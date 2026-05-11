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Turismo

Andalucía atrae a 6,7 millones de turistas en el primer trimestre con un aumento del 4,5%

Córdoba recibió 504.743 turistas entre enero y marzo, un 1,4 % que en el mismo periodo en el año 2025

Turistas en el entorno de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Turistas en el entorno de la Mezquita-Catedral de Córdoba. / Manuel Murillo

EFE

Andalucía recibió entre enero y marzo de este año 6,7 millones de turistas, lo que supone un 4,5 % más que en el primer trimestre de 2025, según la Encuesta de Coyuntura Turística (ECTA) que realiza el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Durante este periodo, el 28,8% de los turistas eran andaluces, el 29,7 % del resto de España, el 29,4 % procedían de la Unión Europea -excluida España- y el 12 % del resto del mundo.

De los 6.743.926 turistas que visitaron la región en el primer trimestre, más de tres cuartas partes se concentraron en cuatro provincias: 1.921.169 eligieron Málaga (+4,3 %); 1.412.903 Sevilla (+6,7 %), 1.181.833 optaron por Granada (+3,9 %) y 837.321 Cádiz (+7,1 %).

En la segunda mitad de la tabla se situaron Córdoba, con 504.743 turistas entre enero y marzo (+1,4 %); Huelva, con 410.430 (+1,7 %); Almería, con 295.208 (-0,1 %) y Jaén, con 180.319 (+7,1 %).

La principal motivación para visitar Andalucía fueron las vacaciones o el ocio (83,4 %), mientras que el 10,2 % viajó para visitar a familiares y amigos, el 2,8 % por trabajo o negocios y el 3,6 % restante alegó otras razones.

En estos tres meses, los establecimientos hoteleros se mantuvieron como la opción preferida de los viajeros, con un peso del 58%, mientras que el 36,6 % utilizo apartamentos, pisos o chalés.

Ligera subida del gasto

La estancia media se situó en 6,2 días, lo que supone un descenso del 0,4 % respecto a un año antes. Destacan Málaga y Almería, con las más prolongadas, con 8,6 días (+9,1 %) y 5,6 días (+6,9 %), respectivamente.

El gasto medio que realizaron los turistas en Andalucía se calcula en 84,63 euros de media (+1,4 %). La procedencia del turista establece diferencias en este gasto, que varía desde los 67,3 euros de los andaluces (+4,6 %) hasta los 105,82 euros (+2 %) que desembolsaron los procedentes del resto del mundo.

Por provincias de destino, a la cabeza del gasto se situaron Granada, con 103,2 euros de media (5,1 %) y Jaén, con 95,7 euros (+3,7 %). También se incrementó el desembolso de los turistas en Málaga, con 76,3 euros (+4,3 %) y Sevilla, con 89,7 euros (+6 %), mientras que bajó en Cádiz, donde fue de 85,8 euros (-6,6 %); Córdoba, con 78 euros (-9,9 %) y Huelva, con 59,6 euros (-9,6 %).

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En cuanto a la valoración del viaje realizado, los turistas concedieron un 9,2 sobre diez a su estancia en la comunidad, una nota que superan las provincias de Jaén (9,6 ), Sevilla (9,5) y Cádiz (9,4 ).

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