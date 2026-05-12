El alcalde de Adamuz (Córdoba) estalla en plena campaña electoral: "Los alcaldes vecinos llegaron al accidente antes que las ambulancias"

Con semblante serio, tono de enfado, frente al Parlamento de Andalucía y en la recta final de la campaña. Así ha comparecido este martes el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, para denunciar que Juanma Moreno "ha usado políticamente" el accidente ferroviario durante el último debate electoral. Una "manipulación" y una "pérdida de lealtad institucional" que le ha llevado a cargar contra la gestión de la tragedia: "Llegaron antes los alcaldes de otros pueblos que las ambulancias".

"Hasta este pasado lunes, he estado manteniendo la lealtad institucional, siendo totalmente fiel a lo que se ha ido diciendo por tal de que la investigación siguiera adelante", ha recalcado este regidor socialista, que ha estado acompañado asimismo por los alcaldes de Montoro, Villafranca y Pedro Abad. "Pero me sorprendió ver la manipulación durante el debate electoral del presidente Juanma Moreno. Y no me podía quedar callado ni un día más".

Datos de las cámaras de tráfico de Adamuz

"Tengo los datos de las cámaras de tráfico de mi pueblo, con las que hizo un estudio el jefe de la Policía Local. Y hasta las 20:40 de aquella noche, casi una hora después, solamente pasaron nueve ambulancias por mi pueblo para ir al accidente", asegura Rafael Ángel Moreno. "No pasaron 40 ni 38, pasaron nueve. Es que llegaron los alcaldes de otros pueblos antes que las ambulancias".

Estas declaraciones llegan también después de que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, haya asegurado en redes que "llegaron 39 ambulancias en los primeros 40 minutos". "Seguramente llegó cada minuto, ¿pero cuándo? ¿A partir de qué hora? ¿Por qué no dice a partir de qué hora? A mí no me gustan las medias verdades", le ha respondido el alcalde de Adamuz. "Porque eso no fue ni las 20:00, ni las 20:30, ni las 20:45".

"Cuando una persona trabaja por vocación, nunca quiere llegar tarde. Pero si quienes los dirigen desde arriba no le ponen los medios y los machacan, es normal que pasen a estas cosas", ha reprochado Rafael Ángel Moreno, que ha aclarado que su crítica "no va hacia todos esos profesionales y voluntarios que hicieron un trabajo impecable, sino hacia los dirigentes".

"Se ayudaban entre ellos mismos"

En su declaración de este martes, Rafael Ángel Moreno ha precisado cómo fue cada secuencia de aquel fatídicto 18 de enero en el que fallecieron 46 personas. "Recibo la llamada del 112 a las 20:08, y pasan varios minutos hasta que me intentan decir dónde había sucedido. Ahí me reconocieron que estaban totalmente desbordados, que no tenían forma de comunicarse, que eran muchas las llamadas que estaban recibiendo".

"Cuando llegué al lugar del accidente, había exactamente una patrulla de la Guardia Civil, una ambulancia -del consultorio médico de Adamuz- con los dos sanitarios, el conductor de la ambulancia y un camión pequeñito de Bomberos", ha apuntado el edil. "Al alcanzar el Alvia, recibí la llamada de la alcaldesa de Montoro, del alcalde de Villafranca, y eran las 20:32. Para quienes estaban allí heridos y agonizando, había pasado casi una hora hasta que llegamos un vecino del pueblo y yo".

"Ellos mismos se estaban ayudando entre ellos a rescatar. Conseguimos agrupar un grupo de los que estaban mejor, los del vagón 4 de la Alvia. Sacamos a una persona herida y la cargamos en brazos hasta el punto de encuentro, donde estaba el Iryo", describe Moreno. "Tardamos casi una hora, y allí no hubo ni un medio de emergencia que se dignara a acoger y ayudarnos. A todo el que me cruzaba le decía 'Tírale para adentro que ahí están peor', y eran gente de mi pueblo y el concejal de Villafranca".

"No he recibido presiones del PSOE"

Por su parte, el ahora presidente autonómico en funciones y candidato popular, Juanma Moreno Bonilla, ha lamentado "que el alcalde de Adamuz se deje llevar por las presiones que está recibiendo". "Dudar de los equipos de Emergencias es una barbaridad", ha afirmado Moreno Bonilla. Sin embargo, el regidor de este municipio cordobés ha señalado ante los medios que no ha recibido ningun tipo de presión por parte de su partido.

"¿A mí el PSOE me ha presionado? En ningún momento. ¿Ustedes me habéis visto en la campaña electoral o incluso en alguna lista electoral? Me podrían haber utilizado al ser una cara visible", ha contestado el edil socialista. "La reflexión que hice el lunes en mis redes sociales fue una declaración como persona que estuvo allí ayudando y que vio lo que vio. No lo hago ni como político, ni como socialista, ni como alcalde incluso".