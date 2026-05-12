Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Debate Canal SurAlumbrado Feria de CórdobaMujeres vulnerablesPatios de CórdobaParcelacionesFallecido LucenaOrígenes Córdoba omeyaPiscinasCapilla Santa InésAccidente N-432 CórdobaCiberseguridad eleccionesJuanma MorenoDirecto | HantavirusGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Elecciones autonómicas 17M

José Ignacio García aprovecha su oportunidad: "Ojalá tuviéramos 10 debates más para quitarle la careta a Moreno"

El candidato de Adelante Andalucía vuelve a aprovechar la oportunidad y consigue varias confrontaciones de 'tú a tú' con Moreno

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García.

El candidato de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta, José Ignacio García. / Joaquín Corchero / Europa Press

Javier Alonso

El candidato de Adelante Andalucía llegó al debate reforzado por las expectativas de las encuestas y por su posición central en el debate. Aprovechó ambas cuestiones. Trató de ganar protagonismo, de enfrentarse de 'tú a tú' al candidato del PP, Juanma Moreno, y de combinar una estrategia coordinada de la izquierda con una posición diferenciada en el espacio andalucista.

"Estamos muy contentos con el desarrollo del debate. No han dado ninunga explicaciones: Ni cribados, ni política sanitaria, ni privatización de la universidad, nervioso que quería que pasara la semana cuanto antes", resumió tras el debate.

Noticias relacionadas

De hecho, se quedó con ganas de más: "Si por nosotros fuera haríamos diez debates más porque están desmontando y quitando la careta de Moreno Bonilla, que no da explicaciones sobre las cosas más importantes que han pasado en Andalucía", concluyó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Quién ha ganado el primer debate de las elecciones andaluzas del 17M? Vota en esta encuesta
  2. Estos son los motivos para “librarse” de estar en una mesa electoral en Andalucía
  3. Estos son los beneficios de ser miembro de una mesa electoral en las elecciones andaluzas del 17M
  4. Primer ‘round’ entre los candidatos de las elecciones del 17M: las claves del debate de las andaluzas en RTVE
  5. Este es el programa del PSOE-A para las elecciones del 17M: el estado de la Sanidad en el centro del debate
  6. Sanidad, vivienda y la 'prioridad nacional': estos son los programas electorales de las andaluzas del 17M
  7. ¿Cuánto se cobra por ser miembro de una mesa electoral en Andalucía el 17M?
  8. El éxito de abrir el paso a nivel: las vías verdes rondan los 5 millones de usos al año

José Ignacio García aprovecha su oportunidad: "Ojalá tuviéramos 10 debates más para quitarle la careta a Moreno"

José Ignacio García aprovecha su oportunidad: "Ojalá tuviéramos 10 debates más para quitarle la careta a Moreno"

Antonio Maíllo asegura que "Juanma Moreno contaba los minutos para terminar el debate"

Antonio Maíllo asegura que "Juanma Moreno contaba los minutos para terminar el debate"

Manuel Gavira iguala a PP y PSOE tras el debate y lamenta que se "conformen con que Andalucía sea la última"

Manuel Gavira iguala a PP y PSOE tras el debate y lamenta que se "conformen con que Andalucía sea la última"

Montero deja un lado el papel institucional para entrar al 'cara a cara' con Moreno: "Somos la alternativa al vodevil de las derechas"

Montero deja un lado el papel institucional para entrar al 'cara a cara' con Moreno: "Somos la alternativa al vodevil de las derechas"

"Serenidad" frente a "acoso": el PP aplaude las intervenciones de Juanma Moreno tras el debate

"Serenidad" frente a "acoso": el PP aplaude las intervenciones de Juanma Moreno tras el debate

Guía para votar en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M: horarios, candidatos, programas y resultados

Guía para votar en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M: horarios, candidatos, programas y resultados

Moreno pelea el voto de derecha para frenar a Vox y se enfrenta a la ofensiva coordinada de la izquierda

Moreno pelea el voto de derecha para frenar a Vox y se enfrenta a la ofensiva coordinada de la izquierda

"Todos contra el Gobierno de Andalucía": los cribados del cáncer de mama centran los enfrentamientos más duros del debate

"Todos contra el Gobierno de Andalucía": los cribados del cáncer de mama centran los enfrentamientos más duros del debate
Tracking Pixel Contents