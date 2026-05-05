Andalucía suma 143 banderas azules en 2026 y se consolida como destino costero líder: este es el listado completo

Andalucía refuerza su posición como uno de los grandes destinos costeros de España en banderas azules con 143 distintivos en 2026, cinco más que el año anterior, repartidos entre 48 municipios.

La mayor concentración está en Málaga, con 45 banderas, y Almería, con 38, que son las provincias más destacadas. Les siguen Cádiz, con 32, Granada, con 14, y Huelva, con 12. Además, aunque no tienen litoral, Córdoba y Jaén mantienen una bandera azul cada una en playas interiores.

En conjunto, el litoral andaluz aparece muy bien valorado, con presencia fuerte en la Costa del Sol, el litoral almeriense, la costa gaditana, la Costa Tropical granadina y la costa onubense. También hay varias playas que recuperan el distintivo, lo que apunta a una mejora o recuperación de estándares de calidad, servicios y gestión ambiental.

A nivel nacional, Andalucía queda en segundo lugar por comunidades autónomas, solo por detrás de la Comunidad Valenciana. España, además, mantiene el liderazgo mundial con 794 distintivos.

Los distintivos reconocen la calidad de playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas

Los distintivos de Bandera Azul los concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac), dentro de un programa internacional que reconoce la calidad de playas, puertos deportivos y embarcaciones turísticas. En esta edición, los resultados se han presentado en rueda de prensa, donde se ha anunciado que España mantiene su liderazgo mundial con 794 distintivos en 2026, 44 más que el año anterior.

En la presentación han intervenido, entre otros, la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, y el presidente de Adeac, José Palacios Aguilar. Sánchez ha destacado que el programa está alineado con la estrategia española para liderar la sostenibilidad turística y ha puesto en valor la labor de Adeac en la protección ambiental. Por su parte, Palacios ha subrayado que España nunca había logrado unos resultados tan buenos y ha atribuido el éxito a la colaboración entre administraciones, entidades y ciudadanía, insistiendo además en la importancia de la educación ambiental para garantizar un futuro sostenible.

Las playas de Fuengirola y Torremolinos logran la Mención Especial de Accesibilidad

En Andalucía, la ‘Mención Especial de Accesibilidad y atención a personas en situación de discapacidad’ recae en dos municipios malagueños con playas reconocidas con bandera azul: Fuengirola, con Boliches-Gaviotas, Carvajal y Castillo-Ejido; y Torremolinos, con El Bajondillo, La Carihuela-Montemar, Los Álamos y Playamar. Este reconocimiento destaca el esfuerzo de ambos destinos por ofrecer playas más inclusivas, accesibles y adaptadas a personas con discapacidad.

Imagen de la orilla del mar en una playa de Málaga. / Europa Press

Estas son todas las playas andaluzas con bandera azul, incluidas las de interior:

Málaga

Algarrobo : Algarrobo Costa.

: Algarrobo Costa. Benalmádena : Carvajal, Fuente de la Salud y Torrebermeja-Santa Ana.

: Carvajal, Fuente de la Salud y Torrebermeja-Santa Ana. Casares : Ancha.

: Ancha. Fuengirola : Boliches-Gaviotas, Carvajal y Castillo-Ejido.

: Boliches-Gaviotas, Carvajal y Castillo-Ejido. Málaga capital : Caleta, El Dedo, El Palo, La Malagueta, Misericordia, Pedregalejo y San Andrés.

: Caleta, El Dedo, El Palo, La Malagueta, Misericordia, Pedregalejo y San Andrés. Manilva : Las Gaviotas y Sabinillas.

: Las Gaviotas y Sabinillas. Marbella : Cabopino, El Cable, El Faro, La Fontanilla, Nagüeles-Casablanca, Los Monteros, San Pedro de Alcántara y Venus-Bajadilla.

: Cabopino, El Cable, El Faro, La Fontanilla, Nagüeles-Casablanca, Los Monteros, San Pedro de Alcántara y Venus-Bajadilla. Mijas : Calahonda, Riviera, El Bombo, El Chaparral y La Cala.

: Calahonda, Riviera, El Bombo, El Chaparral y La Cala. Nerja : Burriana, Maro, Playazo-Chucho y Torrecilla.

: Burriana, Maro, Playazo-Chucho y Torrecilla. Torremolinos : El Bajondillo, La Carihuela-Montemar, Los Álamos y Playamar.

: El Bajondillo, La Carihuela-Montemar, Los Álamos y Playamar. Torrox : Cenicero-Las Dunas, El Morche y Ferrara.

: Cenicero-Las Dunas, El Morche y Ferrara. Vélez-Málaga: Benajarafe, La Caleta y Torre del Mar.

Almería

Adra : Censo, El Carboncillo, San Nicolás y Sirena Loca.

: Censo, El Carboncillo, San Nicolás y Sirena Loca. Almería capital : El Toyo y San Miguel.

: El Toyo y San Miguel. Balanegra : Balanegra.

: Balanegra. Carboneras : El Ancón, Las Marinicas y Los Barquicos-Cocones.

: El Ancón, Las Marinicas y Los Barquicos-Cocones. Cuevas del Almanzora : Playazo-Villaricos, Pozo del Esparto, Quitapellejos y Palomares.

: Playazo-Villaricos, Pozo del Esparto, Quitapellejos y Palomares. El Ejido : Balerma, Levante y Almerimar.

: Balerma, Levante y Almerimar. Mojácar : El Cantal, El Descargador, Lance Nuevo, Marina de la Torre y Piedra Villazar.

: El Cantal, El Descargador, Lance Nuevo, Marina de la Torre y Piedra Villazar. Níjar : Agua Amarga y San José.

: Agua Amarga y San José. Pulpí : Calipso, Los Nardos, Mar Rabiosa y Mar Serena.

: Calipso, Los Nardos, Mar Rabiosa y Mar Serena. Roquetas de Mar : Aguadulce, La Bajadilla, Las Salinas, Romanillas, Playa Serena y Roquetas.

: Aguadulce, La Bajadilla, Las Salinas, Romanillas, Playa Serena y Roquetas. Vera: El Playazo y Las Marinas-Bolaga.

Cádiz

Algeciras : Getares.

: Getares. Barbate : Zahara de los Atunes.

: Zahara de los Atunes. Cádiz capital : La Caleta, La Cortadura-Poniente, La Victoria y Santa María del Mar.

: La Caleta, La Cortadura-Poniente, La Victoria y Santa María del Mar. Chiclana de la Frontera : La Barrosa y Sancti Petri.

: La Barrosa y Sancti Petri. Chipiona : Camarón-La Laguna, Cruz del Mar-Canteras, La Ballena, Micaela y Regla.

: Camarón-La Laguna, Cruz del Mar-Canteras, La Ballena, Micaela y Regla. Conil de la Frontera : El Roche, La Fontanilla y Los Bateles.

: El Roche, La Fontanilla y Los Bateles. El Puerto de Santa María : Fuentebravía, La Puntilla, Santa Catalina y Valdelagrana.

: Fuentebravía, La Puntilla, Santa Catalina y Valdelagrana. Rota : Galeones, La Ballena, La Costilla, Punta Candor, Puntalillo y Rompidillo-Chorrillo.

: Galeones, La Ballena, La Costilla, Punta Candor, Puntalillo y Rompidillo-Chorrillo. San Fernando : Camposoto-El Castillo.

: Camposoto-El Castillo. San Roque : Alcaidesa-El Faro, Cala Sardina, Puerto Sotogrande y Torreguadiaro.

: Alcaidesa-El Faro, Cala Sardina, Puerto Sotogrande y Torreguadiaro. Vejer de la Frontera: El Palmar.

Granada

Almuñécar : La Herradura, Marina del Este-Los Berengueles, Puerta del Mar, San Cristóbal y Velilla.

: La Herradura, Marina del Este-Los Berengueles, Puerta del Mar, San Cristóbal y Velilla. Gualchos-Castell de Ferro : Sotillo-Castell y Cambriles.

: Sotillo-Castell y Cambriles. Motril : Carchuna, Calahonda, Playa Granada y Playa de Poniente.

: Carchuna, Calahonda, Playa Granada y Playa de Poniente. Salobreña : La Guardia.

: La Guardia. Torrenueva Costa: Del Cañón-La Pelá y Torrenueva.

Huelva

Ayamonte : Isla Canela, Los Haraganes y Punta del Moral.

: Isla Canela, Los Haraganes y Punta del Moral. Cartaya : Caño de la Culata y San Miguel.

: Caño de la Culata y San Miguel. Huelva capital : Paraje Natural Marismas del Odiel.

: Paraje Natural Marismas del Odiel. Isla Cristina : La Casita Azul y Playa Central.

: La Casita Azul y Playa Central. Islantilla : enclave compartido entre Isla Cristina y Lepe.

: enclave compartido entre Isla Cristina y Lepe. Lepe : Santa Pura.

: Santa Pura. Moguer : Del Parador-Castilla.

: Del Parador-Castilla. Punta Umbría: Punta Umbría y el tramo El Albergue.

Córdoba

Almodóvar del Río: La Breña, playa interior.

Jaén