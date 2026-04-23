Albares visita el Campo de Gibraltar y señala que las "desigualdades" con el Peñón "son parte del pasado"

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha afirmado este jueves que "las desigualdades y distorsiones" entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar serán "parte del pasado" a partir del próximo 15 de julio, cuando entre en vigor el acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre el encaje del Peñón tras el brexit.

Albares ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa en Algeciras (Cádiz), donde ha visitado las obras que se realizan en los accesos al aeropuerto de Gibraltar, que será de uso conjunto con este acuerdo, la zona de aduanas y el paso fronterizo que se derribará el 15 de julio, fecha de entrada en vigor del acuerdo.

"Un gran éxito colectivo", señala el ministro

En su visita al Campo de Gibraltar el ministro también se ha reunido con Juan Franco, el alcalde de La Línea de La Concepción, el municipio "que más hubiera sufrido de un brexit duro", así como con otros representantes municipales, empresarios y agentes sociales de la comarca, con los que ha abordado los preparativos para la aplicación del tratado sobre Gibraltar.

"Es un acuerdo histórico que todos los gobiernos de la democracia han buscado y por fin hemos conseguido", ha afirmado el ministro, que ha subrayado que abrirá "una nueva etapa de convivencia" entre dos poblaciones que "antes de daban la espalda" y a partir de ahora caminarán "de la mano".

Albares ha agradecido a los alcaldes y agentes sociales las "valiosas contribuciones" que han aportado durante las negociaciones porque "nos han permitido conseguir un acuerdo global, que cubre todos los aspectos" y que supondrá el derribo de la Verja, "el último muro de la Europa continental".

Es, ha afirmado, "un gran éxito colectivo para el Campo de Gibraltar, para Andalucía, para España y para Europa".

Todo estará listo para el 15 de julio próximo

El ministro ha asegurado que las obras que se llevan a cabo desde febrero en la zona cumplirán los plazos para que "todo esté listo" para que ese 15 de julio esté desmantelada "esa barrera física" que impide la fluidez entre Gibraltar y La Línea y se abran "puertas que llevaban siglos cerradas con candados".

También se trabaja para que ese mismo día estén "en marcha" los medios técnicos para los controles de acceso al Espacio Schengen del que entrará a formar parte Gibraltar, de la mano de España ya que Reino Unido no pertenece a esta alianza, y que se situarán en el aeropuerto y el puerto del Peñón.

El ministro ha invitado a los vecinos de la zona a recibir con "optimismo" este nuevo tiempo que "nos permite mirar al futuro lleno de esperanza y oportunidades" y que es "un enorme salto adelante" para la prosperidad y la estabilidad de la zona.

El acuerdo blinda los derechos de los trabajadores transfronterizos

"Con este acuerdo logramos eliminar desigualdades y distorsiones, garantizamos la movilidad para siempre, protegemos y blindamos el futuro de los trabajadores y sobre todo sus derechos, incluidos las prestación de desempleo y pensiones", ha explicado.

Albares ha subrayado que los 15.000 trabajadores transfronterizos han sido "la gran preocupación" de estas negociaciones y ha asegurado que con el acuerdo están "totalmente garantizados sus derechos, presentes y futuros y de los futuros trabajadores, sin ningún tipo de discriminación, tampoco para los trabajadores por cuenta ajena ni para sus familiares".

Ha recordado que se crea "un mecanismo nuevo de cohesión financiera", al que aportarán fondos todas las partes, y que se centrará en iniciativas de formación y empleo para el desarrollo del Campo de Gibraltar.

Además, el acuerdo incluye un capítulo especial para la armonización fiscal indirecta.

Y ha sostenido que será igual de beneficioso para un lado y otro: "Teníamos claro que Gibraltar y el Campo de Gibraltar tenían que conformar una única zona. Todas las personas que viven a ese otro lado (en el Peñón) pueden tener la seguridad de que todo lo que beneficie al Campo de Gibraltar beneficiará a Gibraltar, como todo lo que beneficie a Gibraltar beneficiará al Campo de Gibraltar".