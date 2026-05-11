Cambian las tornas: ahora es Juanma Moreno quien más tiene que aprovechar el debate electoral para frenar a Vox

Este lunes los candidatos tendrán la segunda y última oportunidad de verse las caras en la campaña de las andaluzas. La última semana comienza con un plato fuerte: el debate en Canal Sur al acuden que los cinco partidos. Las estrategias han cambiado en solo una semana. Ahora es Juanma Moreno quien tiene el deber de utilizar mejor el formato si quiere amarrar una mayoría absoluta que ninguna encuesta publicada hasta la fecha da por hecho. Según la encuesta preelectoral del Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP) para Prensa Ibérica, el PP acaricia los 55 diputados que le permitirían seguir gobernando en solitario y sin sobresaltos pero Vox le roba votos a su derecha.

Moreno tuvo un perfil muy bajo en el debate de RTVE del pasado lunes. Quiso arriesgar poco y estuvo flojo frente a las críticas de sus adversarios. Aunque es cierto que es quien lo tiene más complicado, el encuentro fue y volverá a ser en muchos momentos un todos contra el presidente de la Junta, en un cuatro contra uno, el líder del PP debe esta vez sí aprovechar los 90 minutos de prime time televisivo. Necesita descabalgar a Vox, que avanza y crece hasta los 17-20 escaños. El PP necesita frenar la fuga de votos a la derecha sin moverse demasiado del centro político. Moreno debe endurecer su mensaje contra Vox y convencer a los indecisos de que vayan a coger- su papeleta.

Seducir al casi millón de indecisos

En la seducción de los indecisos se juegan todos los candidatos este último baile. La encuesta preelectoral del CIS señaló que hay aproximadamente un 13% de indecisos, menos que en 2022 (un 25%) pero una cifra suficientemente importante como para decantar la balanza el 17-M. A esos más de 800.000 electores que no saben qué harán el próximo domingo se dirigirán principalmente los mensajes de los candidatos en el debate final que se celebra en Canal Sur.

María Jesús Montero, la candidata socialista, no remonta en la campaña y los sondeos señalan que podría horadar el suelo que el PSOE tocó en Andalucía en 2022 con 30 diputados. La clave, insisten, es sacar a votar por Montero a los 500.000 andaluces que sí cogieron la papeleta socialista en las últimas generales de Pedro Sánchez y que, sin embargo se quedaron en casa en las elecciones andaluzas. Solo movilizar a ese electorado salvaría los muebles de Montero, que está haciendo una campaña prudente, sin sobresaltos ni giros de guion, poco atrevida para todo lo que arriesga la exvicepresidenta del Gobierno.

La actualidad ayuda a Vox

A Vox la actualidad le sirve para dar munición a su líder Santiago Abascal, que protagoniza la campaña por encima de su candidato, Manuel Gavira. La muerte de dos guardias civiles en una brutal colisión de dos patrulleras en una persecución contra el narcotráfico en Huelva moviliza al electorado más proclive a Vox y con más rechazo hacia el Gobierno de Pedro Sánchez. La gestión del hantavirus y del barco fondeado en Canarias también ha disparado las críticas de Abascal contra el Gobierno. Vox mantiene un discurso de campaña muy agresivo contra Sánchez y contra Juanma Moreno. El cartel electoral muestra al candidato del PP con la candidata del PSOE y el aviso: “Que no te estafen”. La prioridad nacional contra la inmigración ha sido hasta ahora el plato fuerte de la extrema derecha.

La pugna a la izquierda del PSOE, entre Por Andalucía (IU, Sumar y Podemos) y Adelante Andalucía determinará también de forma muy importante lo que ocurra el próximo domingo. Las encuestas señalan un ascenso importante de Adelante Andalucía, dándole entre cuatro y seis diputados. Ahora mismo tiene dos. A Por Andalucía las encuestas le otorgan entre seis y ocho escaños. Parte de cinco. Ambas fuerzas están en crecimiento, disputándose el espacio a la izquierda de los socialistas y con un trasvase de votos del PSOE a estos partidos, según dibujan los datos. La fuerza de estos partidos será determinante en el reparto de los restos en las provincias. Hay que recordar que el PP se metió cuatro últimos diputados en el bolsillo con el 96% del voto escrutado gracias a que se benefició de los restos en cuatro provincias. Si la izquierda consolida esos escaños amenazará la mayoría absoluta de Moreno.

Los temas del debate de Canal Sur

El debate de Canal Sur comenzará a las 21,45 horas y estará moderado por los periodistas Blanca Rodríguez y Fernando García. Comenzará con un 'minuto de plata' en la ronda inicial a cada uno de los participantes y, a continuación, se articulará en torno a tres bloques temáticos: Economía y empleo; Política social, sanidad, vivienda, igualdad, educación y dependencia; Gobernanza, financiación autonómica, Andalucía en España y en Europa, transparencia y buena gobernanza.

El debate electoral estará marcado por la huelga convocada por los trabajadores de RTVA que van a realizar paros parciales los días 11, 12 y 14 de mayo. Según RTVA, estas movilizaciones podrían afectar, entre otros espacios electorales, a la celebración del debate de este lunes. En concreto, la huelga consistirá en paros parciales de cuatro horas durante esas tres jornadas de campaña electoral.

En este contexto, Radio Televisión de Andalucía (RTVA) ha informado en una nota de que UGT se ha desvinculado de la convocatoria al considerar que parte de las reivindicaciones planteadas por el comité de huelga generan dudas sobre su encaje dentro del marco legal.