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Elecciones autonómicas 17M

Antonio Maíllo asegura que "Juanma Moreno contaba los minutos para terminar el debate"

El candidato de Por Andalucía lamenta que ha sido un debate "encorsetado" y que en algunos bloques "se han concentrado muchos asuntos"

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, a su llegada al segundo debate ‘a cinco’ que se celebra dentro de la campaña electoral andaluza. A 11 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) organiza este lunes, 11 de mayo, el segundo debate electoral televisado de cara a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. Un debate en el que van a participar los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de los partidos con representación en el Parlamento de Andalucía. Por parte del PP-A estará el candidato a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno; por el PSOE-A, su secretaria general, María Jesús Montero; por Vox, su portavoz parlamentario, Manuel Gavira; por la coalición Por Andalucía, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo; y por Adelante Andalucía, su portavoz, José Ignacio García. 11 MAYO 2026 Joaquín. José Ignacio García;Juanma Moreno;María Jesús Montero;Manuel Gavira;Antonio Maíllo;Joaquín Corchero

El candidato de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, a su llegada al segundo debate ‘a cinco’ que se celebra dentro de la campaña electoral andaluza. A 11 de mayo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) organiza este lunes, 11 de mayo, el segundo debate electoral televisado de cara a los comicios autonómicos del próximo 17 de mayo. Un debate en el que van a participar los cinco candidatos a la presidencia de la Junta de los partidos con representación en el Parlamento de Andalucía. Por parte del PP-A estará el candidato a la reelección al frente de la Junta, Juanma Moreno; por el PSOE-A, su secretaria general, María Jesús Montero; por Vox, su portavoz parlamentario, Manuel Gavira; por la coalición Por Andalucía, el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo; y por Adelante Andalucía, su portavoz, José Ignacio García. 11 MAYO 2026 Joaquín. José Ignacio García;Juanma Moreno;María Jesús Montero;Manuel Gavira;Antonio Maíllo;Joaquín Corchero / Joaquín Corchero / Europa Press

Victoria Flores

El candidato de Por Andalucía a la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Maíllo, ha asegurado que el presidente autonómico, Juanma Moreno "estaba profundamente incómodo, estaba contando los minutos para que terminara" en el último debate antes de las elecciones. Quedan seis días para los comicios y la coalición que auna a Sumar, Podemos e Izquierda Unida ha defendido su papel en el debate.

Tras señalar que el de la cadena pública andaluza ha sido un debate "encorsetado", ha defendido que su formación ha sido la única capaz de "hacer un análisis de la situación para proponer soluciones". Así, ha defendido que la coalición que el mismo lidera, que en el debate ha definido como la unión de la izquierda, ha sido una propuesta de izquierdas "solvente y confiable". "Por Andalucía puede ser determinante", ha insistido.

"Ha habido un bloque en el que se han concentrado muchos asuntos", ha lamentado el candidato sobre el tramo del debate en el que los candidatos se han enfrentado sobre sanidad, vivienda, educación y dependencia. Aun así, ha subrayado que han abordado "todo" lo que han podido. "La candidatura de Por Andalucía traslada un mensaje de certidumbre, seguridad y gobierno", ha insistido Maíllo.

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Como ocurrió en el debate que se celebró en televisión española, este ha sido un debate bronco cargado de enfrentamientos y acusaciones cruzadas entre los candidatos de las distintas formaciones. De la sanidad a la financiación autonómica, los cinco partidos que conforman el Parlamento de Andalucía han enfrentado sus distintos modelos de gestión para tratar de convencer a los votantes que todavía hoy están indecisos.

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