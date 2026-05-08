Elecciones en Andalucía: El atractivo de la obra pública

Movilidad metropolitana y carreteras, infraestructuras hidráulicas, red eléctrica y suelo conforman el relato de las grandes inversiones en obras públicas dentro de la campaña de las elecciones andaluzas. Hay anuncios más glamurosos que otros, algunos más llamativos para el ciudadano de a pie y otros que buscan calar en el empresariado andaluz. El candidato a la reelección, Juanma Moreno, juega con la baza de poder vender gestión, obra en marcha y desbloqueo; todo frente a una oposición que junto a promesas futuras echará en cara retrasos y desequilibrios territoriales.

Lo ya hecho

En lo primero, en lo que se ha hecho o se está haciendo, destacan la puesta en servicio del Trambahía de Cádiz, la llegada al centro de Málaga del metro, el impulso del mismo transporte en Sevilla con el tramo sur o la prolongación del de Granada desde Armilla hacia Churriana de la Vega y Las Gabias. La finalización de los últimos tramos de la Autovía del Almanzora o del viaducto de Pago de Enmedio, en Sevilla, destacan en carreteras. En materia de logística, el motor de transformación económica al que se aferra, entre otras, la provincia de Córdoba, se han inaugurado las obras de urbanización de la primera fase del Puerto Seco de Antequera, sin olvidar los 100 millones de euros que los presupuestos autonómicos de este año recogen para la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) en Córdoba.

Lo que viene

Ahora, en plena campaña, los partidos muestran sus cartas y se entremezclan las promesas electorales con los cruces de acusaciones que buscan asentar el relato de llevar la razón. En materia de infraestructuras, se habla de proyectos históricos que no terminan de desbloquearse, como la autovía del Olivar que debe conectar Córdoba con Jaén. Además, pese a las intensas lluvias de principios de año, la sequía sigue teniendo un hueco reservado en los programas.

Imagen aérea de la presa de La Colada. / CÓRDOBA

La política del agua

Sobre esto último, no puede olvidarse que el agua es transversal a muchos sectores y que conecta la obra pública con la agricultura, el turismo, la vivienda o el desarrollo industrial. Por poner un ejemplo, mientras el PP acusa al Gobierno central de retrasos en proyectos relevantes, como la desaladora de la Axerquía, el PSOE aboga por crear el Consejo Permanente de la Sequía en Andalucía y huir de la política de emergencia y Por Andalucía plantea frenar proyectos urbanísticos de consumo intensivo de agua. El conflicto del embalse de La Colada en Córdoba, por ejemplo, será una herramienta de las que se hable, y no poco, en estos días.

La capacidad energética

Clave será también en campaña, aunque no tan visible para el votante como un nuevo tramo de carretera o de metro, el aumento de la capacidad energética que diversas comarcas andaluzas llevan tiempo exigiendo. El norte de la provincia de Córdoba, la Costa del Sol occidental, la Almería oriental o el Campo de Gibraltar esperan ese aumento de potencia para el desarrollo de importantes proyectos industriales que con las condiciones eléctricas de hoy no podrían desarrollarse.

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, en una imagen de archivo. / A. J. GONZÁLEZ

Los empresarios

Esto último es, además, uno de los pivotes sobre los que se asienta la agenda de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) para el horizonte 2026-2030. Para ganar competitividad, los empresarios andaluces insisten en la energía de forma que ningún proyecto industrial, logístico o tecnológico quede bloqueado por falta de capacidad eléctrica.

En materia fiscal, la CEA pide menor presión de impuestos o incentivos para la vivienda, así como muestra su rechazo a la tasa turística, un pago por el que sí que han abogado en alguna ocasión el PSOE, Por Andalucía o Adelante, mientras que Vox lo ha rechazado de lleno con el PP sin terminar de asentar su postura.

Atraer inversiones, reforzar áreas industriales, infraestructuras logísticas, energéticas, tecnológicas, hidráulicas y rurales, como un pacto andaluz por la seguridad hídrica, también son pilares fundamentales reclamados por la CEA para los próximos años, donde se vuelve a pedir una intensificación de la colaboración público-privada y más peso de las organizaciones empresariales en trámites normativos y parlamentarios.

Parque logístico de Córdoba, que conectará con la estación de mercancías. / Manuel Murillo

La logística

Frente a sectores asentados en la economía andaluza, como son el campo o el turismo, la logística avanza a pasos agigantados y empieza a erigirse como un elemento clave para el desarrollo económico de Andalucía. El presidente del clúster Andalucía Logistics, Miguel Ángel Tamarit, señala que «la logística debe entenderse como uno de los principales usuarios del sistema, pero también como un pilar estratégico del desarrollo económico andaluz». Como recuerda Tamarit, Andalucía cuenta con una «base relevante» para consolidar ese modelo: una red de 11 nodos logísticos distribuidos estratégicamente por el territorio, los puertos como grandes puertas de entrada y salida del comercio internacional y una red de infraestructuras interiores con capacidad para vertebrar la comunidad. Junto a esto, el reto, en opinión del presidente de Andalucía Logistics, es «lograr que todos estos elementos funcionen como un sistema logístico coherente, bien conectado con los corredores ferroviarios, las redes viarias, las zonas aeroportuarias, las zonas de carga, las infraestructuras energéticas y los distintos puntos de enlace, evitando cuellos de botella que hoy limitan la competitividad del conjunto».

El presidente del clúster Andalucía Logistics, Miguel Ángel Tamarit. / A. J. GONZÁLEZ

Por lo tanto, lo que se considera imprescindible desde el sector es «avanzar en un inventario de infraestructuras y obra pública en Andalucía» porque, como advierte Tamarit, la comunidad «no puede permitirse quedar al margen de los grandes corredores europeos de mercancías».

Las infraestructuras

Y para alcanzar todo el potencial, a Andalucía le hacen falta infraestructuras. El presidente del clúster logístico insiste en que «infraestructuras estratégicas como el ramal central ferroviario son fundamentales para avanzar hacia un sistema logístico verdaderamente integrado». Y, añade, «su función va mucho más allá del transporte ferroviario de mercancías: permite conectar los nodos logísticos interiores con los puertos, las zonas industriales y los grandes corredores, reduciendo costes, mejorando la sostenibilidad y reforzando la competitividad de las empresas».

Estación de mercancías de El Higuerón, en Córdoba capital. / A. J. GONZÁLEZ

La conexión de este eje con Córdoba y Algeciras, por su posición geográfica, reforzará aún más el papel de Córdoba como nodo central del sistema logístico andaluz y explicará la viabilidad de proyectos tractores de gran impacto, considera el sector. Junto a las infraestructuras ferroviarias se sitúan las viarias. Tamarit hace referencia a una «red viaria autonómica eficaz, capaz de garantizar la capilaridad y la conexión entre territorios productivos» y nombra la ya citada autovía del Olivar (A-318).

Al listado de materias pendientes en las que los partidos tendrán que reparar Tamarit añade la distribución urbana de mercancías (DUM), el último kilómetro que, advierte, «se ha convertido en uno de los principales cuellos de botella del sistema logístico andaluz». Además, habla de la necesidad de avanzar en las microplataformas logísticas urbanas y de una mayor coordinación normativa entre municipios.