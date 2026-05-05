Las playas de Fuengirola y Torremolinos reciben la Mención Especial de Accesibilidad del programa Bandera Azul 2026

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) ha reconocido a Fuengirola y Torremolinos, en la provincia de Málaga, con la Mención Especial de Accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad dentro del programa Bandera Azul 2026.

El galardón no se concede a una playa concreta, sino al conjunto del municipio, por los esfuerzos realizados para mejorar la accesibilidad, la atención a personas con discapacidad y los servicios que facilitan el uso y disfrute del litoral en igualdad de condiciones.

Playas con Bandera Azul en Fuengirola y Torremolinos

En el caso de Fuengirola, el reconocimiento especial de Adeac se suma a la presencia del municipio en el mapa de las banderas azules de Andalucía, con tres playas distinguidas.

Fuengirola cuenta con Bandera Azul en:

Los Boliches-Gaviotas

Carvajal

Castillo-Ejido

Por su parte, Torremolinos también refuerza su posición como destino turístico de referencia en la Costa del Sol, con cuatro playas reconocidas por la calidad de sus servicios, la seguridad, la información ambiental y la gestión del espacio litoral.

Torremolinos cuenta con Bandera Azul en:

El Bajondillo

La Carihuela-Montemar

Los Álamos

Playamar

Una playa de Fuengirola, en una imagen de archivo. / Sánchez Moreno

Playas más accesibles en la Costa del Sol

La Mención Especial de Accesibilidad pone el foco en un aspecto clave para el turismo y para la vida cotidiana de los vecinos, como es que las playas sean espacios abiertos, seguros y utilizables por todas las personas, incluidas aquellas con movilidad reducida o con otras necesidades de apoyo.

Este reconocimiento sitúa a Fuengirola y Torremolinos entre los municipios andaluces más destacados en materia de playas accesibles, dentro de un programa que también valora la calidad del agua, los servicios de socorrismo, la sostenibilidad y la educación ambiental.

En un litoral tan vinculado al turismo como el malagueño, la accesibilidad se convierte en un elemento cada vez más importante. No se trata solo de atraer visitantes, sino de garantizar que residentes, familias y personas con discapacidad puedan disfrutar de la playa con mejores condiciones de seguridad y autonomía.

Andalucía suma 143 banderas azules en 2026

En términos generales, Andalucía alcanza en 2026 un total de 143 banderas azules, cinco más que el año anterior, repartidas entre 48 municipios. Málaga encabeza el listado andaluz con 45 distintivos, seguida de Almería, Cádiz, Granada y Huelva. También cuentan con bandera azul las playas interiores de La Breña, en Almodóvar del Río (Córdoba), y El Encinarejo, en Andújar (Jaén).

El balance confirma el buen momento del litoral andaluz, pero la mención concedida a Fuengirola y Torremolinos deja además un mensaje a tener en cuenta, como que las mejores playas no son solo las que ondean una bandera, sino aquellas que avanzan hacia un modelo más accesible, inclusivo y pensado para todos.