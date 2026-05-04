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Nieve

Sierra Nevada cierra la temporada "más dura" con casi 900.000 esquiadores

A pesar de 16 días de cierre por el temporal, Sierra Nevada cerró la temporada con una afluencia de casi 900.000 esquiadores, un 3,9% más que la anterior

Una esquiadora en la estación de Sierra Nevada, que ha cerrado ya la temporada.

Una esquiadora en la estación de Sierra Nevada, que ha cerrado ya la temporada. / EFE

EFE

Granada

La estación andaluza de Sierra Nevada cerró este puente la temporada de invierno "más dura" marcada por una meteorología adversa que ha forzado 16 días de cierre, pese a la que ha recibido cerca de 900.000 esquiadores, una cifra que representa un incremento del 3,9 %.

Cerca de 900.000 esquiadores han pasado por Sierra Nevada en una de las temporadas invernales más duras de la historia reciente por la meteorología, condiciones que provocaron el mayor número de días de cierre de la serie estadística (16), además de daños que requirieron de un esfuerzo humano y económico.

La cifra de esquiadores (896.241) supone un aumento del 3,9 % respecto a la temporada anterior; los usuarios de actividades en la nieve en Borreguiles y en Pradollano ascendieron a 202.521 (-12,1 %), igual que descendió un 16,4 % la cifra de peatones que usaron los remontes, 130.412 personas.

La ocupación hotelera en los establecimientos de hospedaje de Pradollano fue del 66%, 4 puntos más que la pasada campaña, con claro protagonismo del esquiador nacional (94,8 %), seguido de portugueses y británicos.

Una temporada truncada por el temporal

El arranque de temporada hacía presagiar que sería una de las mejores de la historia por nieve, oferta esquiable y afluencia, si bien esta proyección se truncó abruptamente en febrero, mes con 11 de los 16 días de cierre totales, además de jornadas de esquí muy condicionadas por la meteorología, especialmente el viento.

El efecto positivo fue la gran cantidad de nieve acumulada, especialmente de los 2.500 metros hacia arriba, que dejó un marzo con una oferta esquiable de nieve polvo, grandes espesores y más de 100 kilómetros esquiables.

"Ha sido la temporada de los trabajadores de Cetursa, que han combatido contra situaciones pocas veces vistas en nuestra montaña por la reiteración y dureza de los temporales y han revertido una situación muy difícil, firmando una campaña excepcional", ha explicado el consejero delegado de Cetursa Sierra Nevada, Jesús Ibáñez.

Abril registró buenas cifras de esquiadores y visitantes hasta la semana posterior a Semana Santa, tras la cual se produjo una fuerte caída de la afluencia a pesar de la amplia oferta esquiable, el atractivo de la nieve primavera de Sierra Nevada, la intensa campaña promocional y la casi nula oferta de esquí en el Sur de Europa.

Una de las estaciones con más nieve de Europa

Desde el 29 de noviembre de 2025 hasta el 3 de mayo de 2026, Sierra Nevada registró 825 litros por metro cuadrado, la segunda cifra más alta de los últimos 20 años solo superada por la campaña 2009-10, lo que dejó acumulaciones de unos 4 metros.

Según webs especializadas del sector nieve, Sierra Nevada fue durante la temporada una de las estaciones con más nieve de Europa y llegó ser la tercera del mundo.

Aunque la meteorología alteró constantemente el programa deportivo de la temporada, Sierra Nevada, junto con las federaciones andaluza y española de deportes de invierno y la federación de montaña, sacó adelante el calendario de competiciones previsto inicialmente, 55 competiciones oficiales con 3.303 deportistas.

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Entre los eventos lúdicos de la estación destacó la retransmisión por Canal Sur Televisión de las campanadas de Nochevieja desde la plaza de Andalucía de Pradollano.

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