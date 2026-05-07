Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Feria de CórdobaParcelacionesPalacio VianaOcio en CórdobaPSOE CórdobaSilvia MelladoZuheros, municipio turísticoCaballerizas cesiónMaría PulidoJuzgados colapsadosAljibe siglo XCórdoba FutsalGuía de los PatiosResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

ELECCIONES EN ANDALUCÍA 2026

¿Sigues esperando el voto por correo para las andaluzas del 17M? Comprueba aquí que todo está correcto

Los solicitantes tienen hasta el miércoles 13 de mayo para depositar su voto

Papeleta de las elecciones andaluzas

Papeleta de las elecciones andaluzas / MANUEL MURILLO

María Roso

El voto por correo está llamado a tener un peso importante en las Elecciones en Andalucía el próximo 17 de mayo. La fecha de la convocatoria, en plena temporada de romerías, bodas y comuniones, y con la Feria de Jerez y los Patios de Córdoba en plena celebración, invita a especular que muchos de los 6,8 millones de andaluces llamados a las urnas optarán por esta modalidad de voto ante la imposibilidad de acercarse al colegio electoral el mismo domingo.

Los interesados en votar por correo tienen de plazo hasta el jueves 7 de mayo, incluido, para cursar su solicitud de forma presencial en cualquiera de la oficina de correos o bien de forma telemática a través de la web de Correos (www.correos.es).

Una vez cumplimentada la documentación, el solicitante recibirá en su domicilio toda la información para ejercer su derecho al voto y tiene de plazo hasta el 13 de mayo para depositar su voto en la oficina de correos de su elección.

Elecciones al Parlamento de Andalucía. Día de elecciones, colegio electoral, ambinte de votaciones, Colegio la Salle, voto por correo, correos

Entrega del voto por correo a una mesa electoral electoral en las elecciones andaluzas de 2022. / MANUEL MURILLO

Comprueba tu solicitud de voto por correo

No hay un plazo establecido sobre el plazo de entrega de la documentación una vez enviada la solicitud. Pero si aún no te ha llegado el voto por correo, hay una forma muy sencilla para comprobar que la solicitud se ha cursado correctamente.

La página web del Instituto Nacional de Estadística, en el apartado dedicado a las Elecciones al Parlamento de Andalucía 2026, incluye la opción de ‘Consulta del estado de tramitación de las solicitudes de voto por correo’. Solo hay que introducir el DNI, identificador y fecha de nacimiento para comprobar en qué estado se encuentra la solitud. A continuación aparecerá el estado de la solicitud, la fecha de grabación y la fecha de salida de correos.

Una oficina de Correos.

Una oficina de Correos. / CÓRDOBA

Envío de la documentación para votar por correo

Correos entregará las solicitudes recibidas en las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral en Andalucía, quienes enviarán a los solicitantes, del 27 de abril al 10 de mayo, la documentación necesaria para que puedan ejercer el voto por correo.

Noticias relacionadas y más

Fecha límite para el envío del voto por correo

Una vez recibida la documentación, se seguirán las instrucciones para proceder al voto por correo, que puede enviarse por correo certificado, identificándose en la oficina de Correos, hasta el miércoles 13 de mayo (inclusive).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿Quién ha ganado el primer debate de las elecciones andaluzas del 17M? Vota en esta encuesta
  2. Esta es la fecha en que sabrás si te toca mesa electoral en las elecciones de Andalucía: plazos y alegaciones
  3. Estos son los motivos para “librarse” de estar en una mesa electoral en Andalucía
  4. Estos son los beneficios de ser miembro de una mesa electoral en las elecciones andaluzas del 17M
  5. Primer ‘round’ entre los candidatos de las elecciones del 17M: las claves del debate de las andaluzas en RTVE
  6. Este es el programa del PSOE-A para las elecciones del 17M: el estado de la Sanidad en el centro del debate
  7. Sanidad, vivienda y la 'prioridad nacional': estos son los programas electorales de las andaluzas del 17M
  8. ¿Cuánto se cobra por ser miembro de una mesa electoral en Andalucía el 17M?

¿Sigues esperando el voto por correo para las andaluzas del 17M? Comprueba aquí que todo está correcto

¿Sigues esperando el voto por correo para las andaluzas del 17M? Comprueba aquí que todo está correcto

Este es el pueblo en el que creció Juanma Moreno, el "talismán" del presidente en la sierra de Málaga

Este es el pueblo en el que creció Juanma Moreno, el "talismán" del presidente en la sierra de Málaga

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Consulta el nivel de los pantanos en Andalucía en estos momentos

Pilar González, una voz histórica para el nuevo andalucismo: "Me siento más identificada con los jóvenes que con los popes"

Pilar González, una voz histórica para el nuevo andalucismo: "Me siento más identificada con los jóvenes que con los popes"

La crisis de la vivienda en Andalucía: alquilar, comprar o quedarte en tu barrio ya es un lujo

La crisis de la vivienda en Andalucía: alquilar, comprar o quedarte en tu barrio ya es un lujo

Un nodo logístico, la investigación en zoonosis y el reequilibrio territorial: esto es lo que se juega Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M

Un nodo logístico, la investigación en zoonosis y el reequilibrio territorial: esto es lo que se juega Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M

La batalla del 17M: sanidad, vivienda, 'prioridad nacional' y otras medidas que pueden decidir las elecciones andaluzas

La batalla del 17M: sanidad, vivienda, 'prioridad nacional' y otras medidas que pueden decidir las elecciones andaluzas

La batalla por Sevilla según las encuestas electorales: la subida de Adelante Andalucía amenaza al PSOE

La batalla por Sevilla según las encuestas electorales: la subida de Adelante Andalucía amenaza al PSOE
Tracking Pixel Contents