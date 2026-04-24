El CIS refuerza las aspiraciones de mayoría absoluta de Juanma Moreno y consolida el estancamiento de María Jesús Montero y de Vox.

Juanma Moreno está cada vez más cerca de la mayoría absoluta en las elecciones del 17M ante el estancamiento de Vox mientras que el PSOE de María Jesús Montero pelea por evitar su peor resultado y caer por debajo de los 30 escaños. El Centro de Investigaciones Científicas ha publicado este viernes los resultados de su encuesta sobre las elecciones que consolida la tendencia marcada por todos los sondeos públicos y privados difundidos en las últimas semanas.

El CIS, dirigido por José Félix Tezanos y con una tendencia a un sesgo de izquierda en su muestra, ha dado así otro impulso al PP en su estrategia de marcar la campaña como una elección entre "estabilidad o lío" y ha dado golpe a las expectativas electorales del PSOE a una semana del inicio de la campaña. Concretamente, concede al PP un porcentaje de voto del 43,6% en torno a veinte puntos por encima del PSOE con un 25,8%, mientras que a Vox lo deja en la tercera posición con un 10,3%.

Con estos datos, el PP incluso podría superar el porcentaje de votos obtenido en 2022 con su mayoría absoluta (43,13%) mientras que los socialistas se situarían un punto por encima de los datos que obtuvo Juan Espadas en las anteriores elecciones (24%). Vox caería y perdería tres puntos lo que le podría situar incluso por debajo de sus actuales 14 diputados.

En el reparto de escaños de estas tres posiciones, el CIS marca una enorme horquilla en toda las candidaturas debido al estrecho margen por el que están en disputa los últimos escaños de cada una de las circunscripciones. Así, al PP le otorga de 51 a 59, al PSOE de 27 a 34 y a Vox entre 8 y 17.

Vuelco en la izquierda

El CIS constata un vuelco en la izquierda andaluza con una subida de Adelante Andalucía, la formación de izquierda andalucista que dirige José Ignacio García, que podría asplirar a triplicar su actual representación y llegar a los siete diputados. Mientras tanto la coalición entre Podemos, Sumar e IU en vez de fortalecer este espacio lo debilitaría dejándolo entre 4 y 5 escaños y un 6,9% de los votos.

La elevada valoración de Juanma Moreno

El último estudio del CIS sobre Andalucía se difundió hace apenas dos semanas y concluía que Moreno es el líder mejor valorado y el único que aprueba (con una nota de 5,87), mientras que la candidata del PSOE, la exvicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero (3,93), queda relegada al cuarto lugar y se ve superada por los candidatos de las otras dos fuerzas de izquierda, Por Andalucía y Adelante Andalucía. Solo el cartel electoral de Vox, Manuel Gavira (3,32), saca peor nota que Montero.

La tendenica se mantiene en este estudio electoral. Según la encuesta, Juanma Moreno es el favorito para ser presidente para el 43,8% de los encuestados mientras que María Jesús Montero apenas es preferida por el 20,7%. En cuanto a las valoraciones sólo aprueba Juanma Moreno con un 5,78 mientras que María Jesús Montero obtiene un 3,84 una nota sólo empeorada por el líder de Vox Manuel Gavira con un 3,34.