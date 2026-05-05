Juanma Moreno consolida su holgada victoria el 17M pero sigue al límite de perder la mayoría absoluta, según el Centra

Juanma Moreno sigue en el límite ante el 17M. El barómetro del Centra, el conocido como CIS andaluz que coordina la Junta de Andalucía, mantiena una amplia mayoría del PP más de 20 puntos respecto al PSOE, pero le deja con serias opciones de quedarse a las puertas de los 55 diputados. De hecho, con un 42,4% de los votos y entre 53 y 56 diputados, detecta un leve retroceso respecto al último sondeo realizado por esta misma institución hace un mes.

El PSOE también retrocede. La candidatura de María Jesús Montero sigue sin despegar e incluso empeora sus resultados respecto a anteriores sondeos. El Centra le otorga en torno a un 20% de los votos y entre 25 y 27 diputados, es decir, muy por debajo del suelo electoral que obtuvo hace cuatro años.

La tendencia al alza de Vox, como vienen reflejando todos los sondeos, se ha detenido. La formación de Santiago Abascal, no se ha visto reforzada por las negociaciones en Extremadura o Aragón. Su aumento respecto a los comicios de hace cuatro años se queda en un punto y se sitúa entre 17 y 19 diputados. También empeora respecto al último sondeo.

El pulso de la izquierda

La encuesta del Centra refleja también el alcance de la gran novedad de esta campaña: el crecimiento de Adelante Andalucía que según la encuesta de la Junta de Andalucía alcanzaría los cinco diputados duplicando los datos de 2022 y con muchas posibilidades de situarse por delante de la coalición Por Andalucía, que integra a Podemos, Sumar e IU.

La candidatura de Maíllo no acaba de despegar y se mantiene prácticamente en un porcentaje de votos y de escaños similar al que obtuvo en 2022. Con cinco parlamentarios la unidad no ha supuesto un relanzamiento para la coalición.

Encuestas anteriores

Hace un mes, en la anterior encuesta difundida por el Centra se estimó un voto para Juanma Moreno una de entre 54 a 57 escaños; el PSOE de María Jesús Montero cae a su peor resultado con entre 26 y 27 diputados; Vox ralentiza su crecimiento y se queda con entre 17 y 20 parlamentarios; y la izquierda de Por Andalucía y Adelante Andalucía se mantiene estable con una suma de entre 7 y 9 diputados

Debate electoral

La encuesta se realizó antes del inicio de la campaña y del primer debate del RTVE en el que el candidato del PP, Juanma Moreno, se tuvo que enfrentar a una dura ofensiva de la izquierda centrada en la sanidad y la vivienda a la que, por momentos, no supo responder. Pero las conclusiones de este sondeo pueden explicar el giro en las relaciones con Vox, dado que pasó de un enfrentamiento abierto en los últimos meses de legislaturla a esquivar cualquier confrontación o rebatir sus argumentos