Europa se compromete con los agricultores andaluces a aumentar un 50% los controles en origen días antes de la aplicación de Mercosur

El control de los productos agroalimentarios en frontera es uno de los temas que suponen un verdadero desafío para la UE. En este contexto, el comisario europeo de Salud y Bienestar de los Animales, Olivér Várhelyi, ha mantenido este lunes un encuentro en Sevilla con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas; el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, y con representantes de cooperativas y organizaciones profesionales agrarias de Andalucía, para analizar los controles de entrada de las importaciones de alimentos en el viejo continente.

El político húngaro ha garantizado a los agricultores andaluces que, antes de que finalice el año, reforzará los controles de entrada de los productos agroalimentarios con un aumento del 50% los controles en los países de origen, un compromiso que ha adquirido a apenas unos días de que entre en vigor el acuerdo de Mercosur, que se hará efectivo el 1 de mayo y que ha provocado protestas en los últimos meses.

Necesidad de "controles robustos"

Várhelyi ha defendido la necesidad de establecer "controles robustos que garanticen que los productos cumplen los reglamentos europeos" y ha asegurado que España "es un socio clave para reforzar los esfuerzos conjuntos a la hora de garantizar que la comida que se consume en la UE es segura, así como que los fitosanitarios utilizados son los correctos y que los agricultores están en condiciones justas".

Por su parte, Planas ha defendido que la reorganización de los servicios de inspección en frontera acometida por el Gobierno a finales de 2024 ha permitido que en un año el número de los controles físicos realizados a productos agroalimentarios se hayan incrementado en un 7,5%, y en productos como pimiento, mango o espárrago han aumentado hasta un 80 % en este año. Así, ha recordado que España cuenta con 45 puntos de control fronterizo -30 en puertos y 15 en aeropuertos-.

Casi 600 efectivos

"Actualmente trabajan en los puntos de control fronterizo 581 efectivos, un 20% más que hace cuatro años, de los que 473 son inspectores, ingenieros agrónomos y veterinarios, y el resto, técnicos", ha asegurado durante su intervención.

También ha destacado el alza del análisis de pesticidas en laboratorio en un 50%, con un control sobre 400 productos fitosanitarios diferentes, además de virus, micotoxinas o metales pesados, entre otros elementos. El ministro ha asegurado que el refuerzo de los controles se mantendrá en los próximos años y que en 2026 habrá también una importante mejora de los resultados.

Por su parte, el comisario ha garantizado a los agricultores que, respecto al control de plagas, "es importante que tengan los pesticidas que necesiten". Várhelyi ha indicado que Europa no introducirá nuevos "hasta que estemos seguros de que hay un sustituto igualmente eficaz, disponible y tan asequible como el que había antes".

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El ministro y el comisario de Salud y Bienestar Animal visitan también este lunes el punto de control fronterizo del puerto de Algeciras, una de las principales puertas de entrada de productos agroalimentarios a Europa, por el que transita el 62 % de las frutas y hortalizas que llegan a España.