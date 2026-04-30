Vuelve a circular el AVE Málaga - Madrid: "Es inevitable no acordarse de lo que pasó y eso da respeto"

102 días. Es lo que ha pasado desde la última vez que Málaga y Madrid estuvieron conectadas de manera directa por AVE. La vida vuelve este 30 de abril a la estación de María Zambrano, donde los andenes recuperan parte del movimiento perdido y donde casi todos hablan de lo mismo: la ansiada vuelta del tren directo con la capital.

La conexión ferroviaria se paralizó aquel fatídico 18 de enero, tras el accidente de Adamuz. A mediados de febrero volvió la conexión con Andalucía, pero solo de manera parcial, con la ya conocida escala en Antequera, debido a la caída del tramo en Álora.

Desde entonces, Renfe mantenía la conexión entre Málaga y Madrid mediante un servicio alternativo combinado de autobús y tren. Una solución momentánea que permitía viajar, pero que alargaba notablemente los tiempos.

Ahora, la recuperación del AVE directo supone un alivio no solo para el sector turístico, al facilitar de nuevo la llegada de turistas nacionales a puertas del puente de mayo, sino también para miles de malagueños que lo utilizaban de forma habitual por motivos laborales. Para muchos, no era solo un tren: era una herramienta imprescindible en su día a día.

Colas para el primer AVE que sale desde Málaga a Madrid de forma directa. / Eduardo Nieto

El tren, "segunda oficina"

Para Elena, de hecho, el tren era “su segunda oficina”. Esta contable reside en Málaga por motivos laborales, pero es de Madrid: “Tengo jornadas de teletrabajo y otras presenciales, lo que me permitía ir con frecuencia a mi ciudad natal y poder así visitar a mi familia”.

Durante estos tres meses, el parón le trastocó por completo la rutina. Casi todas las semanas viajaba en AVE, pero la falta de conexión directa “le fastió los planes”: “Los precios de los billetes eran prohibitivos, las horas de viaje eternas, así que dejé de ir con tanta frecuencia”.

Una situación parecida vivió Ana. Consiguió un trabajo en la capital madrileña pocas semanas antes del accidente de Adamuz y, desde entonces, desplazarse se convirtió en un quebradero de cabeza: “Llegué a pagar casi 300 euros por un vuelo de Málaga a Madrid, por necesidad y porque había pocas alternativas para llegar a tiempo a la entrevista”.

Para ella, la vuelta del AVE directo era algo imprescindible: “Para quienes vamos a Madrid por trabajo o por estudios, recuperar esta conexión era necesario”.

Inquietud y miedo en el arranque de la conexión directa

Sin embargo, la alegría por el regreso del tren directo convive también con cierta inquietud. Hay pasajeros que reconocen que volver a subirse al vagón “les da algo de miedo”. Es el caso de Samuel: “Es inevitable no acordarse de lo que pasó y eso da respeto. Pero confiamos en los trabajos realizados. Solo espero que la situación esté más controlada, y que montarte en un tren no te cueste la vida”.

Vuelve a abrirse la conexión en AVE entre Málaga y Madrid / Eduardo Nieto

El servicio alternativo con autobús y tren permitió mantener la conexión durante estos meses, pero no sustituyó la comodidad ni la rapidez del AVE directo. “Después de tres meses, volver a subir al tren directo es un alivio. Con los autobuses se podía viajar, sí, pero no era lo mismo. El transbordo se hacía pesado y alargaba mucho el viaje”, reconoce otra pasajera. “El tren directo es mucho más cómodo y rápido”.

Este 30 de abril, María Zambrano vuelve a mirar hacia Madrid sin transbordos. Para unos, significa recuperar viajes familiares. Para otros, volver a una rutina laboral que se había complicado durante más de tres meses. Y para muchos, simplemente, recuperar una conexión que les “solucionaba” la vida.