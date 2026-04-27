¿Cuánto dinero y propiedades tienen los candidatos a las elecciones del 17M? Ya son oficiales las declaraciones de bienes de Juanma Moreno y María Jesús Montero

Los candidatos a las elecciones autonómicas del 17M ya han hecho públicos sus bienes e intereses en una declaración oficial que se ha publicado en el BOJA y que es de acceso público. Así, han hecho públicos sus ingresos, saldos bancarios y propiedades los candidatos que concurren por cualquiera de las ocho provincias para ocupar alguno de los 109 escaños del Parlamento andaluz que están en juego.

El presidente de la Junta de Andalucía y líder del PP-A, Juanma Moreno, que aspira a la reelección, declara un saldo de 20.422 euros en cuentas bancarias, así como un plan de pensiones por valor de 46.894 euros, y una cuenta de valores en una entidad bancaria por valor de 5.639 euros.

El presidente Moreno tiene una hipoteca por más de 300.000 euros

Además, Moreno --que encabeza la lista del PP-A por Málaga-- declara un crédito hipotecario por valor de 302.197 euros, y, en su declaración de bienes e intereses, incluye tres viviendas --una en Madrid, otra en Málaga y otra en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)--, un local en Málaga, otros dos inmuebles urbanos --en Málaga, uno de ellos una plaza de aparcamiento--, y dos inmuebles rústicos en la localidad malagueña de Cártama.

Juanma Moreno, en un mitin. / Manuel Murillo

El candidato del PP-A declara tener el "pleno dominio" de cinco de dichas ocho propiedades, mientras que de las tres restantes declara que están vinculadas a él en "nuda propiedad". Los valores catastrales de las tres viviendas declaradas oscilan entre los 48.198 euros de la ubicada en Madrid --un apartamento-- y los 65.264 euros al que asciende el valor catastral de la situada en Málaga.

Estos son los ingresos y bienes de María Jesús Montero

Por su parte, la secretaria general y candidata del PSOE-A a la presidencia de la Junta al frente de la lista de Sevilla, María Jesús Montero, declara un saldo de 93.299,39 euros en cuentas bancarias, y dos créditos hipotecarios por valor de 31.504,34 y 40.254,68 euros.

Sánchez y Montero arropan en un mitin al PSOE de Córdoba. / Víctor Castro

Además, la también diputada nacional por Sevilla y exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda, incluye cinco inmuebles en su declaración de bienes e intereses. Se trata, en concreto, de cuatro viviendas --en situación de "pleno dominio"-- en Sevilla por valores catastrales que oscilan entre 36.728,50 y 24.909 euros, y otra propiedad encuadrada en la categoría de "otros inmuebles urbanos", también en Sevilla con un valor catastral de 6.308 euros.

Los bienes de los candidatos de Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía

El candidato de Vox a la Junta y cabeza de lista de su partido por Cádiz, Manuel Gavira, declara un saldo de 100.000 euros en cuentas bancarias y un vehículo automóvil valorado en 10.000 euros.

El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, durante el encuentro 'Un paso al frente. Por Andalucía' en Sevilla, con los ministros Pablo Bustinduy, Mónica García, y Ernest Urtasun, entre otros. / Rocío Ruz - Europa Press / Europa Press

Por su parte, el candidato de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, que concurre por Sevilla y es también el coordinador federal de Izquierda Unida (IU), declara un saldo de 43.819 euros en cuentas bancarias y un préstamo hipotecario valorado en 78.246,14 euros.

Asimismo, declara tener un automóvil valorado en 20.000 euros y dos viviendas, una en Sevilla --en situación de "multipropiedad, propiedad a tiempo parcial o fórmulas similares, con titularidad parcial del bien"-- y otra de "pleno dominio" en Huelva, cuyo valor catastral se cifra en 40.394,08 euros.

Manuel Gavira, este domingo, en el mitin de Vox en Lucena. / Manuel González

Finalmente, el candidato de Adelante Andalucía a la presidencia de la Junta, José Ignacio García, que encabeza la lista de su formación por Cádiz, declara un saldo de 34.460,51 euros en cuentas bancarias y un automóvil valorado en 16.200 euros.