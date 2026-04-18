Málaga duplica en lo que va de año los cruceristas que recibió en 2025

El Puerto de Málaga también rompe moldes este año en tráfico de cruceristas y de escalas. El balance de los tres primeros meses del presente ejercicio arroja un total de 72.032 pasajeros que han accedido a la principal estación marítima de la provincia. Es más del doble de los cruceristas que para el mismo periodo se contabilizaron en 2025, concretamente 31.621.

La Autoridad Portuaria ha confirmado el extraordinario crecimiento respecto al anterior ejercicio. Porque a ese incremento del 127,8% en el número de viajeros se le añade un aumento también significativo en el número de escalas, que han sido 41 en 2025 por 30 durante los tres primeros meses del año anterior. En este capítulo la subida es del 36%. De media han sido más de 1.750 cruceristas por navío.

La tendencia al alza va reforzada por los incrementos de las toneladas que en contenedores transitan por el puerto malagueño. Y es que en el arranque del año fueron casi 70.000 toneladas las contabilizadas por unas 15.000 en el pasado ejercicio. El presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, Carlos Rubio, recuerda que en enero y febrero se incrementaron las toneladas en un 350%, si las comparamos con 2025.

Cruceros, en el puerto, vistos desde la playa de La Malagueta. / Gregorio Marrero

Este responsable del organismo encargado de gestionar el recinto portuario recuerda que el incremento de la conectividad con puertos de todo el mundo está detrás de estos números. Y en materia de mercancía nos recuerda ese acuerdo con Adif para abrir nuevos espacios de almacenamiento para contenedores.

Rubio ya expresó en marzo que Málaga se empieza a consolidar como eje para el tránsito de mercancías a países como EEUU, Canadá o enclaves lejanos situados en el Pacífico y el Índico. Es ahí donde encontramos la explicación a que en el año 2025 se incrementase hasta en un 51% el número de toneladas movilizadas respecto al ejercicio anterior.

También alude a estas alturas de la temporada a que el pasado año hubo aumentos muy importantes en cuanto a turistas, con registros del 21,3% y del 19%, tanto en pasajeros como en escalas. Fueron en total 570.000 viajeros en los 12 meses de 2025 y más de 330 las escalas. En esos registros no hay que olvidar un añadido vinculado al tránsito diario por el Puerto de Málaga, como son los 365.000 pasajeros, una media de 1.000 al día, que se trasladaron o llegaron desde la ciudad autónoma de Melilla.

Las grúas de contenedores del puerto de Málaga / Álex Zea

El movimiento económico que en este momento alcanza el recinto portuario costasoleño tampoco tiene antecedentes. De hecho, el crecimiento de la actividad portuaria se tradujo durante el pasado ejercicio en unos ingresos de explotación que han roto todas las barreras de la serie histórica, con hasta 21,9 millones de euros. Es el resultado del ejercicio se elevó a un total de 6,8 millones de euros, lo que supuso duplicar la cifra alcanzada el año anterior.

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El Puerto de Málaga sólo en tráfico de contenedores registró en 2025 un movimiento de 5,6 millones de toneladas, que fueron un 24,3% más que en el ejercicio anterior. Así se convirtió, por segundo año consecutivo, en el puerto de más crecimiento de todo el sistema portuario español en el capítulo relativo al tránsito de mercancías. Es un aspecto al que se alude cuando se plantea esa necesidad de lograr nuevos espacios de almacenamiento de los contenedores.