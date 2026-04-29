Este es el programa de Por Andalucía para las elecciones del 17M: por la recuperación de lo público, verde y feminista

La candidatura de Por Andalucía, liderada por Antonio Maíllo, a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo concurre a los comicios planteando una alternativa de izquierdas, andalucista, ecologista y feminista al actual modelo de gobierno.

Con el lema de ‘Hay esperanza, hay soluciones, hay futuro’, la tesis de fondo de su programa electoral es que Andalucía arrastra problemas estructurales —paro, precariedad, desigualdad territorial, dependencia económica, deterioro de servicios públicos y crisis de vivienda— que no se resuelven con ajustes parciales, sino con un cambio de modelo.

Así, su programa de gobierno se centra en una idea matriz: recuperar la capacidad de la Junta para intervenir en la economía, reforzar los servicios públicos y blindar derechos sociales en una comunidad marcada por la precariedad laboral, la crisis de vivienda, el deterioro sanitario y la desigualdad territorial.

Para ello, propone cuatro pilares: un andalucismo político del siglo XXI con más autogobierno, mejor financiación y más capacidad de decisión; una economía para la transformación a través de un modelo productivo alternativo, con más intervención pública y fiscalidad progresiva; la reconstrucción de los servicios públicos como garantes de sanidad, educación, dependencia, vivienda y protección social; y una agenda de derechos, igualdad y transición ecológica, con especial atención a un medio rural vivo.

El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, durante el encuentro 'Un paso al frente. Por Andalucía' en Sevilla, con los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García, y Ernest Urtasun, entre otros. / Rocío Ruz - Europa Press

Ideas fuerza del programa

A modo de resumen, estas son las ideas fuerza del programa electoral de Por Andalucía:

Andalucismo social. Por Andalucía plantea la identidad andaluza como una herramienta para exigir mejor financiación, más autogobierno y más capacidad pública para responder a los problemas propios de la comunidad.

Por Andalucía plantea la identidad andaluza como una herramienta para exigir mejor financiación, más autogobierno y más capacidad pública para responder a los problemas propios de la comunidad. Sanidad pública como gran campo de batalla electoral . La coalición sitúa la salud como derecho universal y denuncia el deterioro del sistema público, especialmente en atención primaria, listas de espera y derivaciones hacia la privada.

. La coalición sitúa la salud como derecho universal y denuncia el deterioro del sistema público, especialmente en atención primaria, listas de espera y derivaciones hacia la privada. Vivienda como derecho. El programa conecta el problema del alquiler, la vivienda vacía, la especulación, la turistificación y la emancipación juvenil. No propone solo ayudas puntuales, sino mayor intervención pública y ampliación del parque público de vivienda.

El programa conecta el problema del alquiler, la vivienda vacía, la especulación, la turistificación y la emancipación juvenil. No propone solo ayudas puntuales, sino mayor intervención pública y ampliación del parque público de vivienda. Empleo digno. Más allá de la creación de puestos de trabajo, se insiste en la calidad del empleo, la lucha contra la precariedad, las políticas activas y el uso de la contratación pública como herramienta de limpieza democrática.

Más allá de la creación de puestos de trabajo, se insiste en la calidad del empleo, la lucha contra la precariedad, las políticas activas y el uso de la contratación pública como herramienta de limpieza democrática. Transición ecológica justa. El programa defiende energía limpia, economía circular, protección de espacios naturales, agua como derecho y empleo verde. La clave está en que esa transición no se plantea como un capítulo ambiental aislado, sino como parte de una nueva política industrial y territorial.

El programa defiende energía limpia, economía circular, protección de espacios naturales, agua como derecho y empleo verde. La clave está en que esa transición no se plantea como un capítulo ambiental aislado, sino como parte de una nueva política industrial y territorial. Igualdad como política transversal. Feminismos, derechos LGTBIQ+, juventud, diversidad, memoria y derechos humanos aparecen como señas de identidad programática, no como anexos.

Educación, movilidad y medio rural

Además de estas áreas de acción, la formación liderada por Antonio Maíllo, pone el acento en la Educación Pública y la Formación Profesional, con más inversión educativa, planificación, mejora de infraestructuras y una FP conectada con un modelo productivo distinto, menos dependiente de empleos precarios y más orientado a sectores estratégicos.

Continúan destacando la importancia de la movilidad y el ferrocarril como piezas de vertebración, con la conexión de municipios, la reducción del aislamiento, la mejora del transporte público y que vivir fuera de la capital no signifique quedar lejos de los servicios esenciales.

Y un apartado especial al medio rural, con una respuesta a la Andalucía vaciada mediante servicios públicos, movilidad, poder local, apoyo a la mujer rural y medidas contra el despoblamiento.

Los ‘highlights’ del programa de Por Andalucía

Entre las propuestas con más carga política destaca la apuesta por una fiscalidad progresiva. La idea de fondo es que no puede haber sanidad, educación, dependencia, vivienda pública o transición ecológica sin una política fiscal capaz de sostenerlas.

También sobresale la defensa de una banca pública andaluza, pensada como instrumento para orientar crédito hacia pymes, cooperativas, economía social, empleo verde e iniciativas productivas con arraigo territorial.

Otra medida de fuerte impacto es la ampliación del parque público de vivienda y la intervención frente a la vivienda vacía, la especulación y los efectos de la turistificación. Es una de las propuestas con mayor potencial de debate en ciudades donde el turismo tensiona el mercado residencial.

En materia ecológica, resulta especialmente relevante la formulación del agua como derecho humano y elemento esencial para la vida. En una Andalucía sometida a sequías recurrentes y conflictos por el uso del agua, esta propuesta marca una posición política clara frente a modelos expansivos de consumo y regadío.

También se dedica un apartado a los feminismos para hombres, con la que la coalición quiere llevar el feminismo al terreno de la corresponsabilidad, la educación, las masculinidades y la prevención de violencias machistas.

En materia de juventud, destaca la inclusión de la salud mental y la prevención del suicidio, junto al empleo, la vivienda, la movilidad, la conciliación, la cultura y el deporte. Es una forma de reconocer que la precariedad juvenil no es solo económica, sino también vital y emocional.

[Consulta aquí el programa electoral de Por Andalucía para el 17M]