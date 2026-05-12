Caja Rural del Sur aumenta el negocio un 8,2% y supera los 19.000 millones

Caja Rural del Sur ha presentado este martes los resultados correspondientes al ejercicio 2025, un año especialmente significativo en el que la entidad ha conmemorado sus 25 años de trayectoria en el sector financiero. La asamblea general de socios de Caja Rural del Sur, reunida en Sevilla, aprobó por unanimidad las cuentas anuales presentadas por el Consejo Rector de la entidad, así como las consolidadas del Grupo Caja Rural del Sur correspondiente al 31 de diciembre de 2025.

Según ha informado Caja Rural del Sur en una nota, la asamblea respaldó la gestión y los resultados del ejercicio del 25 aniversario, una etapa en la que la entidad ha vivido un «crecimiento sostenido», apoyado en un modelo de cooperativa de crédito basado en «la proximidad, la confianza y una vinculación efectiva con la economía local». Por ello, la entidad subrayó la «solidez» de este modelo de banca, caracterizado por un permanente arraigo donde opera y por una actuación orientada a «dinamizar la actividad económica, generar valor y favorecer el desarrollo productivo de su entorno», con efectos directos en la calidad de vida y el progreso económico y social del territorio y su población.

Reinversión de beneficios

En este marco, Caja Rural del Sur puso de relieve que los recursos generados se canalizan en estas áreas en las que está presente. Así, la entidad contribuye fiscalmente en las zonas donde desarrolla su actividad y reinvierte sus beneficios a través del Fondo de Educación y Promoción (FEP) y de su fundación, promoviendo iniciativas de carácter económico, social y cultural que «repercuten directamente en su área de influencia».

Tal y como indicó en la asamblea el presidente de Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, «gracias al crecimiento que hemos experimentado en los 25 años de trayectoria, la entidad es la segunda Caja Rural de España en tamaño y la primera en cobertura territorial, con presencia en toda Andalucía, Madrid y Portugal, siempre desde un firme compromiso con desarrollar una banca diferenciada basada en los principios y valores cooperativos».

Por ello, el presidente expresó su agradecimiento «a todos los empleados que, sin excepción, han contribuido con su esfuerzo, dedicación y compromiso a cada uno de los logros alcanzados durante estos años, desde los equipos directivos hasta las oficinas, colaboradores y miembros del consejo rector».

Según el informe de gestión presentado en la asamblea por el director general, Guillermo Téllez, la entidad ha experimentado una evolución positiva y sostenida durante el último año, manteniendo sólidos indicadores financieros que «fortalecen la confianza de clientes y socios». En 2025, la entidad alcanzó una ratio de solvencia (CET1) del 27,27%, superando en casi 15 puntos las exigencias regulatorias y situándose por encima de la media del sector. El patrimonio neto se situó en 1.386 millones de euros.

Para reforzar su solidez financiera, Caja Rural del Sur destinó el 90% de su excedente a reservas, lo que equivale a 150 millones de euros. Asimismo, destinó alrededor de 17 millones de euros al Fondo de Educación y Promoción (FEP), reforzando su compromiso con el desarrollo social, educativo y cooperativo.

En términos de liquidez, registró una ratio de cobertura (LCR) del 215%, con activos elegibles por valor de 1.772 millones de euros. Así, Caja Rural del Sur mantiene una sólida calidad de sus activos, con una tasa de cobertura del 150% -muy por encima de la media del sector- y una ratio de morosidad del 1,61%, inferior a la del conjunto del sistema financiero.

Durante 2025, la entidad continuó aumentando su cuota de mercado, con un volumen de negocio total consolidado de 19.244 millones de euros, lo que representa un crecimiento de casi 1.500 millones de euros, un incremento del 8,2% respecto al ejercicio anterior. Los depósitos alcanzaron los 9.920 millones de euros, mientras que la inversión crediticia se situó en 7.958 millones de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 10% y 6%, respectivamente, «reflejando el compromiso de la entidad con la financiación de familias y empresas».

Más de 679.000 clientes

En este contexto, Caja Rural del Sur cuenta con la confianza de más de 679.000 clientes y 159.391 socios, con una red de 307 oficinas en todo el territorio en el que está presente, Andalucía, Madrid y Portugal (con oficinas en Lisboa, Oporto y Faro). En Portugal, donde la entidad opera desde 2022, ha continuado con un progresivo crecimiento en su volumen de negocio lo que le ha permitido «fortalecer de manera significativa los lazos comerciales, económicos y empresariales hispano-lusos».

Precisamente, este salto internacional a Portugal es ya un «hito emblemático» para el sector, convirtiéndose Caja Rural del Sur en «la primera cooperativa de crédito del país con presencia fuera de España». Además, en 2025 la agencia Moody’s elevó el rating de Caja Rural del Sur de Baa1 a A3, lo que «refleja la fortaleza intrínseca» de la entidad, con ratios de calidad y rentabilidad de activos superiores a los de entidades comparables, elevados niveles de capital, y una posición de financiación y liquidez «robusta», respaldada por una base de depósitos «amplia, estable y con baja dependencia de financiación mayorista».