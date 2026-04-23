ELECCIONES EN ANDALUCÍA
Estos son los beneficios de ser miembro de una mesa electoral en las elecciones andaluzas del 17M
Las elecciones andaluzas contarán con 10.402 mesas formadas por un presidente y dos vocales
Tras el sorteo de las mesas electorales para las Elecciones en Andalucía, que culminó el pasado 21 de abril, muchos andaluces y cordobeses han empezado a recibir la notificación de que han sido convocados a participar los comicios del domingo 17 de mayo ya sea como presidente o vocal de mesa, o como suplentes.
En total, en Andalucía se constituirán 10.402 mesas -387 en Córdoba-, formadas por un presidente y dos vocales. Si bien, cada representante en la mesa cuenta con un suplente, con lo que nueve personas (93.618 en total) están llamadas en la jornada electoral a las 8.00 horas en su colegio electoral para la constitución de la mesa electoral. Finalmente, serán tres los elegidos, por lo que 31.206 electores andaluces -1.161 cordobeses- estarán al frente de las mesas electorales en la jornada del 19J.
Obligatoriedad de acudir
Están llamados a formar mesa todos los ciudadanos mayores de 18 años y menores de 70, aunque los mayores de 65 pueden renunciar al puesto. El requisito indispensable para todos ellos es que sepan leer y escribir. Además, el presidente de la Mesa debe tener el Graduado Escolar o título de Bachiller.
Una vez designados por sorteo es obligatorio acudir a la mesa electoral a las 8.00 horas de la jornada de las elecciones, tanto titulares como suplentes. No obstante, existen una serie de causas incluidas en la Instrucción 6/2011, de 28 de abril, de la Junta Electoral Central, de interpretación del artículo 27.3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que se pueden alegar a la Junta Electoral de Zona para no acudir a la mesa electoral.
Dieta y reducción de jornada laboral
Los miembros de las mesas electorales tienen una compensación por ejercer esta labor. Todos cobran una dieta de 70 euros y disponen de una reducción de 5 horas en su jornada de trabajo del día inmediatamente posterior.
Además, disponen de permiso retribuido el día de la votación, en caso de que coincida con su jornada laboral; y la protección del Sistema de la Seguridad Social frente a las contingencias y situaciones que pudieran derivarse de su participación en las elecciones.
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- Hallan el cuerpo sin vida del joven desaparecido en el río Guadalquivir en Montoro
- Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
- La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
- El proyecto del Vial Norte de la Universidad de Córdoba costará 13 millones de euros
- Una cordobesa evita una ejecución hipotecaria al demostrar que el banco había vendido la deuda a un fondo de inversión
- Un joyero cordobés sale en libertad tras entregar una vivienda como fianza en una operación contra el blanqueo
- Fallece un hombre al volcar su tractor en un camino de la carretera del Calvario de Lucena