ELECCIONES ANDALUZAS
¿Quién ha ganado el segundo, y definitivo, debate de las elecciones andaluzas del 17M? Vota en esta encuesta
Los cabezas de lista de PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía se han enfrentado este lunes 11 de mayo en el debate electoral de Canal Sur
Canal Sur ha acogido este lunes 11 de mayo el segundo de los dos debates a cinco previstos durante la campaña de las Elecciones de Andalucía 2026, en las que más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas el domingo 17 de mayo.
La cita ha enfrentado a los cabeza de cartel de los cinco partidos con representación parlamentaria en la Cámara autonómica andaluza: Juanma Moreno (PP-A), María Jesús Montero (PSOE-A), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).
El debate, presentado por Blanca Rodríguez y Fernando García, y emitido en riguroso directo, ha podido seguirse a través de Canal Sur, Canal Sur Radio y Canal Sur Más. Asimismo, RTVE ha anunciado que emitirá el debate en La en desconexión para Andalucía, y para el resto de España, la señal estará disponible a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.
Así ha sido el debate
La confrontación entre los cinco candidatos ha durado 105 minutos y ha empezado un 'minuto de plata' para cada uno de los candidatos. A continuación, tres bloques temáticos: economía y empleo; política social, sanidad, vivienda, igualdad, educación y dependencia; gobernanza, financiación autonómica, Andalucía en España y en Europa, transparencia y buena gobernanza. Como es habitual, en el turno final, el considerado ‘minuto de oro’, cada candidato ha contado con un minuto para pedir el voto.
¿Quién ha ganado el segundo debate de las elecciones andaluzas del 17M?
Aquí puedes decidir quién de los cinco candidatos ha ganado el debate de RTVE.
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