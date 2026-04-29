Este es el programa del PP para las elecciones del 17M en Andalucía: continuidad del modelo Moreno y gestión como bandera

La candidatura del PP, liderada por Juanma Moreno, a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo concurre a los comicios con un programa construido sobre una idea central: pedir una nueva mayoría para consolidar el ciclo político abierto desde 2019.

La propuesta electoral se basa, pues, en una propuesta de continuidad que insiste en tres palabras clave: estabilidad, gestión y oportunidades. En este sentido, el programa electoral, con el lema ‘Con la fuerza de Andalucía’, plantea ante la cita con las urnas una elección entre mantener la denominada ‘vía andaluza’ o “volver atrás”.

En este sentido, el documento presentado por los populares plantea reforzar el relato de gobierno, convertir los datos económicos en aval de continuidad y situar vivienda, sanidad, dependencia, educación, empleo y digitalización como grandes temas de la próxima legislatura.

De este modo, el PP no pretende presentarse como una fuerza de cambio, sino como una fuerza de consolidación, y convencer de que el rumbo iniciado en 2019 debe prolongarse.

Juanma Moreno, en el mitin en la localidad malagueña de Antequera, donde ha presentado sus ejes de campaña / L.O

Ideas fuerza del programa

El documento electoral puede resumirse en varias ideas fuerza:

Continuidad frente a cambio. Es un programa de consolidación, no de giro ideológico.

Es un programa de consolidación, no de giro ideológico. Estabilidad como marca de gobierno. El documento insiste en la estabilidad institucional, presupuestaria y política como condición para atraer inversión, aprobar leyes y evitar el “lío político” que el PP atribuye a otros territorios.

El documento insiste en la estabilidad institucional, presupuestaria y política como condición para atraer inversión, aprobar leyes y evitar el “lío político” que el PP atribuye a otros territorios. Economía competitiva y alivio fiscal. El PP liga crecimiento, empleo y atracción de inversión a la bajada de impuestos, la seguridad jurídica y la eliminación de trabas administrativas.

El PP liga crecimiento, empleo y atracción de inversión a la bajada de impuestos, la seguridad jurídica y la eliminación de trabas administrativas. Empleo como principal escaparate de gestión. El programa utiliza los datos de ocupación, afiliación y paro como argumento central de balance y como justificación para profundizar en políticas activa, formación para el empleo e incentivos a la contratación.

El programa utiliza los datos de ocupación, afiliación y paro como argumento central de balance y como justificación para profundizar en políticas activa, formación para el empleo e incentivos a la contratación. Servicios públicos reforzados desde la lógica de la eficiencia. Sanidad, dependencia y educación aparecen como áreas prioritarias, apostando por la modernización, coordinación, simplificación y evaluación.

Sanidad, dependencia y educación aparecen como áreas prioritarias, apostando por la modernización, coordinación, simplificación y evaluación. Vivienda como gran preocupación social de la legislatura. El programa dedica una atención singular a jóvenes, alquiler asequible, vivienda protegida, rehabilitación, movilización de suelo y colaboración público-privada.

El programa dedica una atención singular a jóvenes, alquiler asequible, vivienda protegida, rehabilitación, movilización de suelo y colaboración público-privada. Autónomos, pymes y emprendimiento. El autónomo aparece casi como símbolo del modelo económico del PP: emprendimiento, cuota cero, digitalización, contratación indefinida y relevo generacional.

El autónomo aparece casi como símbolo del modelo económico del PP: emprendimiento, cuota cero, digitalización, contratación indefinida y relevo generacional. Digitalización transversal. No se limita a administración electrónica: incluye inteligencia artificial, wallet digital, JuntaGPT, interoperabilidad, ciberseguridad, asistencia presencial para trámites digitales y plataformas para ayuntamientos.

No se limita a administración electrónica: incluye inteligencia artificial, wallet digital, JuntaGPT, interoperabilidad, ciberseguridad, asistencia presencial para trámites digitales y plataformas para ayuntamientos. Agua, energía y sostenibilidad como política económica. El programa aborda la sostenibilidad no solo como agenda ambiental, sino como condición para agricultura, industria, vivienda, energía, empleo verde y competitividad territorial.

El programa aborda la sostenibilidad no solo como agenda ambiental, sino como condición para agricultura, industria, vivienda, energía, empleo verde y competitividad territorial. Andalucía como sujeto político frente al Estado. El documento incluye reclamaciones al Gobierno central en financiación autonómica, sanidad, dependencia, infraestructuras, empleo, agua y menores migrantes, reforzando un perfil autonomista moderado.

Impuestos, SAS y Educación 0 a 3 años

Dentro de estas ideas fuerza, conviene detenerse en tres áreas de acción. De un lado, el PP mantiene su receta económica: menos impuestos, menos burocracia, más seguridad jurídica y más atracción de inversión. El programa asegura que los contribuyentes andaluces se han ahorrado en 2025 casi 1.800 millones de euros respecto a la fiscalidad vigente en 2018 y promete continuar con la llamada “fiscalidad para el empleo”.

De otro lado, respecto a la Sanidad, el programa presenta la próxima legislatura no solo como una etapa de gasto, sino de transformación organizativa. El PP promete una nueva Ley de Salud de Andalucía, una atención primaria “más accesible y resolutiva”, una mejor coordinación entre niveles asistenciales, reducción de cargas administrativas y más herramientas digitales al servicio de profesionales y pacientes.

Y en materia educativa, mantiene su apuesta por la gratuidad del ciclo de 0 a 3 años, la reducción de ratio a 22 alumnos en Infantil de 3 a 6 años y su implantación progresiva en Primaria, y la apuesta por la FP Dual.

Propuestas destacadas del PP

Del programa electoral se pueden extraer algunas propuestas destacadas de cara a la próxima legislatura. Es el caso de la implantación de sistemas de inteligencia artificial generativa soberanos, como JuntaGPT, para agilizar el trabajo de los empleados públicos, mejorar productividad y reducir tiempos de tramitación, o de la Wallet digital de certificados y credenciales.

También se propone el plan Primera Vivienda Joven, que combina ayudas directas al alquiler y aval público para facilitar la compra de la primera vivienda. Es una propuesta diseñada para conectar con el problema de emancipación juvenil, uno de los puntos más sensibles del ciclo electoral. Sumado a esto, se apuesta por un Clúster de Industrialización de la Vivienda para fomentar la construcción industrializada para acelerar vivienda asequible.

En materia de economía, se propone una tarifa plana invertida para relevo generacional de autónomos, y una cuota cero ampliada y ayudas para autónomos.

Mientas que en Salud, el PP propone transformar infraestructuras sanitarias infrautilizadas en un hub de desarrollo tecnológico sanitario, innovación clínica y nuevos modelos organizativos. Y además, se centra en la Generación Bienestar en salud mental, especialmente para infancia, adolescencia y juventud, con coordinación sanitaria, educativa y social.

[Consulta aquí el programa electoral del PP-A para las Elecciones en Andalucía]