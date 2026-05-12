Manuel Gavira iguala a PP y PSOE tras el debate y lamenta que se "conformen con que Andalucía sea la última"

El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha vuelto a insistir en la importancia de la "prioridad nacional" a la finalización del último debate antes de las elecciones andaluzas. El de Santiago Abascal ha asegurado que "toda Andalucía ha visto lo que nos jugamos el 17 de mayo" y ha defendido que hay que "tener un gobierno valiente, que se moje y enfrente los problemas que hay en Andalucía".

Como ocurrió en el debate que se celebró en televisión española, este ha sido un debate bronco cargado de enfrentamientos y acusaciones cruzadas entre los candidatos de las distintas formaciones. De la sanidad a la financiación autonómica, los cinco partidos que conforman el Parlamento de Andalucía han enfrentado sus distintos modelos de gestión para tratar de convencer a los votantes que todavía hoy están indecisos.

Al término del debate el líder de la formación en la comunidad autónoma ha señalado que al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "le ha faltado el valor para enfrentar las principales preocupaciones de los andaluces". Así, ha asegurado que el territorio andaluz necesita un Gobierno "que defienda el cambio como el que va a haber en otras regiones de España", en referencia a Extremadura, Aragón o Castilla y León.

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"El PP y el PSOE se han dedicado a conformarse con que Andalucía sea la ultima", ha lamentado el candidato, como ha repetido en múltiples ocasiones durante el propio debate. Gavira ha puntualizado que "Andalucía va a seguir lastrada por el crecimiento de otras partes de España" y ha lamentado que "con el PP y el PSOE esto va a ser imposible".