de Canal Sur.

La intervención de Moreno tuvo una rápida respuesta por parte del alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, quien afeó al candidato el uso electoralista del accidente en el que perdieron la vida 46 personas, la mayoría de ellos andaluces, y más de 120 personas resultaron heridas.