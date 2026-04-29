Manual para miembros de mesa electoral en Andalucía este 17M: la guía que deben aprenderse más de 90.000 andaluces

Un total de 6.812.000 votantes registrados están llamados a participar el próximo 17 de mayo en las Elecciones de Andalucía. Una jornada en la que hay dos grupos de protagonistas anónimos. De un lado, aquellos que se estrenan como votantes por primera vez, y que ascienden a 368.000 andaluces. De otro, los 31.206 electores andaluces que estarán al frente de las 10.402 mesas electorales dispuestas en las ocho provincias, a razón de un presidente y dos vocales por mesa.

A los tres titulares convocados se suman dos suplentes por cada puesto, por lo que la cifra total de convocados asciende a 93.618. En total, nueve ciudadanos están citados a primera hora del domingo para constituir las mesas y proceder a la apertura de urnas a las 9.00 horas.

Sus funciones están recogidas en el manual para los miembros de las mesas electorales, supervisado por la Junta Electoral Central y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Urnas con las papeletas en las elecciones del 19 de junio de 2022 / EDUARDO BRIONES

El documento de 36 páginas incluye todas las funciones y conceptos básicos para que los miembros de la mesa electoral puedan desarrollar sus funciones en la jornada de votación.

Citados a las 8.00 horas

Los titulares y suplentes de la mesa electoral están citados el domingo 17 de mayo a las 8.00 horas. Todos deben acudir a excepción de aquellos que hayan obtenido la exención de la Junta Electoral de Zona tras presentar sus alegaciones. A las 8.30 horas se procederá al acta de constitución de la mesa electoral.

Entre las funciones a realizar por los miembros de la mesa electoral a primera hora está la comprobación de las urnas electorales (que deben estar cerradas y precintadas), de la cabina de votación, y de los sobres y papeletas, asegurándose durante toda la jornada de que haya un número suficiente de papeletas de todas las opciones.

Asimismo comprobarán que todos los impresos y documentación que tienen que manejar durante la jornada son correctos, y recibirán las credenciales de los interventores de las diferentes candidaturas (con un máximo de dos por partido).

Inicio de la votación a las 9.00 horas

A las 9.00 horas se abrirán las puertas del colegio electoral y comenzarán las votaciones. En el desarrollo. A lo largo de la jornada, los miembros de las mesas electorales velarán porque los electores con discapacidad puedan ejercer su derecho de voto con la mayor autonomía posible adoptando para ello los ajustes razonables que resulten necesarios.

Cierre de las urnas a las 20.00 horas

A las 20.00 horas se cerrarán las urnas y procederán a votar los miembros de la mesa electoral y los interventores. A continuación, se firma la lista numerada de votantes y se procede con el escrutinio de las papeletas, anunciando el resultado de la votación y elaborando el acta del escrutinio. Y por último se redacta el acta de sesión.

Una vez concluidas estas labores, finalizan las funciones de la mesa electoral, y el presidente se dirigirá al Juzgado de Primera Instancia para entregar la documentación, pudiendo acompañarle un vocal y los interventores que así lo deseen.

Una vez completada esta tarea, habrán terminado sus responsabilidades en la jornada electoral.

Dieta y reducción de jornada laboral Los miembros de las mesas electorales tienen una compensación por ejercer esta labor. Todos cobran una dieta de 70 euros y disponen de una reducción de 5 horas en su jornada de trabajo del día inmediatamente posterior. Además, disponen de permiso retribuido el día de la votación, en caso de que coincida con su jornada laboral; y la protección del Sistema de la Seguridad Social frente a las contingencias y situaciones que pudieran derivarse de su participación en las elecciones.

[Consulta aquí el Manual para los miembros de las Mesas Electorales en Andalucía 2026]