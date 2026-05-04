Este es el programa del PSOE-A para las elecciones del 17M: el estado de la Sanidad en el centro del debate

El PSOE-A concurre a las Elecciones de Andalucía 2026 que se celebran el domingo 17 de mayo con un programa que, bajo la marca Plan Montero 2026, se presenta como una enmienda política a la gestión del actual Gobierno andaluz y sitúa a María Jesús Montero al frente de un proyecto construido sobre una idea fuerza: recuperar el papel de la Junta de Andalucía como garante de derechos y blindar los servicios públicos.

Así, el documento plantea las elecciones como una confrontación entre dos modelos: el que atribuye al Gobierno de Moreno Bonilla un deterioro de los servicios públicos y una apertura a la privatización, y el que propone María Jesús Montero, centrado en sanidad, educación, vivienda, dependencia, empleo, igualdad y modernización económica.

En este sentido, el PSOE-A articula una propuesta de gobierno con un marcado perfil socialdemócrata, intervencionista en vivienda, expansivo en gasto social y con una crítica frontal a la privatización de servicios públicos.

María Jesús Montero, Pedro Sánchez y Silvia Mellado en el mitin de precampaña del PSOE en Córdoba. / Víctor Castro

Las ideas fuerza del programa del PSOE-A

El programa de María Jesús Montero presenta diez grandes áreas de actuación:

Defensa de lo público. Es la columna vertebral del documento. Sanidad, educación, dependencia y vivienda aparecen como derechos que deben blindarse frente a la privatización.

Es la columna vertebral del documento. Sanidad, educación, dependencia y vivienda aparecen como derechos que deben blindarse frente a la privatización. Sanidad como prioridad absoluta. El rescate sanitario es la medida con más carga electoral y simbólica.

El rescate sanitario es la medida con más carga electoral y simbólica. Vivienda como derecho y no como mercancía. El PSOE-A propone intervenir el mercado, limitar abusos y ampliar vivienda pública.

El PSOE-A propone intervenir el mercado, limitar abusos y ampliar vivienda pública. Educación pública como ascensor social. La escuela, la FP y la universidad se presentan como garantía de igualdad y palanca económica.

La escuela, la FP y la universidad se presentan como garantía de igualdad y palanca económica. Cuidados como nuevo pilar social. Dependencia, mayores, discapacidad e infancia se colocan en el centro del bienestar.

Dependencia, mayores, discapacidad e infancia se colocan en el centro del bienestar. Juventud y emancipación. Vivienda, FP, empleo y renta de transición buscan conectar con una generación bloqueada.

Vivienda, FP, empleo y renta de transición buscan conectar con una generación bloqueada. Equilibrio territorial. El programa insiste en que vivir en un pueblo no debe significar tener menos derechos.

El programa insiste en que vivir en un pueblo no debe significar tener menos derechos. Modernización económica con planificación pública. Ciencia, industria, energía, logística y digitalización aparecen bajo dirección estratégica de la Junta.

Ciencia, industria, energía, logística y digitalización aparecen bajo dirección estratégica de la Junta. Igualdad y derechos democráticos. Feminismo, diversidad, memoria democrática y cultura tienen peso propio en el relato socialista.

Feminismo, diversidad, memoria democrática y cultura tienen peso propio en el relato socialista. Fiscalidad suficiente. El programa asume que no hay derechos garantizados sin recursos públicos y sin una política fiscal que los sostenga.

Sanidad pública: la bandera electoral de Montero

La sanidad pública ocupa el lugar más destacado del programa, de hecho es su lema de campaña. El PSOE-A promete un Plan de Rescate de la Sanidad Pública Andaluza con una financiación adicional de 3.000 millones de euros, la contratación de 18.000 profesionales, la mejora de las condiciones laborales del personal sanitario y el compromiso de acabar con las listas de espera en los seis primeros meses, con un máximo de 48 horas para ser atendido por el médico de familia.

El planteamiento no se limita a una medida de choque. El programa habla de una “refundación” del sistema sanitario público andaluz. Propone que la gestión directa pública vuelva a ser la norma, revertir conciertos privados conforme venzan, aprobar una Ley de Garantía de Gestión Pública Sanitaria y avanzar hacia un sistema asistencial “100% público”.

Con estas propuestas, el PSOE-A intenta convertir la sanidad en el principal campo de contraste con el PP: frente a derivaciones, conciertos y listas de espera, promete más plantilla, más financiación, más Atención Primaria y más control público.

Vivienda: el quinto pilar del Estado del Bienestar

El segundo gran eje del programa es la vivienda. El PSOE-A la define como uno de los grandes desafíos sociales de Andalucía y plantea convertirla en el quinto pilar del Estado del Bienestar. Es una de las partes más ambiciosas y más ideológicas del documento, porque asume una intervención pública clara sobre el mercado.

El programa propone aumentar la inversión pública en vivienda hasta alcanzar al menos el 1% del PIB andaluz, aprobar una nueva Ley Andaluza de Vivienda, establecer la calificación permanente de la vivienda protegida, declarar zonas de mercado residencial tensionado, limitar precios del alquiler y restringir la expansión de alquileres turísticos y de corta estancia.

La medida estrella es el Plan “100.000” de Vivienda Pública Asequible, con el objetivo de incorporar 100.000 nuevas viviendas protegidas en ocho años, mayoritariamente destinadas al alquiler asequible. Junto a ello aparece el Plan Entrada Cero, pensado para jóvenes y familias que pueden pagar una vivienda, pero no disponen del ahorro inicial exigido por el mercado hipotecario.

Montero en su acto político en Córdoba / Víctor Castro

Las propuestas más llamativas del programa

Entre las medidas más singulares destacan el Plan de Rescate de la Sanidad Pública, con 3.000 millones adicionales y 18.000 profesionales; la reversión progresiva de conciertos sanitarios; el fondo de indemnización para víctimas de fallos en cribados oncológicos; los Centros de Alto Rendimiento Diagnóstico; el Plan 100.000 de vivienda pública; el Plan Entrada Cero; la limitación de viviendas turísticas; las 30.000 nuevas plazas de FP pública; el Plan Espera Cero en dependencia; y la apuesta por inteligencia artificial, historia clínica interoperable y soberanía pública del dato sanitario.

Asimismo, proponen una Herencia Universal Andaluza y Renta Joven de Transición, un programa plantea estudiar una dotación pública al inicio de la vida adulta para formación, emprendimiento o emancipación, financiada mediante fiscalidad progresiva sobre grandes patrimonios, junto a una renta joven para momentos de transición.

Otra de las medidas a destacar es la Defensoría Andaluza de las Generaciones Futuras, una figura singular para evaluar el impacto ecológico, social y económico de las políticas públicas sobre quienes aún no votan o todavía no han nacido.