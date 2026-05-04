ELECCIONES EN ANDALUCÍA 2026
Primer ‘round’ entre los candidatos de las elecciones del 17M: las claves del debate de las andaluzas en RTVE
Los cabezas de lista de PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía se enfrentan en un debate a cinco el 4 de mayo
La campaña de las Elecciones de Andalucía 2026 comienza a las 00.00 horas del viernes 1 de mayo y vivirá un intenso fin de semana de mítines, pegada de carteles y encuentros entre los candidatos y militantes antes del primer hito de la cita electoral: el debate entre los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía.
RTVE será el escenario del primer ‘round’ entre los cabezas de lista de PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía en los comicios al Parlamento de Andalucía, que volverán a encontrarse en Canal Sur en la segunda semana de campaña.
La cita es el lunes 4 de mayo, fecha en la que Juanma Moreno (PP-A), María Jesús Montero (PSOE-A), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) se vean cara a cara para confrontar sus propuestas y programas electorales.
Dónde ver el debate de las elecciones andaluzas
El debate será presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero y se celebrará en la sede del centro territorial de RTVE en Sevilla. La emisión, en riguroso directo, empezará a las 21.45 horas, una vez finalice la segunda edición del Telediario, y podrá seguirse a nivel nacional a través de La 1, Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.
Así será el debate de las elecciones andaluzas
La confrontación entre los cinco candidatos tendrá una duración de 90 minutos y comenzará con una pregunta: ¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía?
Cada candidato tendrá 30 segundos para responder a la pregunta y a continuación comenzarán tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 25 minutos:
- Economía: empleo, vivienda e infraestructuras
- Políticas sociales: sanidad, educación e inmigración
- Financiación autonómica, pactos y regeneración
En el turno final, el considerado ‘minuto de oro’, cada candidato dispondrá de un minuto para pedir el voto.
Temas clave en el debate de las andaluzas del 17M
La precampaña ha marcado algunos de los temas tendencia que centrarán el debate entre los cinco candidatos a los comicios del próximo 17 de mayo. Entre los temas que seguro que estarán presentes en el encuentro destacan el estado de la Sanidad en Andalucía, con especial atención a las listas de espera y a la crisis de los cribados del cáncer de mama; y la situación de las infraestructuras ferroviarias, con las consecuencias derivadas del corte de tráfico en la alta velocidad por el accidente de Adamuz y el retraso de tres meses en la apertura del AVE entre Madrid y Málaga a causa de los efectos del temporal.
Otra cuestión que pondrán los partidos sobre la mesa será el nuevo modelo de financiación autonómica –abanderado por la entonces Ministra de Hacienda y ahora candidata del PSOE-A, María Jesús Montero-, así como los casos de corrupción y las causas judiciales abiertas.
Se espera que también sea cuestión candente la regularización de inmigrantes y la apuesta por el concepto de prioridad nacional de Vox. Y tampoco faltará la situación de la vivienda en Andalucía, con la crisis de los alquileres y la localización en Andalucía de áreas especialmente tensionadas por las viviendas turísticas.
Rechazo al cara a cara inicial
Inicialmente, la propuesta de RTVE incluía un ‘cara a cara’ específico entre Juanma Moreno y María Jesús Montero, y un posterior debate entre los cinco candidatos.
Según fuentes 'populares', Moreno estaba dispuesto a aceptar celebrar un debate 'cara a cara' con Montero en RTVE si no existía rechazo del resto de partidos con representación parlamentaria, pero tanto Vox como Por Andalucía y Adelante Andalucía manifestaron públicamente su oposición tras conocerse la propuesta de RTVE y llegaron a anunciar que plantearían recurso ante la Junta Electoral.
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