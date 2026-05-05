Los populares defienden la actuación de Juanma Moreno en el debate: "Solo ha habido un candidato"

"En el debate solo ha habido un candidato". Esta es la frase que han repetido una y otra vez los populares al finalizar el enfrentamiento dialéctico entre los cinco aspirantes a presidir la Junta de Andalucía. Moreno ha evitado la confrontación en un debate de alto voltaje en el que la sanidad y la vivienda han centrado la mayoría de los enfrentamientos entre los distintos candidatos.

Ha sido el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo, el responsbale de defender el papel del presidente de la Junta en el debate celebrado en TVE. El número 2 de Moreno en el partido ha asegurado que el dirigente popular "no solo se viene a meter en un lío a los participantes sino a ofrecer propuestas que es lo que quieren los andaluces", para asegurar que es el único que "ha estado en presidente".

Entre las declaraciones de Moreno, Repullo ha subrayado la importancia de la nueva ley sanitaria que ha propuesto Moreno en el segundo bloque. Según esta norma, el presupuesto sanitario y el número de profesionales de la sanidad autónomica debe crecer con cada presupuesto. Así, ha recalcado que el presidente de la Junta ha sido el único que "ha hecho propuestas".

Un debate lleno de negociaciones previas

Los líderes de la izquierda más tradicional (María Jesús Montero y Antonio Maíllo) han ido directamente a un choque centrado en la gestión de la sanidad y la vivienda hasta tensar más de lo normal a un candidato del PP, por momentos muy incómodo, que ha asumido el desafío intercalando la defensa de su gestión con una retahíla de reproches centrados en la gestión del Gobierno de España y la gestión de las anteriores etapas socialistas.

Este choque entre modelos se se ha evidenciado en todos los bloques y específicamente en el ámbito de la financiación autonómica, un tema que inicialmente parecía que iba a ser clave en la campaña pero que se ha ido desdibujando ante el peso de la sanidad y la vivienda.

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Acusaciones de mentiras, descalificaciones e interrupciones. El primer debate de las elecciones andaluzas ha estado marcado por los enfrentamientos entre los distintos candidatos. No ha importado la ideología, todos los candidatos han entrado en pelea con sus adversarios políticos, que los propios moderadores han definido como "muy intenso".