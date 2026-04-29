Este es el programa de Adelante Andalucía para las elecciones del 17M: supermercados públicos, vivienda intervenida y feminismo institucional

El lema del programa electoral de Adelante Andalucía para las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo constituye en sí toda una declaración de intenciones: '50 medidas que Juanma no haría, pero que hacen falta'. Un documento con el que la formación liderada por la candidatura de José Ignacio García plantea una batería de propuestas concebidas como una enmienda frontal al modelo de gobierno del PP en la Junta de Andalucía.

La propuesta de este partido tiene una arquitectura clara: más intervención pública, más fiscalidad sobre grandes patrimonios y empresas, desprivatización de servicios esenciales, defensa del campo andaluz, apuesta ecosocialista, feminismo institucional y un giro radical en vivienda, sanidad y educación.

El candidato de Adelante Andalucía, José Ignacio García. / ADELANTE ANDALUCÍA

Ideas fuerza de Adelante Andalucía

Entre las propuestas elevadas por la formación andalucista destacan las siguientes premisas:

“Que paguen los que más tienen”. El programa coloca la fiscalidad como herramienta política: grandes empresas, grandes fortunas, grandes propietarios, turismo y sanidad privada aparecen como fuentes de financiación pública.

El programa coloca la fiscalidad como herramienta política: grandes empresas, grandes fortunas, grandes propietarios, turismo y sanidad privada aparecen como fuentes de financiación pública. Recuperación de lo público. Sanidad, dependencia, ayuda a domicilio, servicios externalizados de la Junta, vivienda, energía, banca y medios públicos son tratados como espacios que deben volver al control público.

Sanidad, dependencia, ayuda a domicilio, servicios externalizados de la Junta, vivienda, energía, banca y medios públicos son tratados como espacios que deben volver al control público. Andalucía como sujeto político propio. La reclamación de competencias ferroviarias, una financiación autonómica justa, la devolución de obras de arte andaluzas y el plan de retorno para emigrantes refuerzan una lectura soberanista andaluza.

La reclamación de competencias ferroviarias, una financiación autonómica justa, la devolución de obras de arte andaluzas y el plan de retorno para emigrantes refuerzan una lectura soberanista andaluza. Transición ecológica con control social. No se limita a defender renovables: reclama planificación pública, rechazo a la proliferación desordenada de macroplantas, autoconsumo, pequeñas plantas y protección del campo.

No se limita a defender renovables: reclama planificación pública, rechazo a la proliferación desordenada de macroplantas, autoconsumo, pequeñas plantas y protección del campo. Defensa de la sanidad pública frente al negocio privado. El documento convierte la sanidad en un campo de disputa ideológica: internalización, fin de conciertos, impuesto a la sanidad privada y ampliación de derechos sanitarios.

El documento convierte la sanidad en un campo de disputa ideológica: internalización, fin de conciertos, impuesto a la sanidad privada y ampliación de derechos sanitarios. Vivienda como derecho, no como mercado. La propuesta de limitar alquileres, movilizar vivienda vacía y ampliar VPO representa uno de los bloques más contundentes del programa.

La propuesta de limitar alquileres, movilizar vivienda vacía y ampliar VPO representa uno de los bloques más contundentes del programa. Feminismo institucional y derechos civiles. Consejería de Feminismos, garantía del aborto en la sanidad pública, eliminación del teléfono de “violencia intrafamiliar”, lucha contra la LGTBIQfobia y retirada de financiación a entidades contrarias a derechos reproductivos.

Consejería de Feminismos, garantía del aborto en la sanidad pública, eliminación del teléfono de “violencia intrafamiliar”, lucha contra la LGTBIQfobia y retirada de financiación a entidades contrarias a derechos reproductivos. Reequilibrio territorial. Centros de especialidades en municipios de más de 20.000 habitantes, transporte público, tren, industria en comarcas con paro y servicios públicos de proximidad apuntan a la Andalucía interior y comarcal.

Sanidad, vivienda, Educación y ecosocialismo

El programa se articula en torno a una idea central: la Junta debe recuperar capacidad de intervención económica, social y territorial. En este sentido, la sanidad ocupa uno de los bloques más extensos. Adelante propone eliminar conciertos y externalizaciones del SAS, recuperar la subasta de medicamentos, dedicar el 25% del presupuesto sanitario a atención primaria, garantizar cita en 48 horas, consultas de al menos 10 minutos, centros de especialidades en todos los municipios de más de 20.000 habitantes, una ley andaluza contra el cáncer y ampliar la cartera del SAS a salud visual, bucodental, nutrición y podología.

En materia educativa, la propuesta de Adelante Andalucía combina defensa de la pública y medidas de inclusión: nueva ley de universidades para frenar la privatización, prohibición de nuevas universidades privadas, financiación de las diez universidades públicas, ratios máximas para alumnado NEAE, comedores escolares públicos con cocina in situ, enfermería escolar presencial y blindaje de la FP pública.

Las medidas en el área económica apuestan por un modelo productivo que tiene como eje una industrialización ecosocialista: industria pública en comarcas con desempleo, planificación democrática de las renovables, control de macroplantas solares, apoyo a cooperativas, soberanía alimentaria, uso cooperativo o comunal de tierras de grandes terratenientes y fondos, y una red de supermercados públicos.

Y en cuanto a vivienda, Adelante Andalucía propone una línea muy intervencionista: limitar alquileres a un máximo del 20% del salario medio del distrito, barrio o pueblo; incorporar el 100% de los inmuebles de la SAREB al parque público; exigir que el 50% de las promociones privadas sean VPO; y forzar la puesta en alquiler accesible de viviendas vacías de grandes propietarios, bancos y fondos.

Las medidas más llamativas de Adelante Andalucía

Entre las 50 propuestas, hay varias que destacan por su singularidad o por distinguirse de otras candidaturas.

La primera es la red andaluza de supermercados públicos, que busca intervenir en la cadena alimentaria y garantizar precios y acceso a productos saludables. También sobresale la limitación del alquiler al 20% del salario medio de cada zona, una propuesta de fuerte impacto social y complejo encaje jurídico.

La creación de una empresa pública de energías renovables y de una banca pública andaluza sitúa a Adelante en una defensa clara del poder económico público. La ley de menopausia, los centros de calma para jóvenes, la escuela pública de cine andaluz y la red de salas de concierto y teatro completan un paquete de medidas que intenta combinar agenda social, cultural y simbólica.

[Consulta aquí el programa electoral de Adelante Andalucía para el 17M]