Sara, sanitaria en el Hospital Costa del Sol de Marbella: "Duermo en mi coche, y como y me ducho en el hospital porque no puedo pagar un alquiler"

El cúmulo de caravanas y furgonetas estacionadas en el aparcamiento del Hospital Costa del Sol, ubicado a una cómoda distancia hasta la playa, pasaría inadvertido en un municipio turístico como Marbella a semanas del verano. Pero, lejos de ser el hospedaje temporal de turistas procedentes del centro de Europa, los vehículos son los alojamientos improvisados de algunos de los sanitarios del centro hospitalario. Se trata de la solución de urgencia que encuentra buena parte de ellos ante la necesidad de aceptar las ofertas laborales del hospital y la imposibilidad de pagar un alquiler en Marbella.

Entre estos sanitarios se encontraba Sara, que, desde Albacete, llegó a un hospital, uno de los más importantes de la provincia de Málaga, en cuyo aparcamiento pernoctó hasta doce días seguidos. «Dormía en el asiento de atrás del coche. Llevaba mi maleta con los cambios de ropa para los doce días y una mochila vacía. Hacía turnos de tarde y noche para estar el menos tiempo posible y volver a casa antes. Me duchaba en el hospital. Me iba al coche, descansaba y a las 14.00 horas, entraba a trabajar. Piensas si es necesario tanto esfuerzo, pasarlo mal, renunciar a tu familia... Es muy duro. He llorado muchas veces», recuerda.

Habitaciones sin ventanas por 600 euros: la realidad del alquiler en Marbella

«Con sueldos de 1.200 euros, ¿cómo encuentras algo de un día para otro cuando te piden hasta 600 euros (por un alquiler)?», se pregunta.

María, el nombre ficticio de una de las sanitarias que pernocta en el aparcamiento, asegura que no tiene elección ante los «desmesurados» precios de alquileres que encuentra en Marbella. «Te piden hasta 600 euros por habitaciones en las que, en algunos casos, no hay ni ventanas. Sin acceso a baño ni a cocina», explica.

Ansiedad y falta de descanso entre los profesionales que malviven en el aparcamiento

Asegura que padece ansiedad, duerme poco y mal y se pasa horas en la carretera entre el hospital y el municipio en el que reside. «Vas con el miedo siempre. Y si hace calor, te mueres de calor y si hace frío, de frío», señala la sanitaria, que se encuentra en esta situación desde hace unos cuatro años.

Destaca el hecho de «tener que prepararse» para, cuando está en casa, regresar al Hospital para cubrir sus jornadas laborales. «Sabes que tiene que volver a la misma situación. Que en tres o cuatro días tienes que regresar. Y, en casa, te preparas tu ropa, te preparas los ‘taper’. Descansar, no descansas. Estas todo el día en carretera. Y así es como vivimos. O malvivimos, porque esto no es vivir», señala.

Cinco años durmiendo en una furgoneta para encadenar contratos en el Costa del Sol

Carmen durmió en el aparcamiento del hospital, de forma intermitente, durante cinco años, encadenando contratos de cinco u ocho meses.

Comenzó habitando una furgoneta que tuvo que acabar vendiendo y continuó en su coche, que el marido de una amiga le ‘camperizó’ para habilitarle un mueble y una cama en la que descansaba tras trabajar 16 horas.

«Es jodido. Tienes que comer en el hospital, porque en el coche no puedes hacerte la comida. Me llevaba tres juegos de pijama (la ropa que utilizan los profesionales sanitarios durante la jornada laboral) que dejaba en la lencería del hospital y para ducharme, me iba al vestuario. Hacía vida del hospital al parking y del parking al hospital», señala.

El sindicato CSIF tacha de "absolutamente indigna" la situación de los sanitarios

El sindicato CSIF tacha de «absolutamente indigna» la situación en la que se encuentran los sanitarios, algunos de los cuales llevan «años» en estas condiciones.

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