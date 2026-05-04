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ELECCIONES ANDALUZAS

¿Quién ha ganado el primer debate de las elecciones andaluzas del 17M? Vota en esta encuesta

Los cabezas de lista de PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía se han enfrentado este lunes 4 de mayo en el debate electoral de RTVE

Candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía

Candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía / CÓRDOBA

María Roso

Radio Televisión Española (RTVE) ha acogido este lunes 4 de mayo el primero de los dos debates a seis previstos durante la campaña de las Elecciones de Andalucía 2026, en las que más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas el domingo 17 de mayo.

La cita ha enfrentado a los cabeza de cartel de los cinco partidos con representación parlamentaria en la Cámara autonómica andaluza: Juanma Moreno (PP-A), María Jesús Montero (PSOE-A), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).

El debate, presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero, y emitido en riguroso directo, ha podido seguirse a través de La 1, Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.

Así ha sido el debate

La confrontación entre los cinco candidatos ha durado 90 minutos y ha empezado con la siguiente pregunta a cada uno de los presentes:¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía? 

A continuación, se han tratado las propuestas de cada partido en tres bloques temáticos: Economía (empleo, vivienda e infraestructuras), Políticas sociales (sanidad, educación e inmigración) y financiación autonómica, pactos y regeneración

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¿Quién ha ganado el primer debate de las elecciones andaluzas del 17M?

Aquí puedes decidir quién de los cinco candidatos ha ganado el debate de RTVE.

Este contenido muestra los resultados del primer debate de las elecciones andaluzas del 17M.

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