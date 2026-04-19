El éxito de abrir el paso a nivel: las vías verdes rondan los 5 millones de usos al año

España cuenta con 3.600 kilómetros de vías verdes repartidas en 145 itinerarios y que ronda los cinco millones de pasos al año. Algunos de los más importantes se encuentran en Andalucía, incluido el más relevante en cuanto a número de kilómetros y turistas: la Vía Verde del Aceite, que discurre por Córdoba y Jaén. En sus 128 kilómetros invita a un paseo entre un mar de olivos salpicado de pueblos con su gastronomía y su oro verde virgen extra.

La gerente de Vías Verdes, Arantxa Hernández, de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, explica que estas infraestructuras de antiguas líneas de trenes ahora en desuso «cuentan un relato: la historia del ferrocarril».

Ofrecen «la magia de los túneles -ahora iluminados-, la grandeza de viaductos y puentes, la sorpresa de las estaciones rehabilitadas con servicios a pie de vía donde poder comer, alojarse, alquilar una bici o visitar un pequeño museo... eso es lo que las hace tan especiales», añade.

La ruta del Aceite, en su tramo por Jaén, se coronó de nuevo en 2025 como la vía verde más transitada de España, con 848.218 usos del paso de ciclistas y viandantes registrados en sus contadores. A estos hay que sumar otros 206.739 usos contabilizados en su tramo Subbética.

Antonio Camacho, que regenta en el kilómetro 75 de esta vía el Centro Cicloturista Subbética, apunta que han tenido que contratar más personal este año para hacer frente a la temporada alta, que transcurre desde mediados de febrero a mayo y en los meses de octubre y noviembre.

Cuentan con clientes locales y de toda España y también han recibido grupos de ciclistas canadienses, estadounidenses, holandeses, belgas o franceses; su servicio posibilita dejar la bici en otro punto, recogerte y llevarte a tu lugar de salida o llegada o facilitarte la visita a una almazara o al Centro de Interpretación del Aceite, en la antigua estación de Luque.

«Estar rodeados de millones de olivos y escuchar el sonido de la naturaleza es una experiencia única», comenta. Como ejemplos, recomienda la visita de Martos (Jaén) y a Zuheros, uno de los pueblos más bonitos de España.

La coordinadora de la Asociación Vías Verdes de Andalucía, Carmen Aycart, destaca que las vías verdes son ya «una marca muy consolidada», ya que algunas llevan «más de 30 años en funcionamiento.

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Por su parte, Hernández avanza que este año y el próximo se trabajará en el tramo salmantino en la Ruta de la Plata o en la ampliación de la de Compostela-Tambre-Lengüelle, que permitirá llegar hasta Santiago de Compostela.