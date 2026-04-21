El SAS abre el 4 de mayo el plazo de inscripción en la nueva bolsa de empleo para 44 especialidades

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, abre el próximo 4 de mayo y hasta el 15 del mismo mes, ambos días incluidos, el plazo de inscripción en la nueva bolsa de empleo del sistema público de salud de la comunidad para 44 especialidades, entre ellas, Podología, Técnico especialista en Anatomía Patológica, Técnico especialista en Medicina Nuclear, Técnico especialista en Radiodiagnóstico y en Radioterapia.

Así aparece detallado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) este martes. En la resolución dictada por la Dirección General de Personal del SAS, se recuerda que este nuevo modelo de bolsa es fruto del acuerdo suscrito entre el SAS y las organizaciones sindicales Satse, CSIF, Comisiones Obreras, UGT y Sindicato Médico Andaluz (SMA) por que se formalizó la creación de una bolsa única.

Por primera vez, el SAS abre la bolsa a todas las categorías profesionales, evitando el uso de las antiguas convocatorias por perfiles para el acceso a puestos base como los técnicos de Función Administrativa, lo que "es un paso más en la firme apuesta por la transparencia y garantías en los procesos selectivos". Además de las especialidades reseñadas, están la de Técnico superior en Nutrición y Control de Alimentos; Técnico especialista en Documentación Sanitaria; Técnico especialista en Laboratorio; Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería; Técnico en Farmacia; Técnico en Función Administrativa; Técnico medio en Función Administrativa e Ingeniero Superior y Técnico.

Continúa el listado de especialidades con el Técnico de Salud en Educación para la Salud y Participación Comunitaria; Técnico de Salud en Sanidad Ambiental; Técnico en Gestión Documental, Biblioteca y Archivo; Técnico de Promoción en Donación de Sangre; Técnico Superior PRL, Ergonomía y Psicosociología aplicada; Técnico Superior PRL Higiene Industrial; Técnico Superior PRL Seguridad en el Trabajo; Trabajador social; Administrativo; Auxiliar Administrativo y Técnico especialista Electromedicina.

La lista la completan las especialidades de Técnico especialista en Informática; Técnico especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales; Técnico intermedio en Prevención de Riesgos Laborales; Técnico superior en Alojamiento; Cocinero; Técnico de Mantenimiento, Obras y Albañilería; Técnico de Mantenimiento, Acabados y Construcción; Técnico de Mantenimiento, Madera y Mueble; Celador-conductor; Monitor; Personal de Oficio Costurera; Personal de Oficio Peluquero; Telefonista; Celador; Limpiador; Peón; Pinche y Personal de Lavandería y Planchado.

En el mismo BOJA de este martes, el SAS también ha publicado una resolución, consultada por Europa Press, por la que convoca la bolsa de promoción interna temporal de 44 especialidades para la provisión "temporal" de las plazas básicas de los centros sanitarios de la comunidad.