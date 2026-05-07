¿Sigues esperando el voto por correo para las andaluzas del 17M? Comprueba aquí que todo está correcto

El voto por correo está llamado a tener un peso importante en las Elecciones en Andalucía el próximo 17 de mayo. La fecha de la convocatoria, en plena temporada de romerías, bodas y comuniones, y con la Feria de Jerez y los Patios de Córdoba en plena celebración, invita a especular que muchos de los 6,8 millones de andaluces llamados a las urnas optarán por esta modalidad de voto ante la imposibilidad de acercarse al colegio electoral el mismo domingo.

Los interesados en votar por correo tienen de plazo hasta el jueves 7 de mayo, incluido, para cursar su solicitud de forma presencial en cualquiera de la oficina de correos o bien de forma telemática a través de la web de Correos (www.correos.es).

Una vez cumplimentada la documentación, el solicitante recibirá en su domicilio toda la información para ejercer su derecho al voto y tiene de plazo hasta el 13 de mayo para depositar su voto en la oficina de correos de su elección.

Entrega del voto por correo a una mesa electoral electoral en las elecciones andaluzas de 2022. / MANUEL MURILLO

Comprueba tu solicitud de voto por correo

No hay un plazo establecido sobre el plazo de entrega de la documentación una vez enviada la solicitud. Pero si aún no te ha llegado el voto por correo, hay una forma muy sencilla para comprobar que la solicitud se ha cursado correctamente.

La página web del Instituto Nacional de Estadística, en el apartado dedicado a las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2026, incluye la opción de ‘Consulta del estado de tramitación de las solicitudes de voto por correo’. Solo hay que introducir el DNI, identificador y fecha de nacimiento para comprobar en qué estado se encuentra la solitud. A continuación aparecerá el estado de la solicitud, la fecha de grabación y la fecha de salida de correos.

Una oficina de Correos. / CÓRDOBA

Envío de la documentación para votar por correo

Correos entregará las solicitudes recibidas en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Andalucía, quienes enviarán a los solicitantes, del 27 de abril al 10 de mayo, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo.

Fecha límite para el envío del voto por correo

Una vez recibida la documentación, se seguirán las instrucciones para proceder al voto por correo, que puede enviarse por correo certificado, identificándose en la oficina de Correos, hasta el miércoles 13 de mayo (inclusive).