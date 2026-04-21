Andalucía acelera su liderazgo en energías renovables en la última legislatura

Andalucía ha acelerado su liderazgo nacional en energías renovables en la última legislatura, que ahora concluye, hasta lograr altas cotas de producción de electricidad con origen renovable, del 68,5 % frente al 33,8 % en 2018, y de consumo proveniente de estas fuentes, que ha alcanzado el 21,5 % del total, un 45 % más.

Este avance, enmarcado en la estrategia andaluza de la energía 2030 de la Consejería de Industria para impulsar un modelo más eficiente y sostenible, coincide este año en una coyuntura de crisis energética mundial provocada por la guerra en Irán.

En este contexto han alcanzado un mayor protagonismo las energías verdes, en las que Andalucía cuenta con un gran potencial gracias a sus recursos naturales como el sol, para contrarrestar la dependencia energética del exterior con el objetivo de que España gane soberanía impulsando el desarrollo de las fuentes de energía renovables.

En 2025, Andalucía se consolidó como la comunidad que más energía solar fotovoltaica produjo en España, con 15.549 GWh, y la aportación del autoconsumo fue determinante, con 2.320 GWh procedentes de instalaciones propias dentro de esa tecnología y un total de 4.012 GWh generados por autoconsumo en el conjunto del sistema.

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A la luz de estos avances la Junta ha revisado sus objetivos de la estrategia de la energía y aspira a que en el año 2030 las renovables representen el 82 % del total de la generación eléctrica en Andalucía y el 48,5 % del consumo de energía final.