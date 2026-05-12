Elecciones autonómicas 17M
José Ignacio García aprovecha su oportunidad: "Ojalá tuviéramos 10 debates más para quitarle la careta a Moreno"
El candidato de Adelante Andalucía vuelve a aprovechar la oportunidad y consigue varias confrontaciones de 'tú a tú' con Moreno
Javier Alonso
El candidato de Adelante Andalucía llegó al debate reforzado por las expectativas de las encuestas y por su posición central en el debate. Aprovechó ambas cuestiones. Trató de ganar protagonismo, de enfrentarse de 'tú a tú' al candidato del PP, Juanma Moreno, y de combinar una estrategia coordinada de la izquierda con una posición diferenciada en el espacio andalucista.
"Estamos muy contentos con el desarrollo del debate. No han dado ninunga explicaciones: Ni cribados, ni política sanitaria, ni privatización de la universidad, nervioso que quería que pasara la semana cuanto antes", resumió tras el debate.
De hecho, se quedó con ganas de más: "Si por nosotros fuera haríamos diez debates más porque están desmontando y quitando la careta de Moreno Bonilla, que no da explicaciones sobre las cosas más importantes que han pasado en Andalucía", concluyó.
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