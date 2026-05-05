Sanidad, vivienda y la 'prioridad nacional': estos son los programas electorales de las andaluzas del 17M

Los partidos que concurren a las Elecciones en Andalucía 2026, que convocan a más de 6,8 millones de andaluces a las urnas el domingo 17 de mayo, se encuentran ya en plena campaña electoral y uno de los puntos clave de sus mítines, y sus encuentros con colectivos y la ciudadanía, es la presentación de sus propuestas programáticas para la que será 13ª legislatura autonómica, que comenzará con la constitución del Parlamento de Andalucía emanado de los comicios el próximo 11 de junio.

Las principales formaciones que concurren a la convocatoria electoral -PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía-, ya han puesto negro sobre blanco su programa de gobierno en el caso de conseguir el apoyo parlamentario y entrar (o continuar) en el Palacio de San Telmo, sede del gobierno andaluz.

De las diferentes propuestas programáticas, todas las formaciones coinciden en colocar la Sanidad pública –ya sea con su reformulación o con su recuperación- en el centro del debate electoral y piedra angular de su ruta de gobierno. También está presente otro de los problemas que más preocupan a los andaluces, según los sondeos, y que no es otro que el acceso a la vivienda, ya sea de compra, pero sobre todo de alquiler, en un territorio especialmente tensionado.

La Educación y la Dependencia son otros de los pesos fuertes en los programas de los partidos políticos, además de la reformulación de la financiación autonómica.

Y en medio de ámbitos comunes, abordados desde distintos puntos de vista y planes de acción, emerge el concepto de ‘prioridad nacional’ de Vox como propuesta singular en la campaña.

Programa electoral del PP-A para el 17M

La candidatura del PP, liderada por Juanma Moreno, a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo concurre a los comicios con un programa construido sobre una idea central: pedir una nueva mayoría para consolidar el ciclo político abierto desde 2019.

La propuesta electoral se basa, pues, en una propuesta de continuidad que insiste en tres palabras clave: estabilidad, gestión y oportunidades. En este sentido, el programa electoral, con el lema ‘Con la fuerza de Andalucía’, plantea ante la cita con las urnas una elección entre mantener la denominada ‘vía andaluza’ o “volver atrás”.

Juanma Moreno, en el mitin en la localidad malagueña de Antequera, donde ha presentado sus ejes de campaña / L.O

Propuestas destacadas del PP

Del programa electoral se pueden extraer algunas propuestas destacadas de cara a la próxima legislatura. Es el caso de la implantación de sistemas de inteligencia artificial generativa soberanos, como JuntaGPT, para agilizar el trabajo de los empleados públicos, mejorar productividad y reducir tiempos de tramitación, o de la Wallet digital de certificados y credenciales.

También se propone el plan Primera Vivienda Joven, que combina ayudas directas al alquiler y aval público para facilitar la compra de la primera vivienda. Es una propuesta diseñada para conectar con el problema de emancipación juvenil, uno de los puntos más sensibles del ciclo electoral. Sumado a esto, se apuesta por un Clúster de Industrialización de la Vivienda para fomentar la construcción industrializada para acelerar vivienda asequible.

En materia de economía, se propone una tarifa plana invertida para relevo generacional de autónomos, y una cuota cero ampliada y ayudas para autónomos.

Mientas que en Salud, el PP propone transformar infraestructuras sanitarias infrautilizadas en un hub de desarrollo tecnológico sanitario, innovación clínica y nuevos modelos organizativos. Y además, se centra en la Generación Bienestar en salud mental, especialmente para infancia, adolescencia y juventud, con coordinación sanitaria, educativa y social.

[Consulta aquí el programa electoral del PP-A para las Elecciones en Andalucía]

Programa electoral del PSOE-A para el 17M

El PSOE-A concurre a los comicios con un programa que, bajo la marca Plan Montero 2026, se presenta como una enmienda política a la gestión del actual Gobierno andaluz y sitúa a María Jesús Montero al frente de un proyecto construido sobre una idea fuerza: recuperar el papel de la Junta de Andalucía como garante de derechos y blindar los servicios públicos.

Así, el documento plantea las elecciones como una confrontación entre dos modelos: el que atribuye al Gobierno de Moreno Bonilla un deterioro de los servicios públicos y una apertura a la privatización, y el que propone María Jesús Montero, centrado en sanidad, educación, vivienda, dependencia, empleo, igualdad y modernización económica.

María Jesús Montero, Pedro Sánchez y Silvia Mellado en el mitin de precampaña del PSOE en Córdoba. / Víctor Castro

Las propuestas más llamativas del programa

Entre las medidas más singulares destacan el Plan de Rescate de la Sanidad Pública, con 3.000 millones adicionales y 18.000 profesionales; la reversión progresiva de conciertos sanitarios; el fondo de indemnización para víctimas de fallos en cribados oncológicos; los Centros de Alto Rendimiento Diagnóstico; el Plan 100.000 de vivienda pública; el Plan Entrada Cero; la limitación de viviendas turísticas; las 30.000 nuevas plazas de FP pública; el Plan Espera Cero en dependencia; y la apuesta por inteligencia artificial, historia clínica interoperable y soberanía pública del dato sanitario.

Asimismo, proponen una Herencia Universal Andaluza y Renta Joven de Transición, un programa plantea estudiar una dotación pública al inicio de la vida adulta para formación, emprendimiento o emancipación, financiada mediante fiscalidad progresiva sobre grandes patrimonios, junto a una renta joven para momentos de transición.

Otra de las medidas a destacar es la Defensoría Andaluza de las Generaciones Futuras, una figura singular para evaluar el impacto ecológico, social y económico de las políticas públicas sobre quienes aún no votan o todavía no han nacido.

[Consulta aquí el programa electoral del PSOE-A para las Elecciones en Andalucía]

Programa electoral de Vox para el 17M

Vox se presenta con un programa en el que se reconocen las propuestas fuerza de la formación a nivel nacional y que ha sido el mismo que han llevado a las elecciones autonómicas en otros territorios del país. Con el lema ‘Sentido común’, se presentan como la única alternativa frente al bipartidismo representado por el PP-PSOE.

Entre las claves de su propuesta, su mensaje habitual, pegado a su marco nacional: prioridad para los andaluces, menos impuestos, más vivienda, más seguridad y menos gasto político.

Santiago Abascal y Manuel Gavira / CÓRDOBA

Las propuestas de Vox más llamativas

Las medidas más singulares son las que combinan vivienda e inmigración: prioridad por arraigo en vivienda protegida, prohibición de alquiler a inmigrantes ilegales, persecución del empadronamiento fraudulento y fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios. También destacan la idea de adelantar parte de la futura pensión a jóvenes para comprar vivienda, los créditos blandos vinculados a natalidad y el uso de inteligencia artificial para aligerar trámites administrativos.

En el terreno andaluz, la propuesta con mayor recorrido territorial es la del agua: Vox intenta convertir la sequía, los regadíos y las infraestructuras hídricas en una causa política de primer orden, especialmente en provincias agrícolas y ganaderas.

En este sentido, su propuesta más potente es la de una “autopista del agua” mediante interconexión de cuencas, almacenamiento, bombeo, depuración y modernización de regadíos.

En el plano más ideológico, Vox mantiene medidas de ruptura: salida de los acuerdos de París y del Pacto Verde europeo, recuperación del plan nuclear nacional y explotación de recursos naturales estratégicos.

[Consulta aquí el programa electoral de Vox para las Elecciones en Andalucía]

Programa electoral de Por Andalucía para el 17M

La candidatura de Por Andalucía, liderada por Antonio Maíllo, plantea una alternativa de izquierdas, andalucista, ecologista y feminista al actual modelo de gobierno.

Con el lema de ‘Hay esperanza, hay soluciones, hay futuro’, la tesis de fondo de su programa electoral es que Andalucía arrastra problemas estructurales —paro, precariedad, desigualdad territorial, dependencia económica, deterioro de servicios públicos y crisis de vivienda— que no se resuelven con ajustes parciales, sino con un cambio de modelo.

Para ello, propone cuatro pilares: un andalucismo político del siglo XXI con más autogobierno, mejor financiación y más capacidad de decisión; una economía para la transformación a través de un modelo productivo alternativo, con más intervención pública y fiscalidad progresiva; la reconstrucción de los servicios públicos como garantes de sanidad, educación, dependencia, vivienda y protección social; y una agenda de derechos, igualdad y transición ecológica, con especial atención a un medio rural vivo.

El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, durante el encuentro 'Un paso al frente. Por Andalucía' en Sevilla, con los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García, y Ernest Urtasun, entre otros. / Rocío Ruz - Europa Press

Medidas destacadas de Por Andalucía

Entre las propuestas con más carga política destaca la apuesta por una fiscalidad progresiva. La idea de fondo es que no puede haber sanidad, educación, dependencia, vivienda pública o transición ecológica sin una política fiscal capaz de sostenerlas.

También sobresale la defensa de una banca pública andaluza, pensada como instrumento para orientar crédito hacia pymes, cooperativas, economía social, empleo verde e iniciativas productivas con arraigo territorial.

Otra medida de fuerte impacto es la ampliación del parque público de vivienda y la intervención frente a la vivienda vacía, la especulación y los efectos de la turistificación.

También se dedica un apartado a los feminismos para hombres, con la que la coalición quiere llevar el feminismo al terreno de la corresponsabilidad, la educación, las masculinidades y la prevención de violencias machistas.

En materia de juventud, destaca la inclusión de la salud mental y la prevención del suicidio, junto al empleo, la vivienda, la movilidad, la conciliación, la cultura y el deporte. Es una forma de reconocer que la precariedad juvenil no es solo económica, sino también vital y emocional.

[Consulta aquí el programa electoral de Por Andalucía para el 17M]

Programa electoral de Adelante Andalucía para el 17M

El lema del programa electoral de Adelante Andalucía constituye en sí toda una declaración de intenciones: '50 medidas que Juanma no haría, pero que hacen falta'. Un documento con el que la formación liderada por la candidatura de José Ignacio García plantea una batería de propuestas concebidas como una enmienda frontal al modelo de gobierno del PP en la Junta de Andalucía.

La propuesta de este partido tiene una arquitectura clara: más intervención pública, más fiscalidad sobre grandes patrimonios y empresas, desprivatización de servicios esenciales, defensa del campo andaluz, apuesta ecosocialista, feminismo institucional y un giro radical en vivienda, sanidad y educación.

Adelante Andalucía presenta su lista para el 17M / Adelante Andalucía / X

Las medidas más llamativas de Adelante Andalucía

Entre las 50 propuestas, hay varias que destacan por su singularidad o por distinguirse de otras candidaturas.

La primera es la red andaluza de supermercados públicos, que busca intervenir en la cadena alimentaria y garantizar precios y acceso a productos saludables. También sobresale la limitación del alquiler al 20% del salario medio de cada zona, una propuesta de fuerte impacto social y complejo encaje jurídico.

La creación de una empresa pública de energías renovables y de una banca pública andaluza sitúa a Adelante en una defensa clara del poder económico público. La ley de menopausia, los centros de calma para jóvenes, la escuela pública de cine andaluz y la red de salas de concierto y teatro completan un paquete de medidas que intenta combinar agenda social, cultural y simbólica.

[Consulta aquí el programa electoral de Adelante Andalucía para el 17M]