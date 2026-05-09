La muerte de dos guardias civiles contra el narcotráfico sacude la campaña: PSOE y PP cara a cara frente a una lacra en Andalucía

No hubo sobresaltos importantes hasta que la campaña cruzó el ecuador. Este viernes, justo una semana después de arrancar, la muerte de dos guardias civiles en Huelva en una persecución contra narcotraficantes ha roto la agenda. El presidente de la Junta comunicó que suspendía la campaña y decretaba un día de luto oficial este sábado. Un par de horas después, el PSOE también aplazaba todos sus actos y comunicaba que María Jesús Montero se trasladaba a Huelva.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pospone al domingo su mitin en La Línea de la Concepción, Cádiz, un municipio del Campo de Gibraltar que sabe bien de la lacra del narco. A pocos kilómetros, en Barbate, en 2014 fallecían otros dos guardias civiles en un suceso que hizo volver la mirada del país hacia un problema estructural que acumula años de quejas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El narcotráfico es cada vez más violento y más organizado. Pese a la importancia de este cáncer para la sociedad andaluza, hasta ahora había permanecido en un segundo plano en la campaña.

Santiago Abascal (Vox) denunció lo ocurrido como "un asesinato". No sabemos cómo este hecho inesperado será capaz de mover el tablero político en Andalucía. Hace dos años, las imágenes de las viudas de los agentes muertos en Barbate esquivando el saludo al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se viralizaron y dejaron claro el malestar de la Guardia Civil con este Gobierno.

Se rompe el guion de una semana plana

En el primer hecho que rompe el guion de una campaña que hasta ahora ha sido plana y sin sobresaltos. Solo el debate del pasado lunes animó al conversación. El termómetro sobre cómo están discurriendo los días en la cuenta atrás para el domingo 17 de mayo, cita de los andaluces con las urnas, es frío. Hay interés, dicen los sondeos, pero poca expectación y poca tensión. El marco mental de partida, instaurado por la unanimidad de las encuestas, sigue siendo el mismo: el PP ganará por goleada al límite de la mayoría absoluta. La única incógnita sigue siendo si Vox será necesario en la ecuación o Juanma Moreno tendrá que pactar.

La otra duda por despejar está a la cola del ranking: ¿dará Adelante Andalucía un ‘sorpasso’ a Por Andalucía? ¿Se cumplirá en votos en las urnas las sensaciones que Adelante está teniendo en la calle y en las redes sociales?

A este respecto, el politólogo Pablo Simón, avisa de que "un subidón" de Adelante Andalucía, con José Ignacio García como candidato tras tomar el relevo de Teresa Rodríguez, podría impactar directamente en la mayoría absoluta de Juanma Moreno. En las elecciones andaluzas de 2022, el PP consiguió los cuatro últimos escaños (llegó a 58) en el tramo final, llegando al 96% de votos escrutados. Los últimos diputados de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga se fueron al PP por pocos votos en cada provincia, no más de 6.000 en total. Moreno admite que la absoluta depende de los restos: unos 15.000 votos.

La "carambola" de Adelante que puede cambiarlo todo

"La carambola es que si Adelante Andalucía pega una subida muy grande y consigue ser viable en todas las provincias, los restos clave que se quedaban colgando y que en lugar de convertirse en votos para la izquierda minoritaria iba al partido más fuerte, en este caso el PP, los perdería Moreno. Eso podría abortarle la mayoría absoluta", advierte el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. "En función de lo que pase en la parte baja de la tabla", en la pugna entre Por Andalucía y Adelante Andalucía y en la representación que consigan en las distintas provincias, "se puede decantar lo que ocurra en la parte alta", es decir con la mayoría absoluta del PP. "En función de cómo les vaya a esos partidos, el PP que es el más votado se puede beneficiar de los restos más o menos y en eso Moreno Bonilla se juega la mayoría absoluta", subraya el politólogo.

En 2022, la única posibilidad de vuelco electoral estaba en los indecisos. El Barómetro del CIS publicado en el arranque de la campaña electoral señaló que en Andalucía había un 35% de votantes que no habían decidido su voto. El 21,5% aseguraba que lo decidiría durante la última semana de campaña electoral, el 5,6% lo haría la jornada de reflexión y el 9,6% el mismo día de las elecciones. Los partidos afinaron sus estrategias para captar a esos indecisos.

Ahora, el barómetro del CIS arroja que la cifra es mucho más baja que hace cuatro años. Entre quienes no saben qué van a votar, los que se inclinan por la abstención y los del no sabe/no contesta, en Andalucía hay un 14,8% de votantes que no saben qué papeleta electoral van a depositar en las urnas o si van a ir a votar el domingo 17 de mayo. Ese dato se sitúa por encima de la media en Cádiz, Málaga y Sevilla.

La agenda de los candidatos en su carrera hacia el 17M

Moreno tiene la agenda más cargada de todos los competidores a pesar de que es el que parte como favorito. Sus actos son mínimo tres cada día. El PP andaluz es también el más activo en redes y que obtiene más impactos, con un cuidado lenguaje audiovisual y siempre vídeos con buena manufactura que venden la mejor cara del candidato. Un tono amable, solo en las últimas horas Moreno ha endurecido el tono frente a Vox, y siempre acentuando la vertiente más humana: cantante, deportista, hijo, de pueblo, amante de su familia… Codeándose con Chewbacca el día de Star Wars, atreviéndose a ser solista en la canción del videoclip de campaña, recordando que es de pueblo, encestando pelotas como deportista o hablando con su madre por videollamada desde su coche… la marca Juanma por encima de las siglas del PP y con Andalucía por bandera.

Nada tiene que ver con la campaña del PSOE de María Jesús Montero, con menos actos en agenda y mucho más institucional. Un tono más serio, más de vicepresidenta del Gobierno de Pedro Sánchez que de candidata en muchas ocasiones. La única licencia que se permiten son cameos con influencers con mucho tirón en redes, desde Rancio a La Espabilá, para destapar un lado más íntimo, pero sin muchas más concesiones. El equipo de campaña socialista asegura que se está haciendo mucho trabajo de trastienda, contactos que no se hacen ante las cámaras y que llena la agenda de la candidata sin focos. Con Pedro Sánchez muy metido y los ministros muy metidos en la campaña andaluza, Montero deja claro que compite por Andalucía con el peso del Gobierno.

Por Andalucía y Adelante Andalucía, las izquierdas se miden

Por Andalucía ha entrado ya también totalmente en arena, intensificando actos y con Antonio Maíllo como principal activo. Tras el debate del pasado lunes, la coalición de IU, Sumar y Podemos dan señales de levantar el vuelo convencidos de que su candidato puede aún convencer a muchos votantes de izquierda de inclinar su voto hacia esta coalición. Los temas de campaña para la izquierda frente a Moreno son nítidos: sanidad y vivienda. La defensa de los servicios públicos, acusando a Moreno de privatizar y enriquecer a las grandes empresas, es el estribillo que entonan al unísono PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía.

El partido que está aprovechando mejor la campaña, si se pudiera medir en apoyos en redes y en interés desde más allá de Despeñaperros, es el que capitanea "El Gafa", como lo apoda su exitoso avatar en redes. José Ignacio García le tomó el relevo a Teresa Rodríguez, después de que la dirigente de Anticapis firmara un divorcio pactado con Pablo Iglesias que acabó con su salida de Podemos convertida en guerra civil. Adelante siempre se reivindicó como una fuerza de izquierda nacionalista, muy andalucista. Esta campaña ha conseguido desplegar ese mensaje con mucha potencia, que no se sabe si se traducirá o no en votos. Tienen solo dos diputados en el Parlamento andaluz y los expertos detectan que hay movimientos subterráneos que indicarían que ese ‘subidón’ del que habla Simón es posible.

Noticias relacionadas

Adelante pelea con Vox por el voto más joven del electorado andaluz. El partido de Santiago Abascal depende de su líder, con una apretada agenda, en esta campaña. Si atendemos a los actos, en plazas públicas de poco tamaño o espacios muy limitados, cabría pensar que la extrema derecha está desinflada pero no es eso lo que dicen las encuestas. No hay ni un solo sondeo que hable de un retroceso de Vox, que tiene 14 diputados en el Parlamento andaluz. De la prioridad nacional, contra la inmigración, al hantavirus o la muerte de dos guardias civiles en Huelva. Vox reviste cualquier tema de un discurso muy afilado, muy duro y agresivo. Los expertos avisan de que aunque parezca que Vox no tiene impulso, todos los sondeos dan por hecho que tendrán un crecimiento en las urnas andaluzas respecto a 2022.