La batalla final entre los candidatos de las elecciones del 17M: las claves del debate de las andaluzas en Canal Sur

Todo listo para el último ‘cara cinco’ de las elecciones andaluzas con el debate que este lunes 11 de mayo celebra Canal Sur con los cabeza de lista de las principales formaciones que concurren en los comicios al Parlamento de Andalucía el próximo 17 de mayo.

La televisión autonómica andaluza será el escenario de la ‘última batalla’, entre los candidatos de PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Será, pues, la última vez que Juanma Moreno (PP-A), María Jesús Montero (PSOE-A), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía), confronten sus ideas de cara a la ciudadanía y a los electores andaluces.

Dónde ver el debate de las elecciones andaluzas

El debate se emitirá en Canal Sur a las 21.45 horas el lunes 11 de mayo, coincidiendo con el inicio de la segunda semana de la campaña electoral que culminará el domingo 17 de mayo –previa jornada de reflexión el sábado- con la jornada de votación, a la que están convocados 6,8 millones de andaluces.

El debate podrá seguirse, además, en Canal Sur Radio y Canal Sur Más. Asimismo, RTVE ha anunciado que emitirá el debate en La en desconexión para Andalucía, y para el resto de España, la señal estará disponible a través del Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.

Candidatos a las elecciones andaluzas, en el debate de RTVE. / Córdoba

Así será el segundo debate de las elecciones andaluzas

El formato y los tiempos de intervención ya han sido acordados entre los equipos de campaña, en un encuentro que se plantea como una segunda gran oportunidad para confrontar propuestas antes de la cita electoral.

El debate dará comienzo a las 21.45 horas y se extenderá hasta las 23.30 horas, con una duración aproximada de 105 minutos. Los periodistas Blanca Rodríguez y Fernando García serán los encargados de moderar el debate.

Tal y como está establecido en el Plan de Cobertura electoral, los moderadores darán un minuto de plata en la ronda inicial a cada uno de los participantes. A continuación, tres bloques temáticos: economía y empleo; política social, sanidad, vivienda, igualdad, educación y dependencia; gobernanza, financiación autonómica, Andalucía en España y en Europa, transparencia y buena gobernanza. Cada candidato dispondrá de 5 minutos de palabra en cada uno de estos tres bloques. Como es habitual, en el turno final, el considerado ‘minuto de oro’, cada candidato dispondrá de un minuto para pedir el voto.

Previo a este espacio, Canal Sur llevará a cabo un programa especial que servirá de antesala y que estará presentado por Silvia Sanz junto a varios colaboradores.

Tras la finalización, a partir de las 23:15 horas, dará inicio una mesa de análisis conducida también por Silvia Sanz en la que participarán Teodoro León Gross, Juan Carlos Blanco, Susana Valdés, Inmaculada Jiménez y Javier Caraballo, que realizarán una evaluación detallada de todo lo acontecido durante el debate electoral.

Fachada del Parlamento de Andalucía. / Jorge Jiménez

Temas clave en el debate de las andaluzas del 17M

El tenso debate celebrado el 4 de mayo en RTVE el que podría ser el tono y temas centrales del debate en Canal Sur. Se espera que, de nuevo, los candidatos de los partidos de la oposición centren su discurso, aparte de en sus propuestas, en atacar la gestión de Juanma Moreno tras dos legislaturas al frente de la Junta de Andalucía.

Entre los temas que seguro volverán a estar presentes en el debate destacan el estado de la Sanidad en Andalucía, con especial atención a las listas de espera y a la crisis de los cribados del cáncer de mama –uno de los puntos que generó más tensión en el primer debate-; y la situación de la vivienda en Andalucía, con la crisis de los alquileres, la localización en Andalucía de áreas especialmente tensionadas por las viviendas turísticas o la gestión de la VPO en la región.

Otro de los aspectos que se espera que vuelva a ser determinante en el encuentro, tras el cruce de acusaciones en el último debate, es la regularización de inmigrantes y la apuesta por el concepto de prioridad nacional de Vox.

Debates en las ocho provincias

Previamente al debate de los cabezas de cartel de los partidos, Canal Sur emitió el pasado jueves 7 de mayo los ocho debates provinciales con los candidatos de los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía.

Con 75 minutos de duración, en los encuentros participaron las primeras posiciones en cada candidatura provincial a la Cámara autonómica.

En Córdoba, participaron en el debate Antonio Repullo (PP), Silvia Mellado (PSOE), Paula Badanelli (VOX) y Rosa María Rodríguez (Por Andalucía). En Huelva, María José Maestre al frente del espacio, estarán Loles López (PP), María Márquez (PSOE) y Rafael Segovia (VOX).

Rosa María Rodríguez, Silvia Mellado, Antonio Repullo y Paula Badanelli, antes del debate en Canal Sur Televisión. / CÓRDOBA

En Cádiz participaron Antonio Sanz (PP), Juan Cornejo (PSOE), Manuel Gavira (VOX), Leticia Blanco (Adelante Andalucía) y Esperanza Gómez (Por Andalucía). En Sevilla, Patricia del Pozo (PP), Rafael Recio (PSOE), Javier Cortés (VOX), Begoña Iza (Adelante Andalucía) y Alejandra Durán (Por Andalucía).

El debate de Almería contó con Ramón Fernández (PP), José Nicolás Ayala (PSOE) y Rodrigo Alonso (VOX). En Granada participaron Rocío Díaz (PP), Olga Manzano (PSOE), Beatriz Sánchez Agustino (VOX) y Rafael Sánchez Rufo (Por Andalucía),

En Jaén, por su parte, debatieron Catalina García (PP), Francisco Reyes (PSOE) y Benito Morillo (VOX). Y en Málaga, Carolina España (PP), Josele Aguilar (PSOE), Antonio Sevilla (VOX) y Ernesto Alba (Por Andalucía).