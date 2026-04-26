La Junta solicita al Ministerio de Agricultura que amplíe hasta el 15 de junio el plazo para las ayudas de la PAC

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha solicitado por carta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la ampliación del plazo de la solicitud única para a presentación de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) hasta el 31 de mayo y el plazo de modificación sin penalización, por causas de fuerza mayor, hasta el 15 de junio.

Así lo ha anunciado este domingo, a preguntas de los periodistas en El Ejido (Almería), el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, quien ha considerado “lógica” esta petición realizada desde las organizaciones agrarias, cooperativas y otras entidades reconocidas como consecuencia de las dificultades generadas en una gran parte de las explotaciones agrarias por el tren de borrascas de principios de año.

“Desde el Gobierno andaluz mantenemos una interlocución diaria y permanente con las organizaciones profesionales agrarias y nos hacemos eco de la solicitud que hacen para ampliar el plazo de presentación de estas ayudas tan importantes para el sector, especialmente en estos momentos de dificultad”, ha afirmado el consejero.

Andalucía ha atravesado unas circunstancias climáticas excepcionales durante la presente campaña agrícola, consecuencia de la sucesión continuada de borrascas y frentes atlánticos, impulsados por una intensa circulación polar desplazada hacia latitudes más bajas de lo habitual. Esta intensa actividad atmosférica ha provocado daños significativos tanto en las infraestructuras agrarias como en las explotaciones agrícolas, ganaderas y pesqueras.

Daños significativos en las explotaciones agrarias

En numerosas comarcas se han producido inundaciones de parcelas con encharcamiento prolongado de cultivos, erosión del suelo y pérdidas de cosechas en sectores clave como cereales, leguminosas, hortícolas, viñedo, cítricos y olivar. Además, muchas explotaciones han sufrido desperfectos en caminos rurales, sistemas de riego, invernaderos y almacenes, poniendo en riesgo la continuidad de la actividad agraria.

El sector ganadero también se ha visto afectado por las dificultades de acceso a las explotaciones, el deterioro de instalaciones y la reducción de pastos, con impacto directo en el bienestar animal. Ante la magnitud de los daños, ha sido necesario activar medidas que permitan al sector agrario recuperar cuanto antes su capacidad productiva y afrontar la falta de liquidez derivada de la caída de ingresos.

La Junta de Andalucía ha convocado este mes de abril diversas líneas de ayudas a las explotaciones especialmente afectadas por las borrascas y ha puesto en marcha el Decreto-ley 1/2026, de 25 de febrero, por el que se adoptan con carácter urgente medidas de apoyo fiscal por los daños producidos por el impacto de borrascas en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el que se aprueban medidas extraordinarias para paliar sus efectos sobre el potencial productivo agrario y ganadero, en infraestructuras hidráulicas y del dominio público hidráulico.

Los efectos producidos en las explotaciones agrarias están provocando retrasos generalizados en las labores necesarias para poder realizar las siembras de los cultivos, dependiendo el cultivo a seleccionar de las condiciones del suelo en los próximos meses, encontrándose algunos terrenos aún en condiciones de saturación que impiden incluso aún la decisión de siembra.

Carga de trabajo extraordinaria

Las entidades reconocidas para la presentación y tramitación electrónica de la Solicitud Única están colaborando asimismo en la gestión de las ayudas del Gobierno de la Nación y de la Junta de Andalucía que deben presentarse a lo largo del mes de abril, lo que ha implicado “una carga de trabajo extraordinaria”. Como consecuencia de estos factores, resulta imprescindible un aumento extraordinario del plazo para la presentación de la solicitud única de ayudas de la PAC.

En este sentido, el mencionado Decreto-ley 1/2026, de 25 de febrero, ya incluyó en su artículo 14 la ampliación del plazo de presentación de la Solicitud Única de ayudas hasta el 15 de mayo de 2026, con el fin de que los agricultores y ganaderos pudieran adoptar adecuadamente sus decisiones productivas y reflejarlas en sus solicitudes.

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Si bien, las organizaciones agrarias, cooperativas y otras entidades reconocidas consideran que este plazo para la presentación de ayudas no es suficiente y que debería ampliarse aún más. Por ello, el Gobierno andaluz ha solicitado al Ministerio la ampliación del plazo de la solicitud única hasta el 31 de mayo y el plazo de modificación sin penalización, por causas de fuerza mayor, hasta el 15 de junio.