Estos son los beneficios de ser miembro de una mesa electoral en las elecciones andaluzas del 17M

Tras el sorteo de las mesas electorales para las Elecciones en Andalucía, que culminó el pasado 21 de abril, muchos andaluces y cordobeses han empezado a recibir la notificación de que han sido convocados a participar los comicios del domingo 17 de mayo ya sea como presidente o vocal de mesa, o como suplentes.

En total, en Andalucía se constituirán 10.402 mesas -387 en Córdoba-, formadas por un presidente y dos vocales. Si bien, cada representante en la mesa cuenta con un suplente, con lo que nueve personas (93.618 en total) están llamadas en la jornada electoral a las 8.00 horas en su colegio electoral para la constitución de la mesa electoral. Finalmente, serán tres los elegidos, por lo que 31.206 electores andaluces -1.161 cordobeses- estarán al frente de las mesas electorales en la jornada del 19J.

Urnas con las papeletas en las elecciones del 19 de junio de 2022. / EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

Obligatoriedad de acudir

Están llamados a formar mesa todos los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 70, aunque los mayores de 65 pueden renunciar al puesto. El requisito indispensable para todos ellos es que sepan leer y escribir. Además, el presidente de la Mesa debe tener el Graduado Escolar o título de Bachiller.

Una vez designados por sorteo es obligatorio acudir a la mesa electoral a las 8.00 horas de la jornada de las elecciones, tanto titulares como suplentes. No obstante, existen una serie de causas incluidas en la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que se pueden alegar a la Junta Electoral de Zona para no acudir a la mesa electoral.

Dieta y reducción de jornada laboral

Los miembros de las mesas electorales tienen una compensación por ejercer esta labor. Todos cobran una dieta de 70 euros y disponen de una reducción de 5 horas en su jornada de trabajo del día inmediatamente posterior.

Además, disponen de permiso retribuido el día de la votación, en caso de que coincida con su jornada laboral; y la protección del Sistema de la Seguridad Social frente a las contingencias y situaciones que pudieran derivarse de su participación en las elecciones.