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Elecciones autonómicas 17M

"Serenidad" frente a "acoso": el PP aplaude las intervenciones de Juanma Moreno tras el debate

Repullo subraya la importancia de mantener un "clima de estabilidad" en la comunidad autónoma tras el 17M

SEVILLA, 11/05/2026.- Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el Partido Popular, a su llegada al debate de los candidatos a la presidencia de la Junta de los cinco partidos con representación en el Parlamento de Andalucía organizado por Canal Sur, este lunes en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal

SEVILLA, 11/05/2026.- Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección por el Partido Popular, a su llegada al debate de los candidatos a la presidencia de la Junta de los cinco partidos con representación en el Parlamento de Andalucía organizado por Canal Sur, este lunes en Sevilla. EFE/José Manuel Vidal / José Manuel Vidal / EFE

Victoria Flores

"Serenidad" o "acoso". Estas son las dos posturas que, según los populares, se han visto en el último debate antes de las elecciones autonómicas. El PP andaluz ha defendido el papel que su candidato y actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y, como ya ocurrió en el anterior enfrentamiento entre los candidatos, han aplaudido la "templanza" de su dirigente autonómico.

"Todos han reconocido que Moreno va a ser el próximo presidente de Andalucía", ha asegurado el secretario general de los populares en la comunidad autónoma, Antonio Repullo. El número dos de Moreno en el partido ha asegurado que, "a la desesperada, han intentado sacar de sus casillas a un presidente que ha trasladado las propuestas que interesan a los andaluces". Así, han defendido que está "dispuesto a cualquier reto".

Repullo ha subrayado el "aplomo de un presidente que conoce a Andalucía". Así, ha destacado la importancia de mantener el "clima de estabilidad, que tan buen resultado ha dado, se consolide". El dirigente popular, que ha evitado hablar de mayoría absoluta ha confiado en que el resultado que den las elecciones del próximo domingo den como resultado a un candidato como Moreno, "dispuesto a cualquier reto de Andalucía".

Un debate bronco

Como ocurrió en el debate que se celebró en televisión española, este ha sido un debate bronco cargado de enfrentamientos y acusaciones cruzadas entre los candidatos de las distintas formaciones. De la sanidad a la financiación autonómica, los cinco partidos que conforman el Parlamento de Andalucía han enfrentado sus distintos modelos de gestión para tratar de convencer a los votantes que todavía hoy están indecisos.

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El principal choque se ha producido durante el enfrentamiento sobre los cribados de cáncer de mama. En este momento, las distintas formaciones de izquierda han ido contra el presidente, Juanma Moreno, reclamando una explicación. "Todos contra mí, entre todos vamos a derruir al Gobierno, pero no lo hagáis mintiendo", les ha reclamado el presidente, que ha señalado que no puede tratar temas porque "no paran" de interpelarle.

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