El SAS usará IA como "ayuda" para la lectura de "un mínimo" de 2,3 millones de mamografías de mama

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) contará con un software con el que podrá analizar de manera "automática" imágenes radiodiagnósticas (mamografías y tomosíntesis 3D) con algoritmos de Inteligencia Artificial (IA). La solución tecnológica, para la que ha licitado un contrato por más de 5,8 millones de euros (IVA incluido), tendrá que tener capacidad para "un mínimo" de 2,3 millones de "exámenes mamográficos".

El SAS explica que el contrato es "necesario para mejorar la eficiencia y calidad del programa de detección precoz del cáncer de mama, contribuyendo a reducir la alta carga de trabajo derivada de la lectura e interpretación manual por personal técnico cualificado, optimizando el uso del tiempo clínico disponible en un contexto de elevado volumen de mamografías propias de un programa poblacional de cribado con doble lectural".

Igualmente, la Administración sanitaria asegura que la herramienta digital "permitirá reforzar la capacidad del programa ante posibles evoluciones futuras, como la ampliación progresiva del rango de edad o el incremento de la actividad, facilitando una mejor organización del trabajo clínico". Asimismo, continúa la documentación publicada por el SAS, contribuirá a "optimizar la distribución de la carga asistencial, permitiendo que el personal especializado pueda dedicar más tiempo a fases del proceso que requieren mayor valor clínico, como los seguimientos o las pruebas complementarias".

Este contrato se enmarca en el plan de medidas con el que la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía dio respuesta a la confirmación oficial de que 2.317 mujeres del programa de detección precoz del cáncer de mama no fueron informadas correctamente del resultado de sus pruebas diagnósticas. Afectadas por este error han comenzado a dar pasos judiciales a fin de reclamar al SAS daños y perjuicios.

"Los desarrollos recientes en el campo de la Inteligencia Artificial abren un nuevo horizonte en el terreno de los sistemas de apoyo al diagnóstico. Abundante literatura científica evidencia que los sistemas basados en el 'aprendizaje profundo' tienen un rendimiento mayor que el Computer Aided Diagnosis tradicional. Su aplicación en el diagnóstico por imagen supone una auténtica revolución como evidencia el hecho de que la gran mayoría de los algoritmos de Inteligencia Artificial certificados como producto sanitario en la UE (alrededor de un 80&) son para el ámbito de imagen diagnóstica", argumenta la memoria del contrato publicada.

El cribado del cáncer de mama comenzó en Andalucía en 2018. La prueba más empleada en la mamografía bilateral con doble proyección craneocaudal y oblicua medio-lateral, que se realiza cada dos años. La estrategia que se sigue es la de doble lectura independiente, no consensuada, dado que "se ha demostrado que se incrementa la tasa de detección de cáncer entre un 5% y un 15%". En 2024, se realizaron mamografías del cribado a más de 408.000 mujeres. De éstas, se derivaron al hospital para pruebas complementarias 34.000. La tasa de detección por cada 1.000 mujeres fue en 2024 de 4,46.

Por su parte, UGT Andalucía ha criticado la decisión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de licitar un contrato para hacerse con un software con el que podrá analizar de manera "automática" imágenes radiodiagnósticas (mamografías y tomosíntesis 3D) con algoritmos de Inteligencia Artificial (IA). La solución tecnológica, para la que ha licitado un contrato por más de 5,8 millones de euros (IVA incluido), tendrá que tener capacidad para "un mínimo" de 2,3 millones de "exámenes mamográficos".

En una nota de prensa, el sindicato ha cuestionado que la IA sea "la solución" al "retraso en las mamografías". "Ni mucho menos va a ser la solución que necesitan las pacientes, que más bien deben de tener la seguridad de que su mamografía será vista por un especialista cuanto antes y que deberá de confirmar el diagnóstico por si necesita más pruebas o tratamiento. La apuesta debe de ser por más personal cualificado, mejor equipamiento tecnológico, más coordinación y en definitiva más inversión en la sanidad pública y menos en la privada", subraya la nota remitida por la organización sindical.