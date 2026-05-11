Los alquileres siguen disparados en Andalucía: es la tercera comunidad donde más suben los precios en España

El incremento de los precios del alquiler en los últimos años en España ha sido exponencial. Un aumento que sigue elevándose en espiral también en Andalucía y que se ha convertido en una pesadilla para los inquilinos. Esta tendencia, si bien se ha recrudecido en los últimos ejercicios, ya se vislumbraba en la última década. Entre 2015 y 2024, en Málaga capital, por ejemplo, crecieron casi un 33%, mientras que en Sevilla, el alza fue de entre el 20% y el 22% en diez años.

Estos son los datos que se desprenden del Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler 2024 publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que destaca que la comunidad andaluza se sitúa en el podio de las que más vieron crecer el precio del alquiler ese año respecto al anterior. Hay que recordar que desde entonces, estas cifras se han visto multiplicadas, aunque el estudio del INE se basa en las declaraciones de IRPF que proporciona la Agencia Tributaria (AEAT), de ahí que esos sean los datos que ahora trasciendan.

Precisamente Andalucía es una de las comunidades más afectadas tras el rechazo en el Congreso de los Diputados del decreto para la prórroga de los alquileres. Según estima el Ministerio de Consumo, más de 360.000 andaluces se ven abocados por tanto a la conocida como Gran Renovación: esos miles arrendamientos que, firmados tras la pandemia de covid, han expirado y tienen que actualizarse.

Málaga, a la cabeza en Andalucía

En concreto, los mayores incrementos en 2024 se produjeron en Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Andalucía, con subidas del 5,0%, 4,0% y 3,8%, respectivamente. Por su parte, Principado de Asturias (2,7%), Castilla y León (3,0%), Cataluña y La Rioja (ambas 3,1%) presentaron las menores subidas, destaca el INE.

En lo que se refiere a las capitales de provincia, donde más subieron los precios de la vivienda en alquiler en 2024 fueron Valencia (5,9%), Málaga (5,2%) y Alicante (5,1%). Desde el año base, 2015, hasta 2024 los mayores aumentos se dieron en Valencia (36,4%), Málaga (32,7%) y Palma (31,3%).

Sevilla se sitúa en la parte baja de la tabla, con una subida del 22% en una década pero del 3,5% en 2024 respecto al ejercicio anterior. De hecho, hay otras capitales con incrementos más acusados en la comunidad más allá de Málaga, como Granada (con el 4% interanual y cerca del 24% en diez años) y Huelva (3,4% y 22,5%, respectivamente).

Los nuevos contratos, más caros

Si se tiene en cuenta el tipo de vivienda, el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler 2024 señala que la unifamiliar subió un 3,1% en 2024 en Andalucía, mientras que en la colectiva los precios sufrieron un ascenso del 3,9%. Por contratos, donde más encareció el precio del alquiler en Andalucía fue en los nuevos contratos, un 8,5% más; mientras que los contratos existentes se encarecieron un 2,9%.

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En cuanto a los precios en las provincias andaluzas, Málaga lideró el ránking con un 4,9%, seguido de Granada con un 4%, Almería con un 3,5%, Sevilla con un 3,4%, Cádiz con un 3%; Huelva con un 2,9%, Jaén con un 2,6% y Córdoba con un 2,4%.