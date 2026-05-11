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ELECCIONES ANDALUZAS

¿Quién ha ganado el segundo, y definitivo, debate de las elecciones andaluzas del 17M? Vota en esta encuesta

Los cabezas de lista de PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía se han enfrentado este lunes 11 de mayo en el debate electoral de Canal Sur

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía

Los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía / CÓRDOBA

María Roso

Canal Sur ha acogido este lunes 11 de mayo el segundo de los dos debates a cinco previstos durante la campaña de las Elecciones de Andalucía 2026, en las que más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas el domingo 17 de mayo.

La cita ha enfrentado a los cabeza de cartel de los cinco partidos con representación parlamentaria en la Cámara autonómica andaluza: Juanma Moreno (PP-A), María Jesús Montero (PSOE-A), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

El debate, presentado por Blanca Rodríguez y Fernando García, y emitido en riguroso directo, ha podido seguirse a través de Canal Sur, Canal Sur Radio y Canal Sur Más. Asimismo, RTVE ha anunciado que emitirá el debate en La en desconexión para Andalucía, y para el resto de España, la señal estará disponible a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.

Carteles electorales de las principales candidaturas al 17M

Carteles electorales de las principales candidaturas al 17M / CÓRDOBA (Imagen generada con IA)

Así ha sido el debate

La confrontación entre los cinco candidatos ha durado 105 minutos y ha empezado un 'minuto de plata' para cada uno de los candidatos. A continuación, tres bloques temáticos: economía y empleo; política social, sanidad, vivienda, igualdad, educación y dependencia; gobernanza, financiación autonómica, Andalucía en España y en Europa, transparencia y buena gobernanza. Como es habitual, en el turno final, el considerado ‘minuto de oro’, cada candidato ha contado con un minuto para pedir el voto.

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