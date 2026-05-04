ELECCIONES ANDALUZAS
¿Quién ha ganado el primer debate de las elecciones andaluzas del 17M? Vota en esta encuesta
Los cabezas de lista de PP-A, PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía se han enfrentado este lunes 4 de mayo en el debate electoral de RTVE
Radio Televisión Española (RTVE) ha acogido este lunes 4 de mayo el primero de los dos debates a seis previstos durante la campaña de las Elecciones de Andalucía 2026, en las que más de 6,8 millones de andaluces están llamados a las urnas el domingo 17 de mayo.
La cita ha enfrentado a los cabeza de cartel de los cinco partidos con representación parlamentaria en la Cámara autonómica andaluza: Juanma Moreno (PP-A), María Jesús Montero (PSOE-A), Manuel Gavira (Vox), Antonio Maíllo (Por Andalucía) y José Ignacio García (Adelante Andalucía).
El debate, presentado por Xabier Fortes y Laura Clavero, y emitido en riguroso directo, ha podido seguirse a través de La 1, Canal 24 horas, Radio 5, RTVE.es y RTVE Play.
Así ha sido el debate
La confrontación entre los cinco candidatos ha durado 90 minutos y ha empezado con la siguiente pregunta a cada uno de los presentes:¿Por qué quiere ser presidente de Andalucía?
A continuación, se han tratado las propuestas de cada partido en tres bloques temáticos: Economía (empleo, vivienda e infraestructuras), Políticas sociales (sanidad, educación e inmigración) y financiación autonómica, pactos y regeneración
¿Quién ha ganado el primer debate de las elecciones andaluzas del 17M?
Aquí puedes decidir quién de los cinco candidatos ha ganado el debate de RTVE.
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