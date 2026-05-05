El debate electoral más allá de las palabras: de la camiseta con las afectadas por los cribados a la furgoneta de Juanma Moreno

No hace falta abrir la boca para enviar un mensaje. Eso en la política profesional se da más que por sabido, y dentro de ese tipo de estrategias, este primer debate electoral andaluz ha sido el de la ropa y los vehículos. Porque una camiseta con los nombres de las mujeres afectadas por los cribados es un golpe de efecto antes siquiera de empezar a hablar. Como también lo es llegar este lunes a los estudios de RTVE en un taxi o en una furgoneta con un vinilo estampado a lo grande: "Juanma, presidente".

La primera campanada no verbal la dio el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, con una camiseta con las iniciales de las 2.317 mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama. Toñi MB, Esperanza AF, Laura NN, Mari Paz BV, Adela SG. Un diseño del artista sevillano Bernar SF y serigrafiado por la empresa jerezana Gloria Vendimia que ha querido mostrar García en la cita. Y para remarcar asimismo el discurso territorial, un pin de la arbonaida.

"Gracias a Amama por este lazo, símbolo de lucha y decencia", comentaba antes del inicio el candidato de Por Andalucía, Antonio Maíllo. Y en la solapa de su chaqueta, un crespón rosa donado por la misma asociación que también regaló una pulsera a la presidenciable socialista, María Jesús Montero. Un complemento que la representante del PSOE se ha anudado en su muñeca derecha para acudir al primer debate del 17M, moderado por Laura Clavero y Xabier Fortes.

Y en una campaña donde todos los carteles han apostado por el verde -en un claro guiño identitario andaluz-, no podía faltar tampoco este color durante el cara a cara. Como en la corbata del popular Juanma Moreno y en la de Manuel Gavira, cabeza visible de Vox en estas autónomicas. O en la vestimenta de la propia Montero, que completaba la bandera andaluza con el blanco de su camiseta.

Taxis y furgonetas con vinilos

En ese comunicar sin pronunciar palabra también ha sido destacable el modo de llegar a la sede de RTVE de cada candidato. Los líderes de Adelante Andalucía y Por Andalucía, por ejemplo, han viajado en taxi junto a sus respectivos equipos, por ejemplo. El propio Maíllo, de hecho, le ha agradecido el transporte a la asociación Élite Taxi a través de las redes sociales.

Manifestantes del SAE concentrados frente al estudio de RTVE antes del debate electoral. / CARLOS DONCEL

Pero había más en esos gestos que no precisan moderación. Estos dos mismos candidatos fueron los únicos que se acercaron hasta el medio centenar de manifestantes concentrados frente a los estudios de la televisión pública, donde reclamaban "desbloquear la negociación colectiva para el personal del SAE". "La Junta no puede ser una fábrica de precariedad laboral", les comentó García. "La Junta es el primer patrón de Andalucía, y quizá sea el peor negociador con sus trabajadores", les dijo por su parte Maíllo.

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Manuel Gavira, de Vox, llegó en tercera posición en una Mercedes negra con los cristales tintados. No se bajó para oír las proclamas de los funcionarios del SAE. Como tampoco lo hizo María Jesús Montero, que acudió en el asiento trasero de un turismo. Ni Juanma Moreno, candidato popular a la reelección y contra quienes clamaban los gritos. En su caso, se trasladó en una furgoneta repleta de vinilos con su cara y un lema: "Juanma, presidente". Lo dicho: comunicar sin abrir la boca.