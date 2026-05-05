Manuel Gavira defiende la "prioridad nacional": "Hay mucha gente cansada de PP y PSOE"
El candidato de Vox a las elcciones andaluzas aseugra que su partido es "la única alternativa real"
Victoria Flores
El candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, ha centrado en la "prioridad nacional" su estrategia en el primer debate de las elecciones autonómicas. Una y otra vez, el portavoz de Santiago Abascal en la comunidad autónoma ha puesto sobre la mesa la propuesta de su grupo que ha conseguido implantar en Extremadura y Aragón y que espera imponer en Andalucía si el gobierno depende de ellos.
"PP y PSOE juegan a lo mismo vienen con datos macroeconómicos pero la realidad ha quedado clara con este debate", ha sentenciado el líder de Vox para resumir el debate. Así, ha asegurado que su formación es la única de plantear "un gobierno que se moje, un gobierno valiente, que enfrente los problemas de los andaluces" y ha defendido que "la única alternativa real que hay en Andalucía es la que representa Vox".
Después de subrayar que "hay mucha gente cansada del PP y del PSOE", el líder de Vox ha señalado que todos estos votantes "son bienvenidos en Vox" y ha recordado "único partido que defiende que los españoles van primero". "Merecemos un gobierno que defiende la prosperidad y seguridad en nuestros barrios como en Extremadura y Aragón", ha insistido.
Sanidad y vivienda centran el debate
Los líderes de la izquierda más tradicional (María Jesús Montero y Antonio Maíllo) han ido directamente a un choque centrado en la gestión de la sanidad y la vivienda hasta tensar más de lo normal a un candidato del PP, por momentos muy incómodo, que ha asumido el desafío intercalando la defensa de su gestión con una retahíla de reproches centrados en la gestión del Gobierno de España y la gestión de las anteriores etapas socialistas.
Este choque entre modelos se se ha evidenciado en todos los bloques y específicamente en el ámbito de la financiación autonómica, un tema que inicialmente parecía que iba a ser clave en la campaña pero que se ha ido desdibujando ante el peso de la sanidad y la vivienda.
Acusaciones de mentiras, descalificaciones e interrupciones. El primer debate de las elecciones andaluzas ha estado marcado por los enfrentamientos entre los distintos candidatos. No ha importado la ideología, todos los candidatos han entrado en pelea con sus adversarios políticos, que los propios moderadores han definido como "muy intenso".
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