La Junta de Andalucía se ofrece a "ayudar" en la crisis del hantavirus y arremete contra la gestión de Sánchez: "Todo es improvisación"

La crisis del hantavirus por los contagios en el crucero MV Hondius ha pasado de momento de largo por Andalucía. La escala del vuelo hacía Países Bajos que estaba previsto en Málaga se descartó por parte del Ministerio y los viajeros españoles de momento está previsto que sean trasladados a la unidad especializada de Madrid.

Pese a esto, el presidente andaluz, Juanma Moreno, abrió las puertas a que la comunidad autónoma pueda entrar en el dispositivo que se ponga en marcha durante el Forum Europa celebrado en el Hotel Alfonso XIII. "Vamos a estar a disposición. Estamos para ayudar. Siempre que hay un problema estamos, y tenemos capacidad y preparación. Porque hemos tenido listeriosis, el covid y tenemos una unidad especializada en el ámbito epidemiológico Estamos muy atentos de cualquier circunstancia que se pueda producir", advirtió.

No obstante, Moreno subrayó que ese escenario de momento no se ha planteado: "No hay andaluces entre los ciudadanos que han enfermado. Ni por parte del Estado de que se vaya hace ninguna escala en Andalucía. Pero estamos a la espera", puntualizó.

Apoyo a Fernando Clavijo

El presidente andaluz mostró su respaldo al presidente canario, Fernando Clavijo, y al malestar expresado contra la gestión del Gobierno de España de la crisis sanitaria originada por el crucero. " Entiendo el enfado de Clavijo, lo mínimo que tiene que hacer el Gobierno de España es ponerse de acuerdo. No informar al Gobierno de Canarias. Está defendiendo los intereses de canarias. No sabe lo que va a hacer el Gobierno de España con el barco".

Así, Moreno se mostró especialmente crítico con la gestión que está realizando el Ejecutivo al que acusó de "improvisación" y de "falta de diálogo" con las comunidades autónomas. "Hay poca confianza en la gestión que pueda realizar el Ejecutivo".

Desde el Ministerio de Sanidad responden que hubo hasta cuatro conversaciones con Fernando Clavijo y que están todos los cauces oficiales abiertos con las comunidades autónomas. En esta línea, lamentan la batalla política en un tema en el que debe primar el diálogo y el criterio epidemiológico.

Reuniones desde el Gobierno

El Gobierno tiene previsto hasta siete reuniones a distintos niveles a lo largo de la jornada para realizar el seguimiento del barco 'MV Hondius' con afectados por el brote de hantavirus, que ya partió desde aguas de Cabo Verde y llegará en tres días al puerto secundario de Granadilla de Abona en Tenerife.

Según han informado desde el departamento presidido por Mónica García, durante la mañana está previsto una primera reunión de los Ministerios de Sanidad e Interior con el Gobierno de Canarias; y una segunda a la que se unirá Política Territorial, en la que se compartirá información con las distintas Delegaciones de Gobierno.

En el crucero viajaban 14 pasajeros españoles de seis comunidades autónomas: cinco de Cataluña, tres de Madrid, tres de Asturias, y uno de Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana. El ministro Ángel Víctor Torres ya contactó este miércoles con los presidentes autonómicos que