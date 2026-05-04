Este es el programa Vox para las elecciones del 17M: prioridad nacional y fin del despilfarro

Vox se presenta a las elecciones andaluzas del 17 de mayo con un programa en el que se reconocen las propuestas fuerza de la formación a nivel nacional y que ha sido el mismo que han llevado a las elecciones autonómicas en otros territorios del país. Con el lema ‘Sentido común’, se presentan como la única alternativa frente al bipartidismo representado por el PP-PSOE.

Entre las claves de su propuesta, su mensaje habitual, pegado a su marco nacional: prioridad para los andaluces, menos impuestos, más vivienda, más seguridad y menos gasto político.

Manuel Gavira y Santiago Abascal. / CÓRDOBA

Ideas fuerza del programa de Vox en Andalucía

La propuesta electoral de Vox para los comicios andaluces se resume en las siguientes ideas fuerza:

“Primero los de casa”. La prioridad nacional se transforma en prioridad para andaluces y españoles en ayudas, vivienda social, servicios públicos y políticas sociales.

La prioridad nacional se transforma en prioridad para andaluces y españoles en ayudas, vivienda social, servicios públicos y políticas sociales. Vivienda como eje electoral. Rebaja de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y los Actos Jurídicos Documentados (AJD), liberación de suelo, más vivienda protegida, ayudas a compradores y fiscalidad favorable para que los jóvenes puedan acceder a una casa.

Rebaja de Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y los Actos Jurídicos Documentados (AJD), liberación de suelo, más vivienda protegida, ayudas a compradores y fiscalidad favorable para que los jóvenes puedan acceder a una casa. Sanidad sin listas de espera. Vox convierte el deterioro sanitario en un punto de desgaste directo contra Moreno Bonilla: listas de espera, mamografías, dependencia y calidad asistencial.

Vox convierte el deterioro sanitario en un punto de desgaste directo contra Moreno Bonilla: listas de espera, mamografías, dependencia y calidad asistencial. Educación infantil gratuita de 0 a 3 años. Medida social y familiar con doble lectura: apoyo a la natalidad y crítica a la financiación actual de las escuelas infantiles.

Medida social y familiar con doble lectura: apoyo a la natalidad y crítica a la financiación actual de las escuelas infantiles. Campo, pesca y agua frente al “fanatismo climático”. Defensa del sector primario, rechazo a Mercosur, menos burocracia, modernización de regadíos y más inversiones hidráulicas.

Defensa del sector primario, rechazo a Mercosur, menos burocracia, modernización de regadíos y más inversiones hidráulicas. Bajada de impuestos y alivio a clases medias. Además de la fiscalidad andaluza vinculada a vivienda, Vox mantiene como marco general una rebaja fiscal amplia: mínimo exento en renta, tipos del 15% y 25%, reducción de IVA, Sociedades al 15% y eliminación de cuota de autónomos para quienes ingresen menos que el SMI.

Además de la fiscalidad andaluza vinculada a vivienda, Vox mantiene como marco general una rebaja fiscal amplia: mínimo exento en renta, tipos del 15% y 25%, reducción de IVA, Sociedades al 15% y eliminación de cuota de autónomos para quienes ingresen menos que el SMI. Recorte del gasto político e ideológico. Supresión de subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, organismos ideológicos y estructuras que Vox considera prescindibles.

Supresión de subvenciones a partidos, sindicatos, patronales, organismos ideológicos y estructuras que Vox considera prescindibles. Inmigración como causa transversal. Vox vincula inmigración ilegal con los problemas en vivienda, servicios públicos, seguridad, empleo y ayudas sociales.

Vox vincula inmigración ilegal con los problemas en vivienda, servicios públicos, seguridad, empleo y ayudas sociales. Infraestructuras y equilibrio territorial. Especialmente en zonas como el Campo de Gibraltar, Vox denuncia abandono ferroviario, carreteras deficientes, paro, narcotráfico e inseguridad.

Una idea central: “Primero los andaluces”

La propuesta de Vox para Andalucía se resume en una idea fuerza: la prioridad nacional y andaluza en el acceso a ayudas, vivienda y servicios públicos. A partir de ese principio, el partido despliega sus medidas en vivienda, inmigración, fiscalidad, educación infantil, sanidad, dependencia, campo, agua y administración pública.

Además, Vox ha decidido colocar la vivienda en el centro de la campaña. Gavira ha prometido bajar impuestos vinculados a la compra, garantizar la prioridad de los andaluces en las ayudas y facilitar el acceso a una vivienda digna. En su discurso, el problema no es solo de falta de oferta, sino también de demanda y de reparto de ayudas.

El partido plantea medidas de fuerte carga política: liberar suelo, simplificar trámites, reducir cargas fiscales en la construcción, favorecer el alquiler de larga duración, reforzar la seguridad jurídica de los propietarios y ampliar la vivienda protegida mediante colaboración público-privada. Su documento económico propone incluso “inundar España” de vivienda protegida para familias españolas con cesiones de suelo, subvenciones, avales y créditos blandos.

Manuel Gavira, candidato de Vox en Andalucía / Vox

Las propuestas de Vox más llamativas

Las medidas más singulares son las que combinan vivienda e inmigración: prioridad por arraigo en vivienda protegida, prohibición de alquiler a inmigrantes ilegales, persecución del empadronamiento fraudulento y fiscalidad diferenciada para compradores no comunitarios. También destacan la idea de adelantar parte de la futura pensión a jóvenes para comprar vivienda, los créditos blandos vinculados a natalidad y el uso de inteligencia artificial para aligerar trámites administrativos.

En el terreno andaluz, la propuesta con mayor recorrido territorial es la del agua: Vox intenta convertir la sequía, los regadíos y las infraestructuras hídricas en una causa política de primer orden, especialmente en provincias agrícolas y ganaderas.

En este sentido, su propuesta más potente es la de una “autopista del agua” mediante interconexión de cuencas, almacenamiento, bombeo, depuración y modernización de regadíos.

En el plano más ideológico, Vox mantiene medidas de ruptura: salida de los acuerdos de París y del Pacto Verde europeo, recuperación del plan nuclear nacional y explotación de recursos naturales estratégicos.