Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Patios más premiadosVacantes con futuroParoSondeo AndalucíaInflumédicoMuere la jirafa 'Bulería'Empleo públicoPlaya de la BreñaGuía de los PatiosJulio Anguita¿Quién ha ganado el debate?Patios de VianaCoto CórdobaResultados Elecciones Autonómicas Andalucía
instagramlinkedin

Litoral malagueño

Las playas de Fuengirola y Torremolinos reciben la Mención Especial de Accesibilidad del programa Bandera Azul 2026

Ambos municipios de la provincia de Málaga son galardonados por sus políticas de accesibilidad universal, permitiendo que todas las personas puedan disfrutar de sus playas

Playa de Fuengirola en una imagen de archivo.

Playa de Fuengirola en una imagen de archivo. / Sánchez Moreno

Manuel Ruiz

Manuel Ruiz

Córdoba

La Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac) ha reconocido a Fuengirola y Torremolinos, en la provincia de Málaga, con la Mención Especial de Accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad dentro del programa Bandera Azul 2026.

El galardón no se concede a una playa concreta, sino al conjunto del municipio, por los esfuerzos realizados para mejorar la accesibilidad, la atención a personas con discapacidad y los servicios que facilitan el uso y disfrute del litoral en igualdad de condiciones.

Playas con Bandera Azul en Fuengirola y Torremolinos

En el caso de Fuengirola, el reconocimiento especial de Adeac se suma a la presencia del municipio en el mapa de las banderas azules de Andalucía, con tres playas distinguidas.

Fuengirola cuenta con Bandera Azul en:

  • Los Boliches-Gaviotas
  • Carvajal
  • Castillo-Ejido

Por su parte, Torremolinos también refuerza su posición como destino turístico de referencia en la Costa del Sol, con cuatro playas reconocidas por la calidad de sus servicios, la seguridad, la información ambiental y la gestión del espacio litoral.

Torremolinos cuenta con Bandera Azul en:

  • El Bajondillo
  • La Carihuela-Montemar
  • Los Álamos
  • Playamar
Los cordobeses regresan a las playas de Fuengirola ante la nueva normalidad

Una playa de Fuengirola, en una imagen de archivo. / Sánchez Moreno

Playas más accesibles en la Costa del Sol

La Mención Especial de Accesibilidad pone el foco en un aspecto clave para el turismo y para la vida cotidiana de los vecinos, como es que las playas sean espacios abiertos, seguros y utilizables por todas las personas, incluidas aquellas con movilidad reducida o con otras necesidades de apoyo.

Este reconocimiento sitúa a Fuengirola y Torremolinos entre los municipios andaluces más destacados en materia de playas accesibles, dentro de un programa que también valora la calidad del agua, los servicios de socorrismo, la sostenibilidad y la educación ambiental.

En un litoral tan vinculado al turismo como el malagueño, la accesibilidad se convierte en un elemento cada vez más importante. No se trata solo de atraer visitantes, sino de garantizar que residentes, familias y personas con discapacidad puedan disfrutar de la playa con mejores condiciones de seguridad y autonomía.

Andalucía suma 143 banderas azules en 2026

En términos generales, Andalucía alcanza en 2026 un total de 143 banderas azules, cinco más que el año anterior, repartidas entre 48 municipios. Málaga encabeza el listado andaluz con 45 distintivos, seguida de Almería, Cádiz, Granada y Huelva. También cuentan con bandera azul las playas interiores de La Breña, en Almodóvar del Río (Córdoba), y El Encinarejo, en Andújar (Jaén).

Noticias relacionadas y más

El balance confirma el buen momento del litoral andaluz, pero la mención concedida a Fuengirola y Torremolinos deja además un mensaje a tener en cuenta, como que las mejores playas no son solo las que ondean una bandera, sino aquellas que avanzan hacia un modelo más accesible, inclusivo y pensado para todos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Esta es la fecha en que sabrás si te toca mesa electoral en las elecciones de Andalucía: plazos y alegaciones
  2. Estos son los motivos para “librarse” de estar en una mesa electoral en Andalucía
  3. Estos son los beneficios de ser miembro de una mesa electoral en las elecciones andaluzas del 17M
  4. Primer ‘round’ entre los candidatos de las elecciones del 17M: las claves del debate de las andaluzas en RTVE
  5. Este es el programa del PSOE-A para las elecciones del 17M: el estado de la Sanidad en el centro del debate
  6. ¿Cuánto se cobra por ser miembro de una mesa electoral en Andalucía el 17M?
  7. El éxito de abrir el paso a nivel: las vías verdes rondan los 5 millones de usos al año
  8. Torremolinos prohíbe el baño en la playa de Los Álamos por prevención tras la última analítica de sus aguas

Las playas de Fuengirola y Torremolinos reciben la Mención Especial de Accesibilidad del programa Bandera Azul 2026

Las playas de Fuengirola y Torremolinos reciben la Mención Especial de Accesibilidad del programa Bandera Azul 2026

Andalucía suma 143 banderas azules en 2026 y se consolida como destino costero líder: este es el listado completo

Andalucía suma 143 banderas azules en 2026 y se consolida como destino costero líder: este es el listado completo

Unicaja gana 161 millones hasta marzo y elevará la remuneración al accionista al 95% del resultado

Unicaja gana 161 millones hasta marzo y elevará la remuneración al accionista al 95% del resultado

Santiago Abascal carga contra Juanma Moreno en Puente Genil y lo tacha de “colaborador de Sánchez”

Santiago Abascal carga contra Juanma Moreno en Puente Genil y lo tacha de “colaborador de Sánchez”

Sanidad, vivienda y la 'prioridad nacional': estos son los programas electorales de las andaluzas del 17M

Sanidad, vivienda y la 'prioridad nacional': estos son los programas electorales de las andaluzas del 17M

Los cordobeses coinciden: estos son los candidatos que ganan y pierden en el primer debate de las andaluzas del 17M

Los cordobeses coinciden: estos son los candidatos que ganan y pierden en el primer debate de las andaluzas del 17M

Juanma Moreno consolida su holgada victoria el 17M pero sigue al límite de perder la mayoría absoluta, según el Centra

Juanma Moreno consolida su holgada victoria el 17M pero sigue al límite de perder la mayoría absoluta, según el Centra

Andalucía lidera la caída del paro con 22.300 desempleados menos y logra su mejor abril desde 2008

Andalucía lidera la caída del paro con 22.300 desempleados menos y logra su mejor abril desde 2008
Tracking Pixel Contents