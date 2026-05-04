Primer ‘round’ entre los candidatos de las elecciones del 17M: las claves del debate de las andaluzas en RTVE

La campaña de las Elecciones de Andalucía 2026 comienza a las 00.00 horas del viernes 1 de mayo y vivirá un intenso fin de semana de mítines, pegada de carteles y encuentros entre los candidatos y militantes antes del primer hito de la cita electoral: el debate entre los candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

RTVE será el escenario del primer ‘round’ entre los cabezas de lista de PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía en los comicios al Parlamento de Andalucía, que volverán a encontrarse en Canal Sur en la segunda semana de campaña.

La cita es el lunes 4 de mayo, fecha en la que Juanma Moreno (PP-A), María Jesús Montero (PSOE-A), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía) se vean cara a cara para confrontar sus propuestas y programas electorales.

Papeleta de las elecciones al Parlameto de Andalucía / MANUEL MURILLO

Dónde ver el debate de las elecciones andaluzas

El debate será presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero y se celebrará en la sede del centro territorial de RTVE en Sevilla. La emisión, en riguroso directo, empezará a las 21.45 horas, una vez finalice la segunda edición del Telediario, y podrá seguirse a nivel nacional a través de La 1, Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.

Así será el debate de las elecciones andaluzas

La confrontación entre los cinco candidatos tendrá una duración de 90 minutos y comenzará con una pregunta: ¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía?

Cada candidato tendrá 30 segundos para responder a la pregunta y a continuación comenzarán tres bloques temáticos, cada uno con una duración de 25 minutos:

Economía: empleo, vivienda e infraestructuras

Políticas sociales: sanidad, educación e inmigración

Financiación autonómica, pactos y regeneración

En el turno final, el considerado ‘minuto de oro’, cada candidato dispondrá de un minuto para pedir el voto.

Fachada del Parlamento de Andalucía. / Jorge Jiménez

Temas clave en el debate de las andaluzas del 17M

La precampaña ha marcado algunos de los temas tendencia que centrarán el debate entre los cinco candidatos a los comicios del próximo 17 de mayo. Entre los temas que seguro que estarán presentes en el encuentro destacan el estado de la Sanidad en Andalucía, con especial atención a las listas de espera y a la crisis de los cribados del cáncer de mama; y la situación de las infraestructuras ferroviarias, con las consecuencias derivadas del corte de tráfico en la alta velocidad por el accidente de Adamuz y el retraso de tres meses en la apertura del AVE entre Madrid y Málaga a causa de los efectos del temporal.

Otra cuestión que pondrán los partidos sobre la mesa será el nuevo modelo de financiación autonómica –abanderado por la entonces Ministra de Hacienda y ahora candidata del PSOE-A, María Jesús Montero-, así como los casos de corrupción y las causas judiciales abiertas.

Se espera que también sea cuestión candente la regularización de inmigrantes y la apuesta por el concepto de prioridad nacional de Vox. Y tampoco faltará la situación de la vivienda en Andalucía, con la crisis de los alquileres y la localización en Andalucía de áreas especialmente tensionadas por las viviendas turísticas.